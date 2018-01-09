Мифы и реальность политологии в Хабаровском крае

Отчет с первого заседания экспертной сессии экономистов, философов, политологов и депутатов Хабаровского края.

Илдус Ярулин, руководитель регионального отделения Российского общества политологов, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ: По инициативе хабаровского отделения Российского общества политологов мы решили провести серию дискуссий в формате экспертной сессии, чтобы обсудить актуальные проблемы нашей жизни. Одна из задач сессии - аналитическое обеспечение и анализ политических процессов, которые происходят в стране и в крае накануне мартовских и сентябрьских выборов. То есть мы выступаем в качестве экспертов и аналитиков.

Задача такого экспертного сообщества – давать рекомендации власти, предупреждать о рисках, о возможных конфликтных или проблемных ситуациях.

Это первое организационное заседание. К следующему мы уже будем знать, кто пойдет на выборы президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова недавно сказала, что в президентских выборах намерены участвовать 23 кандидата, в том числе трое из Хабаровского края.

Наша задача: посмотреть, какие возможны вызовы и что может попасть в «зеленую папку» нашего губернатора. Поэтому мы так и определили тему первого заседания - «Зеленая папка» для губернатора: мифы и реальность».

Владимир Чернышов, модератор, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник ХХI век»: Да, действительно наша встреча проходит в преддверии важных событий нового года. Будет 80 лет краю, 160 лет Хабаровску, 75 лет Ванино, 60 лет Амурску. Но умы всех ничто так не беспокоит, как предстоящие избирательные кампании, и в первую очередь - грядущие выборы президента.

Вернусь к «зеленой папке», которую президент периодически предъявляет губернаторам. Имеет ли значение ее размер? Может ли руководство нашего региона спать спокойно? Вопрос открытый.

Ярулин: Но Вячеслав Иванович Шпорт «зеленую папку» еще не получал.

Чернышов: А вы как думаете, она формируется?

Ярулин: Думаю, да. Об этом говорят опросы населения. Недавно масштабный опрос был проведен в Хабаровске, Комсомольске и во всех районах края. Участвовали семь тысяч респондентов. Ситуация очень разная. Причем очень значительные перепады.

Только 30-35 процентов населения в среднем по краю «одобряют» или «скорее одобряют» деятельность глав районных администраций. Как ни странно для меня, Вяземский район всегда был достаточно благополучный, но здесь резкое падение рейтинга. Комсомольский район всегда был впереди всех, но на этот раз цифры очень резко просели. В числе проблемных остаются Ванино, Совгавань и Солнечный район. Несмотря на позитивные изменения, которые происходят у них в последнее время, все равно там серьезная настороженность. 30-35 процентов респондентов «не могут оценить» и «затрудняются ответить». Если сопоставить с предыдущим рейтингом, то он не очень изменился. Однако в крае появились проблемные районы, о которых мы не думали, считая их достаточно благополучными.

Чернышов: В чем причины невысокого рейтинга местной власти?

Ярулин: Самыми серьезными проблемами народ называет рост цен, стоимость услуг ЖКХ и плохие дороги.

Чернышов: А как респонденты оценивают губернатора?

Ярулин: 50 процентов опрошенных оценивают губернатора «хорошо» и «скорее хорошо», 28 процентов – «плохо» и «скорее плохо», 22 процента – «ничего не знают о его работе» и «затрудняются ответить». Основные причины неудовлетворенности респондентов: «дальше Комсомольска ничего не видит; мало реформ; все для Хабаровска; ничего не делается для края; мало внимания селам; не выполняет обещания; упадок; нет результата работы; мало выделяется средств; плохое управление».

Чернышов: И оценка президента, а также премьер-министра?

Ярулин: 62 процента опрошенных оценивают президента «хорошо» и «скорее хорошо». Это достойная стартовая позиция. 14 процентов «ничего не знают о его деятельности» или «затрудняются ответить». И 21 процент оценивают «плохо» и «скорее плохо».

Основные причины неудовлетворенности, которые высказали респонденты: «нет никаких изменений; много слов, а толку мало; все делается для внешней политики, ничего во внутренней политике не происходит; мало делает для края; засиделся; ничего не делается для отдаленных районов; не владеет ситуацией».

Интересны цифры изменения отношения к президенту. 32 процента - отношение улучшилось, 18 процентов - отношение ухудшилось, 35 процентов – отношение не изменилось, 13 процентов – затруднились ответить.

А теперь по Дмитрию Медведеву. 42,5 процента опрошенных оценивают его деятельность как «хорошо» и «скорее хорошо». 30 процентов оценивают «плохо» и «скорее плохо». И 25 процентов «ничего не знают о его деятельности» или «затрудняются ответить».

При опросе мы задавали и такой вопрос: «Удовлетворены ли положением дел в крае?» 57 процентов - «да» и «скорее да». 26 процентов – «нет» и «скорее нет». 16 процентов «затрудняются ответить».

Чернышов: В крае есть так называемый модельный район. Результаты его голосования обычно совпадают с результатами голосования по краю. Там был опрос по выборам президента?

Ярулин: Это у нас Нанайский район. Вопрос был такой: «Если бы выборы президента были в ближайшее время, то за кого бы вы проголосовали?». Жириновский набрал 9,74 процента; Зюганов – 2,27; Миронов – 0,32; Путин – 60,06; Собчак – 0,32; Явлинский – 0,0; «испорчу бюллетень» - 6,49; «не пойду на выборы» - 8,77; «затрудняюсь ответить» - 12,03. Мы сравнивали наши данные с некоторыми общероссийскими опросами, и они во многом совпадают.

Чернышов: Как вы считаете, названные показатели - это недоработка власти?

Ярулин: Большинство аналитиков говорят о том, что упор в стране сделан на внешнюю политику. А внутренняя политика – это все-таки прерогатива правительства.

Чернышов: Следует ли устранять сбои прошлого или надо поменять вектор, в частности, внутренней и информационной политики, делая акценты на достижения и прочее?

Леонид Бляхер, профессор философии ТОГУ, политолог: Бесполезно и то, и другое. Бить по хвостам сейчас – зачем? Это уже было. Строить модель будущего? Прощу прощения, она пока не просматривается.

Чернышов: А в разрезе региона? Комплексный план развития Комсомольска – заводы, жилье, набережная, театр, больница, инженерная школа и прочее - не тот масштаб?

Бляхер: Дело не в масштабе, а в сути. Любые отчетные цифры соответствуют задачам отчета.

Татьяна Ярославцева Т.А., профессор, Дальневосточный филиал РАНХиГС: Но динамику, господа, никуда не денешь. По президентскому указу все муниципальные образования уже три года отчитываются по принципу эффективности. Динамика там присутствует. А «зеленая папка» тогда наполняется, когда внизу ничего не меняется. Те больные точки, которые вы назвали, присутствуют уже много лет. Понимаете: если нет позитивных изменений, то получаем ключевые точки для «зеленой папки». Здесь даже прогноза не надо.

У нас есть еще полгода для работы на территориях муниципалитетов вместе со СМИ, чтобы поднимать то, что позитивно, но его никто не видит. Вообще СМИ почему-то не видят хорошее. Когда хочешь сказать что-то положительное, то мне говорят: «Одна минута стоит 12 тысяч рублей». Нет денег – нет и минут в телеэфире. Поэтому, я думаю, надо изменить тактику. А позитив в муниципалитетах есть. Пусть незначительные изменения, но они есть!

Чернышов: Может, дело не столько в СМИ, сколько в непонимании муниципалитетами необходимости донесения позитива. Либо они не умеют и не хотят информировать народ.

Ярославцева: Уверяю вас: хотят! В этом году мы с правительством были во многих районах и везде это чувствовалось по вопросам. Они хотят знать, как добиваться успеха. Проблема в другом – в образовании. Здесь тормоз. Мы еще не знаем, как и чему учить глав муниципальных образований.

Еще нюанс. Что происходит в крае? Почему люди уезжают с Дальнего Востока? «Дальневосточный гектар» нас не спасет. Не всегда в нашей истории Дальний Восток был отстойным. Надо смотреть, что было тогда и что привлекало людей сюда. А кто это помнит? Кто об этом рассказывает? В советское время ведь были положительные программы.

Чернышов: Вы имеете в виду комсомольские стройки?

Ярославцева: Не только. А если о стройках говорить, то тогда работало на потребности строек 400 заводов по выпуску железобетонных изделий.

Чернышов: Владимир Путин на пресс-конференции, говоря об образе будущего России, сказал, что видит ее с развитой экономикой и социальной сферой и современной инфраструктурой. Могут ли служить предприятия оборонного комплекса локомотивами роста экономики?

Александр Демьяненко, сотрудник института экономических исследований ДВО РАН: По оборонному комплексу ответ – нет. В масштабах национальной экономики так вопрос не ставится. В отдельно взятом регионе это спорный вопрос. Заказ ВПК дается на несколько лет, а город живет столетиями. Военные заводы Комсомольска – это своего рода анклавы. А какие там климатические условия? Суровые. Возьмем инновационные надежды на технопарки. Это правильное направление. Но как в Комсомольске его формировать? Ведь чем больше в голове мозгов, тем больше требований к условиям проживания.

Чернышов: Александр Николаевич, в нашем регионе есть точки экономического роста?

Демьяненко: Думаю, есть. В принципе не может быть бесперспективных территорий. Абсолютно любой город, район, населенный пункт имеет свои конкурентные преимущества.

Бляхер: Есть один большой провал, который не дает бизнесу поверить ни в одно из начинаний, которые появлялись в последние десять лет; не дает населению поверить бизнесу, не дает населению поверить власти. Это катастрофическое падение доверия. Даже межличностное доверие сегодня на очень низком уровне. А это гигантский актив, который сегодня пребывает в забвении.

Сергей Сокуренко, депутат Законодательной думы Хабаровского края, партия «Единая Россия»: Сегодня модель ТОСЭРов идет за предпринимателями. По просьбе бизнеса территория ТОСЭР «Комсомольск» расширена до Солнечного района, куда попал конкретный объект – турбаза «Холдоми». У него конкурентное преимущество. Это определенная точка роста для всего района. В Амурске была расширена территория опережающего развития тоже за счет конкретных предложений от конкретного бизнеса. Мне кажется, что за три года ситуация изменилась. Нельзя признать ее удовлетворительной. Но появилось понимание с обеих сторон.

Демьяненко: Что в 2017, что в последующие годы – мало что изменится. Что предполагает ТОР? Концепцию цивилизованного развития. На компактной территории собраны предприятия, которые благодаря кооперации между собой формируют эффект, который идет вовне, поднимает не только отдельную фирму, но и все прилегающие.

Что касается расширения в пределах ТОРов. Если мы имеем дело с хорошо поставленным бизнесом конкретного предпринимателя или их группы, то зачем ТОР?

Ярославцева: Действительно, почему именно ТОРы? У нас были свободные экономические зоны, которые ни к чему не привели, которые в итоге свернули.

Бляхер: Нет такого закона, запрещающего строить дороги, оптимизировать тарифы. Другой вопрос: есть хорошо продуманная и поставленная пиар-задача, которая требует создания ТОР. Но это к региону отношения не имеет. Это способ существования Минвостокразвития. Он что-то должен делать. Вот он и делает: сгенерировал классный пиар-проект.

Чернышов: То есть регион не должен использовать пиар-задачу, которую предложил федеральный центр? А может, это для нас определенный шанс?

Бляхер: Есть таблетки, а есть компрессы. У них разное действие. ТОР, «дальневосточный гектар» - это компрессы, это все для внешнего применения, для продвижения региона, для создания позитивного образа Дальнего Востока на других территориях. Недавно был на большой общероссийской конференции, где мне все говорили, что мы ходим по золоту, что нас по-настоящему финансируют, а они, бедные, прозябают. То есть я убедился, что программа классная, что она работает на сознание людей в других регионах, что этот пиар сделан от души.

Елена Грешнякова, депутат Законодательной думы Хабаровского края, ЛДПР: Главный лозунг, с которым наш губернатор шел на предыдущие выборы, - это улучшение качества жизни населения через различные направления: здравоохранение, транспортное обслуживание, содействие бизнесу, ЖКХ, доступное жилье, рабочие места и т.д. Доверие к власти складывается именно по этим позициям. Что из этого выполнено? Возникает вопрос: стоит ли идти на выборы и в очередной раз обманываться? Люди не воспринимают ни ТОРы с ТОСЭРами, ни миллиарды на город президентского внимания. Люди хотят элементарной ответственности краевых чиновников и власти на местах. Должна быть мотивация и перспективы для населения, защита их прав и интересов.

Вот поступило 13 тысяч подписей из Ванинского района по теме экологии. Впечатление, что президент об этом не знает. На прямой линии об угольной пыли говорила Находка, а не Хабаровский край.

Чернышов: Но это не совсем так – ведь даны поручения. В Ванино ввели систему подавления пыли.

Грешнякова: Поручения, может, и есть. А реальная обстановка не меняется. Объясняю: «СУЭК-Дальтрансуголь» – это показательный пример, как надо делать. А «Ремсталь» и «Мечел» – отрицательный.

Поэтому: чтобы идти к людям и о чем-то говорить хоть будущему губернатору, хоть будущему президенту, им надо отчитаться за обещания, которые были даны на предыдущих выборах. Тогда народ, может, и поверит. А пока можно говорить о 50 процентах голосов, даже меньше. Не надо обманываться.

У меня очень пессимистичные прогнозы на предстоящие выборы. И я переживаю, что начнут закручивать гайки, что чиновники эшелонами поедут в районы. Это не поможет. Это вызовет только отторжение. Это будет свидетельствовать только о том, что руководители региона не справляются с поставленными задачами, что им нужны опричники на местах.

Сокуренко: Как вам кажется: самовыдвижение Путина дает возможность всем партиям объединиться вокруг него?

Грешнякова: Поздно спохватились! У нас нет такой задачи. В ЛДПР есть лидер, и он выдвигает свою кандидатуру на выборы.

Ярулин: А мы думали, поддержит. Выдвижение Путина, в том числе, и от ЛДПР - было бы очень круто!

Грешнякова: Наши избиратели нас не поймут.

Александр Мшвилдадзе, проректор ТОГУ: Тема разговора касается выборов, но в большей степени мы обсуждаем экономические вопросы. Приход крупных инвесторов, создание крупных предприятий – один из путей наполнения бюджета, чтобы решать, в том числе, и многочисленные социальные задачи, которые возникают в муниципальных районах. Раньше во многих поселках были небольшие предприятия. Сейчас их нет. Нет экономической основы – нет благополучия людей. Однако в каждом муниципалитете должна быть своя программа развития, чтобы на базе местных условий создавать современные инновационные небольшие предприятия.

Демьяненко: Программы в районах есть, но они не работают. И дело даже не в деньгах. Речь об интересах населения, о необходимости его учета.

Ярославцева: Об оправданных или неоправданных ожиданиях.

Ярулин: Мы не знаем, к сожалению, этих ожиданий.

Демьяненко: Нет обратной связи - значит, разрушается управленческий контур, это аксиома менеджмента. Кстати, кто автор ТОРов? Минвостокразвития. Кто разрабатывал эту программу? Москвичи. Законный вопрос: можно ли на расстоянии выявить интересы?

Чернышов: Но они собирали местную аналитику.

Демьяненко: В их замечательной книжке «Поворот на Восток» написано черным по белому, что они проработали на всем Дальнем Востоке и выяснили всю проблематику аж за два (!) месяца!

Мшвилдадзе: Нас шесть миллионов на Дальнем Востоке. Если не создать основу, чтобы пришел крупный инвестиционный бизнес…

Демьяненко: А зачем ему сюда идти?

Мшвилдадзе: В Китае, в Японии, в Корее колоссальный дефицит пространства для развития. Природных ресурсов нет. У нас есть.

Демьяненко: О каком пространстве речь? Вообще-то экономисты оперируют не физическим понятием пространства, а экономическим, в котором расстояние меряется не километрами, а деньгами. В этом план иногда складывается так, что Сингапур ближе, чем Холдоми.

Чернышов: Не спорьте, господа. Вернемся с политических высот на землю. Вопрос Елене Геннадьевне: вы побывали почти во всех районах – все ли они депрессивные?

Грешнякова: У нас только Комсомольск и Хабаровск более-менее благополучные, остальные все муниципалитеты в депрессии. Ванинский и Совгаванский районы еще в некой привилегированной ситуации. Разговаривала с новым главврачом Ванинской больницы, что у них изменилось после известных серьезных проблем. Знаете, что он ответил? Он сказал: пусть не мешают. Потому что в район пришли инвесторы, которые готовы проводить социально ответственную политику. Которые заинтересованы, чтобы их работники получали качественное медобслуживание. Они готовы вкладывать средства в районную медицину. Например, сделали ремонт нескольких квартир для приехавших молодых врачей. Обучают двух специалистов в Москве. Готовы покупать медоборудование. Но это единичный случай в Хабаровском крае.

До сих пор не могу понять, почему выигрышный в сельскохозяйственном плане Бикинский район вообще обойден минсельхозом? Вяземский район – аналогично. В Солнечном и Амурском районах тоже сложная обстановка. В северных районах что людям делать? Рабочих мест нет. Достойного здравоохранения нет.

Мшвилдадзе: Коллеги, мне кажется, есть выпадающее звено – это неразвитое гражданское общество.

Грешнякова: Было бы развитое, оно бы давно подняло власть на вилы.

Сокуренко: Гражданское общество, кстати, развивается. Посмотрите, сколько грантов правительства края получают НКО. А когда мы говорим о больших инвестиционных проектах, я думаю, надо делать и маленькие инвестпроекты на местном уровне.

Чернышов: Вы представляете «Единую Россию» в краевой думе. Она в этом году инициировала проекты по здравоохранению, сельским Домам культуры, дворовым территориям. Это уплотнило связь власти с избирателями?

Сокуренко: Думаю, да. Основной их идеей была активизация населения.

Чернышов: А как считает Елена Геннадьевна – представитель ЛДПР?

Грешнякова: Конечно, полезные проекты. И мы их не делим на «ваши» и «наши». Например, в поселке Заветы Ильича Совгаванского района наш активист очень хорошо работает по программе благоустройства дворов, независимо от ее партийной принадлежности.

Я поделюсь с вами несуразицей, с которой столкнулась там, но она характерна для края. Сельский депутат, чтобы оформить депутатский запрос, обязан огласить свой вопрос на заседании Совета депутатов и получить одобрение большинства. А Совет депутатов заседает один раз в два месяца. Представляете «оперативность» реагирования на жалобы избирателей? Как в таком случае работать по конкретным проблемам? Это умышленный стопор депутатской деятельности, который прописан в регламентах. Все сделано, чтобы отдельно был депутат и отдельно электорат. Надо изменить эту нелепость.

Ярулин: Вы записывайте предложения. Мы «зеленую папку» соберем.

Чернышов: Все правильно: лучше предварительно собрать ее здесь, чем она скомплектуется в Москве – быстрее решатся вопросы. Но давайте обсудим следующую ситуацию – предвыборное настроение студентов. Они хотят стабильности или кардинальных перемен?

Мшвилдадзе: В университете студентам комфортно. Государство все-таки стремится, чтобы они не испытывали проблем. Стипендии, социальные программы поддержки, доступное общежитие. Пока они в вузе, они чувствуют себя достаточно уверенно.

Но я не буду камуфлировать ситуацию - она достаточно сложная. Настроение разное. Мне кажется, студенты не представляют четко перспективы. Как они рассуждают? Учеба в вузе – это инвестирование в свое будущее. А как оно начинается сразу после вуза? В Хабаровске зарплата выпускника без практического опыта в пределах 25-30 тысяч рублей. Съемная квартира – 20 тысяч рублей. На 150-300 рублей в день прожить невозможно. Наверно, лучше уехать туда, где больше платят или где жизнь дешевле.

Другая сторона. У нас в ТОГУ примерно половина студентов – иногородние. На текущую политическую обстановку многие из них смотрят через призму своих родителей из поселков и городов, которые деградируют. Отсюда и соответствующее настроение, и стремление любой ценой остаться в Хабаровске.

Еще многое зависит от достатка семей: настроение студентов зеркально отображает настрой родителей.

Игорь Глухов, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия»: Я бы добавил: Хабаровский край покидают те, кто чего-то достиг, либо те, кого ничто здесь не держит, и они могут рискнуть. У большинства оставшихся - настроение пессимистичное. Отсюда и соответствующее отношение к выборам. И я бы хотел затронуть тему поддержки малого и среднего бизнеса.

Мшвилдадзе: Есть информация, что в этом году в России случилось максимальное количество банкротств за последние тридцать лет.

Грешнякова: Зачем далеко ходить, в прошлом месяце в городской думе обсуждали повышение в пять раз земельного налога для бизнеса.

Чернышов: Мы отклонились от темы, хотя и эти все вопросы влияют на активность населения во время выборов. Есть ли в крае общественные институты, которые работают эффективно? Неоднозначная ситуация: краевая Общественная палата действует уже несколько лет, но о ее деятельности мы слышим реже, чем о деятельности ОНФ.

Даниил Ермилов, политтехнолог: Общественная палата и ОНФ – это искусственно созданные эрзацы гражданского общества. Они созданы чиновниками. И их члены становятся такими же. А нужны посредники между чиновниками и простыми людьми.

О выборах. Недавно делали анализ: при множестве наших проблем примерно 70 процентов на выборы придут.

Чернышов: Явка будет 70 процентов?

Ермилов: Да. Достичь такого показателя в крае – это реально и вполне выполнимо.

Вопрос: почему часть населения не ходит на выборы? Есть такое понятие – эгоцентризм. Обратная сторона политического отчуждения. Власть сама по себе, человек сам по себе. Основная причина – низкий горизонт планирования. Человек не может или не понимает, как ему планировать свою жизнь и достигать успеха.

Как привлечь к выборам пассивные слои населения? Нужна внятная разъяснительная информационная политика власти. Что сделано и для чего. У нас же все уважаемые «спикеры» наговорят «кучу арестантов» и уходят «со сцены». А люди раз не поняли, два не поняли – и отвернулись.

Второй момент. Образ края. Все говорят о материальных ресурсах. Но давайте обратим внимание на другой ресурс – на интеллект. Он более дорогой. Как воспринимается Хабаровский край? Как центр ДФО, оплот стабильности. А еще что добавить? К примеру, то, что здесь хорошие школы, хорошее образование в вузах, что оно дешевле. Почему нам хотя бы это не усилить?

Мшвилдадзе: Пиар внутренние задачи не решает.

Ермилов: Решает. Вы увидите это через два месяца.

Олег Белозеров, заместитель директора Дальневосточного филиала Российской правовой академии: Хочу сказать о лукавстве. Возьмем майские указы президента. Они распространяются только на педагогических работников. Да, зарплата у них поднялась. Но одним дали, а у других отобрали - непедагогическим работникам перестали выплачивать премии. Например, в вузе 250 преподавателей и 350 других специалистов – инженеров, компьютерщиков, методистов и т.д. Они потеряли часть заработка. Так же и в школах.

Об обратной связи. Как донести проблемы людей до конкретного органа власти? Правильно: через общественный совет, скажем, краевого министерства образования. Но он в прошлом году заседал всего четыре раза и не рассматривал ни одного вопроса, которые волнуют педагогов. А что волнует школьных педагогов, кроме зарплаты? Сложности внедрения инклюзивного образования, медленное обновление материальной базы, огромное количество отчетов, увеличение аудиторной нагрузки, сокращение преподавателей, падение социального статуса учителя, сложности взаимодействия с инспекцией по делам несовершеннолетних. Им не с кем это обсуждать. Получается, что при старом руководстве многие вопросы решались проще.

А теперь скажите: за кого они будут голосовать? И никто не изучает эти факторы, которые на поверхности.

Ярославцева: Дополню по молодежи. В группах студентов идет большое расслоение. Причем, не скрывая, откровенно говорят против власти. Не объясняя, не мотивируя свою позицию.

А среди населения сильно нарастает неприязненное отношение к ЖКХ – по управляющим компаниям, по тарифной политике, по мошенничеству.

Мшвилдадзе: Сейчас в обществе есть запрос на модернизацию экономики. А без модернизации политической системы это возможно? Вряд ли. Поэтому сегодня в принципе есть запрос на поиск новой модели развития нашего государства. А это очень серьезная задача.

Ярулин: Александр Регинович логично подвел итог нашей встречи. Но я тоже скажу по праву инициатора этой экспертной сессии. Хотел прежде всего для себя убедиться: нужна такая дискуссия или нет? Нужна. Есть потребность. Возникает большой круг вопросов, которые надо обсуждать. Мы их сегодня обозначили, а дальше будем брать более узкие и более конкретные темы, собирать ваши предложения и готовить рекомендации всем заинтересованным.

Чернышов: Спасибо всем за участие, за наболевшие и потому, быть может, нелицеприятные, но откровенные мысли.

Запись встречи Раисы Целобановой

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru