Рошка: Куда направляются те жители Хабаровского края, кому не помогла власть

Итоги уходящего года в работе Общероссийского народного фронта подвел Юрий Рошка – глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае

- Юрий Александрович, расскажите о наиболее значимых моментах в работе Народного фронта в уходящем году.

- Если говорить о том, что касается всех жителей края, то это, во-первых, наша работа, связанная с программой по «дальневосточному гектару». С самого начала реализации этого проекта столкнулись с некоторыми недочетами при выдаче земель.

Были случаи, когда человек внезапно узнавал о том, что часть его участка, которым он всю жизнь пользовался, вдруг стала участницей программы «дальневосточного гектара», и его, скажем, баня перешла в собственность другого человека, воспользовавшегося своим правом на этот «дальневосточный гектар».

Такие обращения от граждан поступали к нам, и мы направляли запросы в различные органы власти для решения этих спорных моментов.

- Одно дело – баня на даче за городом, и другое – сквер посреди районного центра…

- Да, пожалуй, самый громкий случай – в Ванино, где жительница в качестве «дальневосточного гектара» получила участок в центре рабочего поселка. Почти получила. Мы добились отзыва прав на этот гектар. Несостоявшейся владелице позволено было участвовать в программе, но отказаться от этого участка.

Это, как известно, первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на «дальневосточный гектар». Активисты ОНФ провели собственное расследование, которое показало, что, помимо Ванино, порядка 60 участков земли в муниципальных образованиях были отданы под гектары.

А в поселке Хор, где под «дальневосточные гектары» отдали часть территории неработающего биохимического завода, владельцы не смогли реализовать свое право на полученные участки: один из собственников завода просто не пускал людей на территорию. Это дело будет рассматриваться в суде, и мы в настоящее время ждем итогов судебного разбирательства.

- Если говорить о проблемах, затрагивающих всех жителей края, то, наверное, нельзя обойти экологическую ситуацию в регионе?

- Конечно, очень много обращений, связанных с экологическими проблемами. Давно длящаяся история – проблема промузла в районе Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Там находится ряд предприятий, приносящих неудобства жителям. Часть вопросов на сегодняшний день закрыта, но проблема сбросов в коллектор остается. Местные жители чувствуют неприятный запах – по ощущениям это меркаптан, его применяют для обнаружения утечки не имеющих запахов вредных веществ. Мы проводили рейды, инициировали ряд совещаний, на которых поднимали этот вопрос. Сейчас эта проблема находится на контроле ОНФ.

- ОНФ в 2017 году были инициированы проекты и экологического направления?

- Да, «Интерактивная карта свалок». Проект стартовал в начале года и сразу показал динамику. Ключевая идея проекта – вовлечение жителей. Граждане сами отмечали на карте незаконные свалки. А наша задача – направить запросы в соответствующие органы власти, чтобы те приняли меры по ликвидации свалок.

Главное, что интернет-пользователь, отметивший свалку на нашей интерактивной карте, может проследить всю дальнейшую историю этой свалки. Мы отправляем запрос, размещаем на сайте информацию. После того как скопление мусора убирают, на сайте размещается фото – подтверждение ликвидации свалки. И объекту придается соответствующий условный цвет.

- ОНФ только фиксирует ход выполнения работ по ликвидации этих свалок?

- Мы пошли дальше. Чтобы бороться с этим злом, мы организовали субботники. Граждане присоединяются к нам. Так мы вместе с жителями расчистили порядка двадцати свалок. К нам обращаются и предприятия. Они готовы организовать сотрудников для уборки, просят нас, чтобы мы помогли с транспортом – вывезти мусор. Это здорово, что люди не просто просят нас разобраться с проблемой, они сами готовы включаться и включаются.

Сегодня люди созрели для того, чтобы жить в экологически комфортных условиях. И они перестали быть равнодушными. Видя в лесу машину, сваливающую мусор, человек фотографирует эту машину, фотографирует номер, обращается к нам. А при наличии номера уже гораздо проще найти виновника организации незаконной свалки.

Еще такой момент: мы можем убирать свалки бесконечно долго. Важно создать условия, чтобы эти свалки больше не появлялись. Чтобы люди могли вывозить мусор на переработку.

К сожалению, сегодня в Хабаровском крае обустроено согласно экологическим нормам всего две свалки. Ни одного места, куда можно официально вывозить мусор, нет на севере региона. Что мы получаем? Не имея условий вывоза, мусор будет складироваться в лесном массиве. Как это происходит, например, в Найхине. Такие свалки могут стать источником пожара. Погибает лесной массив. Люди вынуждены дышать дымом.

На нашем рабочем совещании мы рассматривали опыт Кировского района – благоустроить территорию незаконного вывоза мусора. Есть же, что называется, протоптанные тропинки у людей, где утром по пути на работу они выбрасывают мусор. Вот если на этом месте поставить, скажем, клумбу с цветами или еще что-то, то выкинуть мешок с отходами уже не поднимется рука.

- А что насчет проекта «Убитые дороги»?

- Это проект, аналогичный «Карте свалок», жители наносят на интерактивную карту участки дороги, требующие ремонта. Мы сами выезжали по разным маршрутам «убитых дорог», видим, что работа ведется.

Понятно, что сразу в крае все дороги не починить – основной вопрос в денежных средствах. Но мы видим положительную тенденцию: власть довольно быстро реагирует на сигнал. Порой обращение не успевает дойти до Регионального отделения ОНФ, как переходит в работу под контролем властей.

Многие из участков, отмеченных на карте, включены в план работы на 2018 год. В январе мы будем вручать губернатору пакет общественных предложений и включим в него, в том числе, вопрос по усилению работы с проблемными дорогами. Это пожелание граждан.

Иногда видно, как технологии нарушаются в процессе ремонта, как результат – ремонт выполняется некачественно. Например, на ул. Краснореченской был поднят вопрос утрамбовки слоев… Мы считаем, что слабое место – контроль выполнения гарантийных обязательств. Очень часто к нам приходят обращения граждан о том, что дорога была отремонтирована, а уже через год ее смыло снегом.

- Помнится, кое-где в крае применяли «сверхтехнологии» волшебной укладки асфальта в снег…

- Да, в начале года у нас был такой сигнал из Советской Гавани. Там ремонтники действительно клали асфальт прямо в снег. Местная власть утверждала, что это некая новая нанотехнология, пришедшая к нам из Владивостока. Укладывали асфальт при глубоком минусе, даже в новогоднюю ночь. Только для того, чтобы освоить деньги.

Несмотря на «нанотехнологии», опасения людей подтвердились: как ушел снег, так ушел и асфальт. Мы выезжали в Советскую Гавань, чтобы самим увидеть и приостановить работы. И в летний период этот участок дороги был переложен. Это пример того, как око народа дает свой результат. Люди видят - что-то не так, сообщают, а сигналы, как правило, подтверждаются.



- Если говорить об обращениях граждан в ОНФ, что больше всего волнует людей? Какие основные проблемы у жителей края?



- В основном это проблемы ЖКХ. В первую очередь - переселение из ветхого аварийного жилья. Это серьезная проблема для Хабаровского края.

Президент, лидер ОНФ Владимир Путин особое внимание уделяет Дальнему Востоку. Мы считаем, что должен быть некий спецпроект в решении переселения из аварийного жилья для дальневосточников с грифом «под контролем президента».

Что касается обращений в целом, тут надо отметить общую проблему: мы получаем обращения с вопросами, которые не решает район, не решает местная власть. Когда органы власти на разном уровне не способны помочь жителям, это не есть хорошо. Но это и показывает значимость общественной организации.

Сегодня роль Народного фронта у всех на слуху. Наше главное оружие – средства массовой информации. После выхода пресс-релиза по той или ной проблеме мы замечаем и отклик, и наплыв активности граждан. Люди со схожими проблемами обращаются к нам – они видят нашу работу, видят, что мы не бросаем вопросы нерешенными, держим их на контроле.

А вообще, в нашей работе не может быть неважных моментов. Потому что для людей, обращающихся к нам в региональное отделение за помощью, их проблема – самая важная. Обычно эти граждане побывали уже во всех инстанциях, а к нам пришли с целым пакетом ответов по их вопросу.

- К чему готовится Народный фронт в 2018 году?

- Сегодня у Дальнего Востока колоссальный потенциал. У нас огромные территории, богатства. Чтобы реализовать планы развития Дальнего Востока, намеченные президентом, здесь нужны люди. Но граждане будут ехать на Дальний Восток, а дальневосточники перестанут покидать родной регион, когда здесь будут созданы все условия для проживания и деятельности. Поэтому работы у нас много!

Ирина Лебухова



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