Из Хабаровска с пристрастием: Как стереть три пары ботинок

Юрий Березуцкий – депутат Государственной думы РФ

- Стандартный вопрос, Юрий Николаевич: с каким результатом вы закончили 2017 год?

- Одну пару ботинок я уже стер, если иметь в виду три пары на весь депутатский срок.

- Надо понимать, в хождениях по комитетам, министерствам и ведомствам…

- Совершенно верно. С октября 2016 и до конца 2017 года в моей «копилке» получилось 33 законопроекта, где я был либо автором, либо соавтором. Из них пять уже стали законами, пять подписаны президентом и скоро станут законами. Остальные проходят разные процедурные стадии и требуют внимания.

- Как создается «копилка»?

- Смотрю планы всех комитетов, если вопросы мне интересны, я туда иду. Такая форма – присутствие на заседаниях многих комитетов – не была принята в Госдуме. По регламенту депутат официально числится в составе только одного комитета. Этого в основном и придерживаются. Сначала мое хождение по комитетам вызывало недоумение, потом привыкли.

- И до чего вы дошли, к примеру?

- Дошел даже до комитета по госстроительству с законопроектом, который внесла наша краевая дума. Его смысл - дать прокуратуре право контроля над местным бюджетом. Как ни странно, прокуратура имеет право проводить проверки, а суд (если касается местного бюджета) может принимать, а может не принимать решение. Тогда зачем прокуратуре напрягаться, если не будет судебного решения? У нее и без того есть достойный объект - федеральный бюджет, за исполнением которого она наблюдает. А местные бюджеты вроде бы не при делах.

Но мы-то с вами знаем, что в условиях дотационности в местных бюджетах немало региональных и федеральных денег. Дотации из воздуха не рождаются. Федеральный бюджет дает деньги региональному бюджету, региональный – муниципальным. Через трансферты и прочие виды помощи. Там, где тихо (а тихо в муниципалитетах), там и контроля поменьше, там и соблазна побольше.

Этот законопроект не приняли. А дело-то нужное. Поэтому я связался с Генеральной прокуратурой: давайте подумаем. В итоге мы с сенатором Виктором Озеровым выступили авторами видоизмененного законопроекта на эту же тему. Вот один из примеров, как можно и нужно ходить по думским комитетам.

- Надо полагать, были и другие тактические «открытия»?

- Вторая истина, которую я понял за год в Госдуме: на пленарные заседания выносится уже выверенная позиция фракций, которую почти нереально изменить. Хотя и на пленарках дискуссии случаются весьма горячие. Например, «Справедливая Россия» обижается, что за эти полтора года 36 законопроектов, которые вносила фракция, были отклонены. Поэтому, если хочешь чего-то добиться, то иди туда, где готовятся законопроекты. Это соответствующие министерства федерального правительства. И начинай работать не с министром, а с департаментами и управлениями, которые формируют позицию для министра, которые «варят кашу». Дружить с «кашеварами» полезно.

Третья истина: надо работать с территориями, в частности, через экспертные советы, которые созданы в Госдуме. Что хорошо одному региону, другому смерти подобно. Взять пример по туристическим сборам. Алтай хлопал в ладоши, Крым хлопал через раз – ему и хочется, и колется. А кому-то все равно: на Колыме никогда не было вольных туристов и не будет.

Или вспомним законопроект о выравнивании энерготарифов. Когда начинали его рассматривать в комитетах, то выслушал о себе все: что я - поганец, а в моем лице и весь Дальний Восток, что пользуюсь особым вниманием президента, что мы спекулируем за счет других регионов. То есть у нас тарифы понизятся, а у них повысятся. И никакие аргументы не принимались. Вот вы, дальневосточники, такие-сякие. Да, мы - такие-сякие. Потому что мы понимаем важность Дальнего Востока для России. В таких ситуациях важно выстоять, уметь убеждать, ходить по инстанциям, не жалея ботинок.

- Расскажите о некоторых законопроектах, на которые следует обратить внимание.

- Возьмем поправку в федеральный закон о контрольно-счетных органах субъектов и муниципалитетов. Передача полномочий с муниципального на региональный уровень, возможность которой предусмотрена законопроектом, позволит исключить избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов, привлечь подготовленных специалистов регионального уровня.

Поправка в статью Уголовного кодекса (в части усиления ответственности за фиктивную постановку на учет лица без гражданства по месту пребывания в РФ) была навеяна случаем с одним гражданином, который фиктивно зарегистрировался в Хабаровске и одновременно открыл компанию на юге России с целью рейдерского захвата предприятий. Ко мне обратились предприниматели с просьбой доказать фиктивность регистрации мошенника. Доказать это помогло УМВД России по Хабаровскому краю.

Изменение в закон о персональных данных устанавливает запрет на обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также персональных данных несовершеннолетних. Казалось бы, все перечисленное не нуждается в законодательном регулировании. Но в Госдуму поступало множество писем, что без согласия родителей шел сбор данных такого рода, в частности, о религиозной принадлежности детей. Кому это надо и зачем – понятно. Поэтому приходится очевидное регулировать законами.

Ко мне поступало много писем предпринимателей, недовольных тем, что они должны были осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники в условиях плохо развитого Интернета с 1 июля 2018 года. Сообщаю: этот срок продлен на год.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, предоставлены налоговые вычеты из сумм соответствующих налогов в размере 18 тысяч рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники.

Расскажу, что означает внесение в закон поправки, состоящей из запятой и трех слов. Это касается добычи кондиционных руд олова. Так вот эти три слова, внесенные после запятой в одну из статей Налогового кодекса, продлевают применение нулевой ставки НДПИ по 31 декабря 2022 года. Эта льгота напрямую касается добытчиков олова в Хабаровском крае.

- Как вам федеральный бюджет на 2018 год: Дальний Восток не обижен?

- Депутаты «Единой России» напряженно поработали над поправками, которые появились на основании обращений и встреч с избирателями. Их рассмотрели, проанализировали, обобщили. Впервые по инициативе депутатов-единороссов проект федерального бюджета прошел общественные слушания в регионах. В итоге он стал бюджетом не только развития страны, но и бюджетом, я бы сказал, согласия.

Финансирование госпрограммы по развитию Дальнего Востока на 2018 год увеличено на 25 процентов – то есть до 20,5 миллиарда рублей. Зарезервированы 33,7 миллиарда рублей на финансовое обеспечение мероприятий по развитию ДФО, в том числе на оказание финансовой поддержки субъектов ДФО. На развитие гражданской авиации выделено 10,5 миллиарда рублей – рост на десять процентов в сравнении с предыдущим годом.

Хорошие цифры и в целом по стране. Понятно, что в них есть доля и дальневосточников. Так, расходы на программу развития сельского хозяйства в 2018-2020 годах увеличены на 20 миллиардов рублей ежегодно против предложенных правительством и остались на уровне прошлого года – 242,3 миллиарда рублей. Дополнительные средства в размере более десяти миллиардов рублей в год получит здравоохранение. Дополнительно по десять миллиардов рублей в течение трех лет будет направлено на образование. На выполнение майских указов президента, в том числе в части повышения заработной платы бюджетникам и увеличения МРОТ, добавлено 20 миллиардов рублей. По обращениям российских обществ инвалидов в бюджет внесена поправка в размере дополнительных 1,2 миллиарда рублей на современные средства реабилитации людей с ограниченными возможностями. На проект единороссов «Городская среда», который стал госпрограммой, было заложено 25 миллиардов рублей на 2018 год и по пять миллиардов на следующих два года. Но депутаты-единороссы посчитали это недостаточным для приведения в порядок наших дворов и увеличили суммы на 20 миллиардов ежегодно.

- Юрий Николаевич, но неужели вы всем довольны? Не может быть депутат без своего критического взгляда.

- А он есть. Мне не нравится, что в федеральном бюджете нет отдельной строки по развитию Дальнего Востока. И по городу президентского внимания - по Комсомольску - нет отдельной строки. Есть данные по объектам, которые входят в федеральные госпрограммы соответствующих министерств. А от этого, как мне видится, теряется единство.

Будь отдельная строка в бюджете – была бы система единого заказчика и единого подрядчика, как по космодрому Восточный. В одних руках все финансовые ресурсы. Ведь по Комсомольску мы стали заложниками, когда на каждый объект объявляется конкурс по 44-му федеральному закону. И ждем, кто придет. А приходят на конкурс ребята разные. И выигрывают конкурс те подрядчики, которые предлагают более дешевые варианты. А дешевые потому, что за душой ничего нет.

- Вытащить из всех программ наши объекты – разве это реально?

- Пока нереально. Потому что первый аргумент против такой централизации – посмотрите, что получилось на том же космодроме.

- Так, может, следует менять 44-й закон?

- Об этом тоже говорим. Потому что сейчас в 44-м законе много исключений из этой системы торгов – телевидение, некоторые виды СМИ, кинематография, некоторые виды медицинских препаратов. Он постоянно обрастает исключениями.

Я с подачи нашего краевого правительства сделал уже четыре захода по федеральным министерствам по объектам 2018 года, где обосновываю только одно – дайте денег! Чтобы деньги в край пришли пораньше.

- Там вся Россия таким образом ходит.

- За всю Россию не отвечу. Но я хожу. И в лучшем случае к осени эти деньги появляются или к концу года.

- Если бы эти деньги были переходящими на следующий год…

- Они не переходящие.

- Поэтому и кладут асфальт 31 декабря, чтобы освоить финансирование.

- В таких случаях (до прихода федеральных денег) надо, чтобы выигравший конкурс подрядчик вложил свои деньги, или взял кредит, или получил деньги из краевого бюджета. Это не публичные варианты, но в экономике они присутствуют. По больничному комплексу в Комсомольске попался нормальный подрядчик, у которого, кроме табуретки, есть еще несколько мягких стульев. У него есть возможность кредитования, нормально вести объект. А вот Инженерной школе не повезло. Уже полтора года, как она стала притчей во языцех – попался непутевый подрядчик.

- Давайте перейдем к обращениям избирателей к депутату.

- За год в мой адрес пришло всего 230 обращений. Это мало.

- Кто обижает наших людей?

- Люди не называют своих обидчиков. Они поднимают свою личную проблему на уровень страны и считают, что депутат должен отвечать за всю страну. Меньше вопросов по пенсиям – видимо, ситуация устоялась. По медицине вопросы в основном по орфанным заболеваниям, лечение которых стоит два-три миллиона рублей. По диагностике ситуация выровнялась, но по лечению в высокотехнологичных центрах вопросы остались. А вообще, настроение у людей стало лучше.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

Фото Андрея Дунаевского

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