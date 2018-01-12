Декретные хабаровские материалы: Как назвали?

Выбирая имя для ребенка, так хочется не прогадать: и чтобы звучало красиво, и чтобы поводов для обзывательства у сверстников не было, и чтобы не стать за данное имя ненавистным

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Как выбрать ту самую золотую середину среди сотен тысяч? Десятки имен, сходных по звучанию: Ярослав, Святослав, Мирослав, Златослав, Вячеслав, Владислав, только сбивают с толку…

Когда встал вопрос о выборе имени нашем ребенку, ничего, кроме как Добрыня, не шло на ум. До недавнего времени мне казалось, что никакого нормального имени к отчеству Никитич/Никитична не подобрать. А девочке так вообще кошмар: вне зависимости от возраста с таким отчеством прибавляется энное количество лет (сразу представляется пенсионерка).

Я спросила у Интернета, он выдал несколько советов, первый - имя должно сочетаться с фамилией и отчеством, чтобы при произношении не резало слух - Иванова Мишель Федоровна.

Второй - не поддаваться веяниям моды (мода пройдет, а ребенку жить).

Третий – не давать экстравагантных имен, и самый популярный вариант - назвать по святцам.

Ни один из предложенных советов не давал ясности.

Пришлось провести соцопрос среди знакомых, чтобы узнать, как определились они.

Сестре, например, приснилась ее будущая дочка еще задолго до беременности, и во сне сама назвала свое имя. Поэтому у сестры вопроса с выбором имени не возникло. Но случается, когда до последнего имя не приходит…

Так, коллега по работе рассказала, что до рождения сына не подобрали имени. Но ребенка нужно было регистрировать, и семья приняла решения назвать по святцам. Глава семьи отправился в церковь, спросил у бабушки в церковной лавке об именинниках, она назвала двоих - Галактион и Михаил. Семья остановилась на имени Миша. После, когда начали разбираться, оказалось, что в этот день именин ни у Михаила, ни у Галактиона не было… Есть и другие случаи, когда выбранное имя совершенно не подходит малышу. Одна знакомая хотела назвать сына Артемом, а когда родила, посмотрела на него, поняла - какой он Артем? Он - Леша!

Но самое комичное, конечно, когда ждут Вареньку, а рождается Захар.

Хуже всего, когда люди решают не заморачиваться и называют ребенка именем его отца. Так, моего мужа родители изначально назвали Лешей, благо бабушка вовремя пришла, посмотрела на все это и сказала: «Парень будет Никитой!». Был бы Алексей Алексеевич, даже выговорить сложно. Но у родителей моего мужа по крайней мере был хоть какой-то вариант. Подругу вообще две недели после рождения называли Она, потому что имя никак не приходило.

Мне повезло чуть больше. Несмотря на то, что у нас с бабушкой (по папиной линии) одинаковое имя, мама утверждает, что назвали меня не в ее честь. Просто маме очень нравилось имя Катя, и она нарочно не делала УЗИ, потому что и без этого знала, что будет девочка. Но папа очень хотел Ивана…

Ну а мы с пятого месяца знали пол ребенка, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы подобрать сразу два имени: для мальчика и для девочки.

Девочке имя нашлось очень быстро, а вот для мальчика… Хотелось чего-то простого, русского, короткого и звучного, типа Макар, Матвей, Ефим, Ефрем, Лев, Архип, Назар, но все эти варианты просто раздражали моего мужа. Он говорил: «Нет, только Добрыня…». Что пугало меня еще больше.

А вдруг Добрыня будет маленького роста и тощим? Даже представлять эту картину смешно. А в жизни, судя по законам подлости, все сложится именно так! Я искала изо всех сил, залистала справочник имен до дыр, но подходящего варианта все никак не находилось…

И вот, в одну прекрасную ночь мне снится сон: вхожу в дом своих родителей, в нем пышное застолье. Навстречу выходит папа, довольный такой, а на руках держит мальчишку лет трех, который очень на него похож. Я сразу поняла: значит, у нас будет Ванечка. Раз уж у папы нет сына Ивана, то будет внук. Муж каким-то чудным образом согласился. Я выдохнула с облегчением.

Когда Ванька родился, анестезиолог, сидящий рядом со мной, спросил: «Ну что, как сына-то назовешь?». Я ответила. «Ого, не Артемом?» - улыбнулся врач.

Оказалось, что чаще всего в родзалах Хабаровска врачи в ответ на этот вопрос слышат имена Артем, Арсений, Семен, Захар. Загсы города добавляют к этому списку еще Саш, Максимов, Дим, Миш, Данилов и Егоров. А я лично от себя добавила бы еще Матвеев и Макаров.

Изучив всевозможные варианты выбора имени, поняла одно: все индивидуально, ни Гугл, ни подружки не смогут подсказать. Потому что, только когда берешь своего ребенка на руки, видишь его выражение лица, чувствуешь его энергетику, представляешь, каким он будет, понимаешь, подходит ему выбранное имя или нет.

Я, впервые увидев своего сына, поняла: стопроцентный Ваня.

Екатерина Серебренникова