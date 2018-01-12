Конкретные предложения: Надо больше рожать!

Вернувшийся из семимесячного отпуска министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько на встрече с медицинскими работниками не только отчитался о проделанной за год работе, но и задал новые векторы развития здравоохранения

Александр Витько объявил, что в крае продолжается строительство медицинских учреждений. Так, в 2018 году в Хабаровске начнет работать центр медицинской профилактики. В строительство высокотехнологичного медицинского центра «Академия здоровья» будет вложено 2 миллиарда рублей. На базе дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске планируется создание российско-японского центра превентивной медицины и диагностики с общим объемом инвестиций порядка 500 миллионов рублей. И это только начало - до 2020 года планируется ввести в строй порядка восьми объектов медицинского назначения - начиная от станции скорой помощи в городе президентского внимания и заканчивая палатным корпусом противотуберкулезного диспансера в Хабаровске.

Министр здравоохранения отметил, что диагностическая медицина в крае находится на подъёме. Здесь играют свою роль как техническая оснащённость лечебных учреждений на местах, так и дополнительные мероприятия. Как-то - регулярные маршруты передвижного консультативно-диагностического центра «Терапевт Матвей Мудров». И ежегодные походы по Амуру «Теплохода здоровья», что происходят в Хабаровском крае с 2013 года. Этот проект направлен на всестороннюю проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые не имеют других видов транспортного сообщения, кроме водного. И как пример: благодаря таким вот мероприятиям в одном только рабочем поселке Мухен, где реально проживает чуть более трех тысяч человек, удалось выявить 19 человек, больных туберкулезом.

Министр здравоохранения отметил, что показатель общей смертности в 2017 году снизился на 16,2%. Но целевого значения - 12,7% - не достигли. Естественная убыль - из-за низкой рождаемости. «Если такими темпами, как сейчас, будут рожать и умирать, то в крае через 100 лет людей не останется», - сказал министр здравоохранения. И отметил, что в крае есть все предпосылки для повышения уровня рождаемости.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам социального развития Владимир Чаюк не только поддержал инициативу по поднятию рождаемости на местах, но и расширил тему. Он напомнил: в свое время в советских семьях трое-четверо детей были практически нормой. А если углубиться в историю государства Российского, то в крестьянских семьях бабы и по семь-девять детей рожали. Тогда черно-пашенное сословие составляло порядка 80% населения Российской империи. Сейчас, конечно, соотношение другое. И поэтому с 1 января 2018 года по инициативе Президента России введена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Осталось только населению со всем пылом души поддержать столь нужные инициативы властной вертикали.

Эдуард Попов

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Врезка

Если такими темпами, как сейчас, будут рожать и умирать, то в крае через 100 лет людей не останется

Александр Витько, министр здравоохранения края,

декабрь 2017 г.

Дополнительно будет справка МД