Люди Хабаровского края: Как баба Даша Японию покоряла

Пригласили нашу землячку в Страну восходящего солнца на фестиваль культур коренных народов мира представлять свой народ, свою страну

Негидальская легенда:

В одном стойбище жила семья и у них родился сын. Когда он подрос, стал сильным, статным, красивым юношей. Тогда в него влюбилась шаманка, которая просила родителей женить на ней их сына. Но юноша отказался от такого союза, и тогда шаманка превратила его в коршуна.

Морозы стояли на отметке минус 15–20, когда баба Даша засобиралась в дорогу. Надо сказать, в краях, где она живёт вот уже семьдесят пять лет, времечко сейчас - не для путешествий. Дом требует внимания, тепла, да ещё в нем мама, которой уже за век перевалило, и уход за ней нужен постоянный. К тому ж ещё ледостав на реке уже начинается, традиционно отрезая деревню от районного центра имени лётчицы Полины Осипенко. Очень скоро добраться будет проблематично. Одно хорошо: появилась в прошлом году стежка-дорожка в ее деревеньку, иначе бы и не поехала она в эту Японию. Да ещё и город такой с названием до боли знакомо звучащим – Тояма. Наши-то дороги сплошь - то яма, то канава.

Недавно пришло в деревню Владимировка совсем нежданное письмо за подписью в виде завитушек чудных – иероглифы называются. Понято было всего два слова – её, Дарьи Надеиной, фамилия и имя. Так бы и осталось оно без востребования, да нашлись люди, помогли с переводом. С особым уважением приглашали Дарью Ивановну в Страну восходящего солнца на фестиваль культур коренных народов мира представлять свой народ, свою страну. Отсюда и начались долгие сборы в дорогу. Что поедет, решила сразу, хотя уже не часто выбирается она из своей деревеньки на всякие там фестивали.

Надо сказать, что Дарья Ивановна Надеина - мастерица потомственная. Её мама Анна Порфирьевна - член Союза художников России. В области декоративно-прикладного искусства - работы с мехом и кожей, национального орнамента и других традиционных промыслов северных народов - их род прославился уже давно. Много было выставок, фестивалей и наград. Теперь, кроме искусства прикладного, на своих хрупких женских плечах Дарья Ивановна несёт ещё одну историческую ношу – знания исконного языка негидальцев. Народ этот исчезающий, уже и четыре сотни человек едва насчитывает. Живут они в основном по берегам реки Амгунь. А совсем недавно был издан первый негидальский букварь. На очереди издание учебника для младших классов, по которому ребятишки смогут познать язык своих предков. Буквально единицы остались в живых из исконных носителей настоящего языка негидальцев! Дарья Ивановна активно сотрудничает с учёными-этнографами, сохраняющими для будущих поколений эти стремительно исчезающие следы её народа. Мудрость многих - в понимании простой истины: есть письменность и язык – значит, есть народ. Не будет языка, не будет этого этноса. Выходит, на плечах бабы Даши – судьба всех негидальцев. Непростая это ноша.

Первый снег несмело припорошил продрогшие улицы северных посёлков, лёгкой поземкой сопровождая путь автомобиля, в котором битком разместились «уважаемые делегаты» (так все дни пребывания в далёкой стране будут называть этих пятерых из района имени Полины Осипенко Хабаровского края).

Баба Даша обосновалась у окна: и в машине, и потом в самолёте, который взял курс с материка на далёкие острова. Кучеряшки облаков быстро скрыли пёструю от волн поверхность Японского моря. Впереди её ждала таинственная страна. Знания Дарьи Ивановны о пригласившем негидальскую общину народе ограничивались периодами русско-советско-японских войн да мрачными словами Хиросима/Фукусима/Нагасаки… За размышлениями незаметно пролетели полтора часа в воздухе, и вот уже под крылом - небоскрёбы Токио. Многокилометровый аэропорт Нарита встретил деревенских делегатов обычной международной суетой, хорошо что тропинка от самолёта была самодвижущаяся - такая лента эскалаторов, между которыми посланцы нашего Севера прыгали, спотыкаясь о свои выставочные экспонаты. Прыжки со стороны выглядели забавно: то бубен постоянно цеплялся за резиновые поручни, то я (оператор и деревенский документалист), обвешанный фото- и видеокамерами, постоянно терял мешок с дошираком. Доширак был нашим ответом уровню жизни и ценам в откровенно капиталистической стране и ехал контрабандой, в компании со шматком сала и копчёной рыбой. В радость весь этот бег по бесконечному аэропорту был только маленькой артистке - Насте. Она то бежала рядом с эскалатором, то ехала на поручне, то суетилась между плавно текущей лентой многонационального народа, то громко восклицала: «Вон тама негры…» и, получив замечания по поводу международной субординации, снова бежала вприпрыжку. Делегация бабу Дашу окружала своеобразная: помимо жителей Хабаровского края приехали представители Приморья и члены общества дружбы с Японией. Семнадцать человек в общей сложности.

«С возвращением на родину!» - приветствовали на паспортном контроле Дарью Ивановну миловидные пограничницы-японки. На заверения бабы Даши, что родина у неё Россия, тактично улыбались и непрерывно кивали. Так до конца, наверное, и не поверили, что она не коренная японка.

Засыпалось на чужой земле быстро, перед глазами ещё мелькали скоростные поезда, ночные автострады и вереница одинаково безликих, светящихся пустотой окон домов, а уже летел над всем этим сверкающим огнями миром чужих людей заколдованный коршун…

…Коршун летал над стойбищем каждый день, смотрел, как горюют его родители. Девушки стойбища собирались в кружок и просили коршуна опуститься на землю, посидеть рядом с ними, предлагали расчесать ему волосы, погладить голову. На что он отвечал, что расчесывать ему волосы, гладить голову будет девушка, которую он полюбит. Девушки предлагали вышить ему кисет, на что он отвечал: «Для чего мне кисет, я не курю, отец мой не курит, деды и прадеды не курили». Девушки предлагали вышить красивую куртку, а он отвечал, что куртка быстро порвётся. Затем юноша сам предложил: «Я вам дам красивые шёлковые нитки, иголки, мех и ткани, кто из вас сошьёт мне самый красивый комалан, той я разрешу гладить мою голову и расчесывать волосы…».

Дни на чужой земле покатились с непривычным деревенскому жителю ускорением. Принимающая сторона явно заботилась, чтобы «уважаемые делегаты» были заняты всегда. Ни минуты покоя! Музеи, монастыри, памятные места и достопримечательности - всё это завертелось каким-то колесом обозрения. Из самых ярких впечатлений - это тепло (+15 на улице), подоспевший второй урожай хурмы, бритые рисовые «огородики» возле тесно прижавшихся друг к другу домиков и пустые, совсем пустые домовладения. Люд всегда работает, а если не работает, то ведёт себя так тихо, что дома кажутся пустыми. Ноги подвели в первый же день. Рассчитанная на крепкого ходока программа оказалась тяжеловатой для бабы Даши.

Между тем город готовился к фестивалю, и это ощущалось по организованным группам приезжего народа, пересекавшего улицы, по маленьким пионеротрядам с российскими галстуками. Ребятишки из Приморья тоже приехали участвовать в наведении дружеских мостов с соседней страной.

Наши делегаты вовсю готовились к открытию - привычная по множеству выставочных мероприятий процедура: распаковать багаж, достать свои богатства. Наверное, лет 200 назад так же копошились заезжие гости-купцы в иноземных странах. Завтра день обещал быть сложным. До сих пор не было ясно, как будет происходить церемония открытия фестиваля, а делегации из России на ней отводилась главная роль.

12 ноября 2017 года, раннее утро, станция (а по-нашему ж/д вокзал) и международный центр города начали наполняться жизнью. Возле лифта в международном центре топчется негидальская община «Осикта» почти в полном составе, форма одежды парадная, весь багаж при себе. Лифт любезно распахивает двери и что-то бормочет, наполняясь людьми. Двери закрываются на первом этаже и… открываются на первом. Опять любезный женский голос раз за разом сообщает по-японски этим странным русским негидальцам, что лифт включится в 9 часов утра, а пока можете расслабиться, лестница, мол, тоже закрыта. График есть график.

Под делегацию каждой страны в международном центре города Тояма отвели отдельный зал, так задумано было, что ходили весь фестиваль друг к другу в гости, а там внутри каждый обосновался как считал нужным. Тем, кто не замахнулся на большую экспозицию, на станции отвели множество стендов, так там и общались между собой Америка и Европа, Азия и Австралия. А русская делегация, похоже, расположилась в самом большом помещении и с русским размахом. Но сначала было открытие! Всё как положено: ленточка красная, музыка громкая, речи, овации. Главная роль в международном общении всегда отводится языку жестов, и здесь очень кстати пришелся национальный эвенкийский танец в исполнении Насти. Она языком танца рассказала собравшимся свою историю, а Дарья Ивановна перевела язык танца на негидальский. Очень гармонично в говор этого многоязычия вписался её родной северный язык.

Продолжение фестиваля олицетворяло настоящее общение разных стран с разными народами. Обосновавшись в своей русской резиденции, наши мастерицы разложили множество изделий, а то, что некуда было положить, развесили. Из Хабаровского края коллекцию одежды и сувениров представили Любовь Варшавская, руководитель и вдохновитель этнокультурного центра «Сэнкэ» (что означает «Багульник») из поселка Ванино; из Хабаровска Оксана Баюта, представляющая «Ремесла земли Дерсу»; Дарья Ивановна и Светлана Валериевна Надеины из села Владимировка из негидальской общины «Осикта» (по-негидальски - «Звезда»). Ещё многие землячки, такие как Галина Ивановна Клюева, Екатерина Алексеевна Семёнова и другие, в экспозицию добавили свои работы. Приехать бы им всем сюда, тогда бы получился фестиваль гордости самодеятельных художников земли российской на земле Японии! Проблема только лишь в деньгах. Вся эта этноэкспедиция дружбы народов вылилась для Дарьи Ивановны и её общины в такую копеечку, что ещё долго будут гулять воспоминания о Японии сквозняком в семейном бюджете (община-то родовая, что ушло в поездку, отняли у оставшихся в селе родственников). Есть у Дарьи Ивановны постоянный спонсор – очень уважает её творчество, да и по-человечески дружит с ней предприниматель Васильев из Хабаровска. Его помощь в непростом маршруте село Владимировка – Япония и обратно была далеко не лишней, потому, что рейсы между городом Хабаровском и нашим районом совершают как раз его автобусы.

Многих японских зрителей заинтересовали не только работы из меха и кожи, вышивки национальных приамурских орнаментов, но и плетение из лозы, и художественные сувениры из бересты. Дополняли нашу выставку декоративно-прикладных изделий и сувениров фотоэкспозиция о жизни коренных народов в Ванинском районе и выставка портретов «Люди реки Амгунь» - мой вклад как фотографа. Надо сказать, удивить японцев резьбой по дереву и плетением трудно – очень у них развито это направление. Зато настоящий восторг вызвали мех и изделия из рыбьей кожи! Совсем рядом с нашей экспозицией японские мастера показывали свои умения, проводили мастер-класс по вырезанию палочек для еды, изготовлению игрушек оригами и других исконно японских видов творчества.

День фестиваля показался до краёв наполненной чашей, столько было событий и общения. Из всей карусели экскурсий и поездок, общения и узнавания новой для неё страны и культуры особо зацепились за сердце Дарьи Ивановны несколько маленьких эпизодов, точнее, они даже заполнили его собой.

Поздний вечер, в танцевальной школе города Тояма необычный урок. Сначала мультфильм-сказка о северных народах России, потом танец Насти с кумаланом под заворожёнными взглядами ребятишек (их родители в основе своей выходцы из России). А потом снова таинственный голос бабы Даши с негидальской легендой. Так вот их такие родные глазки светились, что здесь на этих островах было особенно ценным. Ведь многие из них уже и по-русски почти не говорят.

И ещё памятный эпизод – на берегу моря увидела баба Даша японских рыбаков с удочками. Подошла: «Оду оломатгэтысун?». Они махнули рукой вдаль. Она понимающе кивнула: «Эма олово оломочисун?». Японцы замотали головами и пальцами показали размер пойманной рыбы, мол, большую возле берега не поймать. Значит, поняли простые японские рыбаки язык негидальской заядлой рыбачки! Отсюда мораль – рыбак рыбака… Не только видит издалека, но и понимает прекрасно! А может, языковые корни?

Девушки вышивали день и ночь. И только один комалан ему понравился, и девушка ему полюбилась. Он спустился с небес, подошёл к девушке, сам не заметил, как превратился в юношу. Сколько же было радости и счастья родителям юноши!

Кумалан (комалан) - это национальный ковёр северных народов. Сейчас это более чем коврик, это символ, вышедший из глубины веков, из традиционного быта и ставший предметом сувенирной гордости многих этнографических коллекций. Кумалан всегда считался мерилом достатка семьи, ее благополучия. А значит, всё в порядке с достатком в Хабаровском крае, богаты наши общины шедеврами народного творчества, этого у нас не отнять. И разговор на прощание в Японии зашёл об организации уже персональных тематических выставок народного творчества дальневосточных мастеров. Покорила-таки баба Даша Японию, покорила!

(А мешок с дошираком и контрабандное сало тащили за море не зря, сгодились!)

Александр Фроленок

Фото автора

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