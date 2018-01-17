Детская комната: Хабаровская Академия наук или нашел в себе умность.

Предновогодние открытия воспитанников Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи после завершающего прошедший год ключевого дела «Малая академия наук»

«Узнал, что Менделеев очень умен»

- Ключевое дело прошло на отличном уровне. Начало было интересным, про химию. Смешивали химические элементы, было много опытов: вулкан, змейка, показывали, как в кино делают кровь.

- Я узнал, что химия очень важна для человека, что мои друзья очень талантливые. Они самые лучшие. И я узнал, что Менделеев очень умен!

- Очень сильно понравилось выступление деревообработки, хорошо продуманные и отлично выученные слова. У них была очень хорошая песня, а еще мне понравилась сцена, где сам Волкодав сразился со своим соплеменником Волком и победил его. Нам показали виды боевых искусств.

- Родион сыграл 3 роли сразу, он молодец. Слесари показали физику через игрушку.

- Выступление наше, токарей, было такое замечательное – суд над Математикой. Я был в главной роли, судьей.

«В каждом человеке стоит видеть только хорошее»

- Я пришла в центр, и мне сразу понравилось. Тут, на удивление, просто замечательно, прекрасно.

- Я открыл в себе то, что я умелый артист и могу играть шесть ролей в одном спектакле, могу очень быстро изменять характер и свои мысли.

- Во взрослых я открыл то, что они не учат плохому, могут легко переубедить мнение другого. Меня удивили Иван Андреевич и Евгения Витальевна - веселое настроение и стремление к своим целям… И как артисты выступали хорошо, влились в свою роль.

- Наша группа делала театральную постановку по произведению Паустовского «Колотый сахар». Я играл роль автора, хотя не читал книг Паустовского. Мне понравился этот небольшой рассказ, который учит вежливо относиться к каждому человеку, учит находить в каждом человеке хорошие, качественные стороны его души. Из этого рассказа я понял, что в каждом человеке стоит видеть только хорошее.

- Открыл, что когда на тебя полагаются, ты должен не подвести. Я понял: если твой воспитатель не смог прийти или заболел, то не надо на нее обижаться, надо показать, что старания воспитателя не напрасны. Открыл в товарищах, что если кто-то не придет или заболеет, то любой может поддержать или подхватить. Двое у нас не хотели, но заболели, но наш класс не повесил руки, мы учили их слова.

- Открыл в себе талант игры роли Менделеева. Это великий ученый России.

- Открыл в себе, что не стал прогуливать и бросил курить, узнал в себе внутренний потенциал.

«У взрослых дисциплина лучше»

- Открыл, что надо всегда быть группой и не ссориться. Взрослые выслушивают до конца, и у них дисциплина лучше, чем у нас.

- Ключевое дело было интересным, я узнала о науке много чего нового. Что без математики в жизни будет туго.

- Науку надо знать, не надо лениться, никогда не откладывать на потом. Я поняла, что каждая наука очень важна и нужна каждому. Например: математика - одна из самых главных наук! С ней ты точно не пропадешь в жизни. Она поможет быстро мыслить и размышлять. Русский язык – не менее важная наука, как алгебра. Он помогает излагать свои мысли, учит красиво связывать слова и т.д. В общем, я поняла, что без ума-разума никак!

- Наши педагоги очень чувствительны, кто-то может растрогаться, у кого-то будет большая радость на лице, все зависит от сцены… Я обожаю искренность.

- Я открыла для себя, что химия - это сложная и интересная наука, математика - точная наука, русский язык - изящная и эстетичная наука, а литература красивая.

Буду ждать следующей четверти.

Открытиями делились Никита Бирлев, Максим Попов, Саша Минько, Виктор Плохов, Артем Грабар, Артем Закаляпин, Мария Бакалина , Калерия Воробьева, Дима Диденко, Миша Ильин, Дима Меньков, Алексей Щербак, Никита Мельников, Александр Запорожцев, Данил Якунин, Иван Гордеев, Роман Старков, Вова Демидов, Сергей Осипов, Игорь Белобородов, Семен Левченко, Миша Пархонюк, Николай Дорошенко, Никита Щепкин, Андрей Шестаков, Никита Теплых, Родион Кулиш, Артем Григорьев, Олег Иванов, Руслан Малышев, Саша Таскаев, Сергей Росляков, Денис Закаляпин, Юля Опарей, Руслан Шайхетдинов, Иван Денисовский, Андрей Корниенко, Даша Соколова, Алеша Мартынов, Андрей Бондарь, Руслан Кальченко, Дима Никифоров, Илья Киселев, Никита Шимко, Вова Иванов, Рома Ковганов, Андрей Ермаков, Денис Деменев, Катя Метелева, Настя Погорелова, Настя Богомолова, Настя Клименчук.

Подготовила Ирина Северцева