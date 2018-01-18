Безопасность в Хабаровском крае: Школы – под наблюдение. Не только видео

После кровавой поножовщины, которую устроили в пермской школе 16-летние подростки, все школы Хабаровского края будут взяты под видеонаблюдение. Кроме того, предстоит усилить работу с проблемной молодежью во всех населенных пунктах.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил в первом полугодии этого года полностью завершить оснащение школ края системами видеонаблюдения. В случае необходимости районам будет оказана финансовая помощь на эти цели из краевого бюджета. Также глава региона поручил решить вопрос с хранением записей с видеокамер на «облачных» серверах, а не на компьютерах в школах, как это происходит сейчас.

«Наличие технических средств и охраны – это еще не полная гарантия безопасности, человеческий фактор никто не отменял. Сегодня мы должны более внимательно работать с трудными подростками, разрешать конфликты на ранних стадиях, оперативно сообщать обо всех происшествиях в правоохранительные органы. Главы районов должны внимательно проверить все системы безопасности в каждом населенном пункте. Также они должны в ближайшие дни провести внеочередные заседания местных комиссий по делам несовершеннолетних. Мы готовы оказать любую методическую и финансовую помощь, если это необходимо», - сказал губернатор на совещании.

Министр образования и науки края Алла Кузнецова доложила, что во всех школах установлены «тревожные кнопки», есть охрана, в том числе привлечены частные охранные организации. Почти везде в крае по периметру территории школ установлено ограждение. Что касается систем видеонаблюдения, то они работают в 90% образовательных учреждений региона.

По итогам 2017 года количество преступлений уменьшилось почти на 25%. В то же время на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит более 1700 подростков.

В результате резни в пермской школе 15 января ножевые ранения получили 15 человек. Двое четвероклассников и учительница находятся в тяжелом состоянии.

С. Миныч