Хабаровский аэропорт: Впечатление такое, что вы бредите

ОАО «Хабаровский аэропорт», разрушив здание первого аэровокзала, берется за восстановление жилища китайского императора

Местные телеканалы показывали, как ковш экскаватора превращает в развалины колонны, потом стены аэровокзала. Того самого, с башенкой на крыше и округлыми окнами, построенного в 50-е годы, ставшего символом развития гражданской авиации на Дальнем Востоке.

Существующее с 2005 года ОАО «Хабаровский аэропорт» в ушедшем году, наконец-то, приступило к реконструкции аэровокзального комплекса. Пошла под снос двухэтажка пассажирского терминала, заставленная рекламными щитами, дабы скрыть разбитый фасад из стекла. На этом месте встанет терминал внутренних авиалиний. Но зачем было сносить стоящий левее первый аэровокзал столицы края, пожалуй, единственное здание в сегодняшнем аэровокзальном комплексе с ярко выраженным архитектурным обликом?

Это вопрос задали со страниц «Молодого дальневосточника XXI век» заслуженный работник транспорта РФ Владилен Юдин, заместитель председателя Дальневосточного профсоюза летного состава Игорь Свердлов, другие ветераны гражданской авиации (см. «Качну серебряным тебе крылом», «МД XXI век», № 43 за 2017г.). Ответом в день выхода газеты стала активизация сноса, демонстрация кадров обрушения аэровокзала по телевидению.

Если судить по плану реконструкции, скорректированному ОАО «Хабаровский аэропорт» из-за несовпадения ожидаемого и реального пассажиропотоков, в сносе первого аэровокзала не было необходимости. Приоритетом стало строительство терминала внутренних авиалиний, развернутого на месте двухэтажки-«стекляшки». Что касается преображения международного терминала, рядом с которым оказался первый аэровокзал, то оно отодвинуто на 2021-2026 годы. При этом в скорректированном варианте реконструкции предложено ограничиться пристройкой к существующему международному терминалу и крытым переходом к новому терминалу внутренних авиалиний.

Ветераны гражданской авиации связали октябрьский снос первого хабаровского аэровокзала со 100-летием Октябрьской революции. По их мнению, за ОАО «Хабаровский аэропорт» стояли кукловоды гайдаровского призыва, намеренные вытравить память о свершениях советской эпохи. В данном случае о расцвете гражданской авиации на Дальнем Востоке, когда самолеты летали в дальние поселения, когда стоимость авиабилета была доступной, когда авиапарк состоял из отечественных машин.

Наверное, с позицией ветеранов можно было поспорить. Например, привести цифры затрат на приведение в нормативное состояние первого аэровокзала. Вероятно, это немаленькая сумма, и она неподъемна для ОАО «Хабаровский аэропорт», которое десять с лишним лет ходит с протянутой рукой в поисках инвестиций на реконструкцию аэровокзального комплекса.

На днях ОАО «Хабаровский аэропорт» повел себя как приснопамятная гоголевская вдова, которая сама себя высекла. Его представителем было заявлено о намерении восстановить так называемый дом Пу И - бывшее казенное строение, где с 1945 года после победы Советского Союза над Японией содержался в качестве интернированного глава марионеточного государства Маньчжоу-го, которого принято считать последним китайским императором.

Иначе говоря, на приведение в порядок первого хабаровского аэровокзала, перевод его в разряд памятников истории и культуры у ОАО «Хабаровского аэропорта» денежек не нашлось. Зато оно с радостью раскошелится на воссоздание жилища Пу И, ныне оказавшегося рядом с бурно обустраиваемой в пригороде заимкой. Старожилам Хабаровска она известна как заимка Плюснина, деятельного купца, почетного гражданина Хабаровска.

Но ведь известно, что заимка - сфера деятельности Игоря Неклюдова, который считается самым богатым человеком Хабаровского края. Это на его капитал «незавершенка» на улице Тургенева превратилась в офисный центр с бутиками, банками, кинозалами. Это он после приобретения третьеразрядной гостиницы «Маяк» на Амурском бульваре не только сделал из нее отель «Версаль» международного уровня, но и пристроил к нему свечу - новый высотный корпус. Неужто у Игоря Михайловича не хватает средств на куда более скромный по финансовым вложениям проект, каким является дом Пу И?

Надо иметь в виду, что сам Пу И, который трижды в своей жизни занимал императорское кресло, китайцами воспринимается неоднозначно. Много тех, кто его боготворит. Но есть и те, кто считает его предателем наподобие генерала Власова, служившего гитлеровцам. Уместно ли его увековечивание на российской территории?

Может, правы ветераны гражданской авиации Дальнего Востока, убежденные в том, что за спиной ОАО «Хабаровский аэропорт» кукловоды, презирающие отечественную историю, но готовые подобрать кость с заморского стола?

В минувшие новогодние праздники хитами телепоказа снова стали гайдаевские фильмы, давно разобранные на цитаты. «Когда вы говорите, Иван Васильевич, - без экивоков замечает Шурик, - впечатление такое, что вы бредите».

Пожалуй, лучшей аналогии с заявлениями ОАО «Хабаровский аэропорт» не найти.

Михаил Карпач