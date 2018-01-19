Знай наших! Дюжина и 90 тысяч голосов

Из 201 поводов для «Гордости Хабаровского края» выбрали только 12. С 15 сентября по 31 декабря в регионе шло голосование за участников интернет-проекта «Гордость Хабаровского края». Поводами для гордости и электронного голосования стали люди, события, достопримечательности и объекты природы.

Инициатором проекта выступило молодёжное общественное движение «Мой край», начинание поддержало правительство региона. Всего на сетевой плебисцит было предложено 210 кандидатов, а на электоральный евент в Интернет явились почти 90 тысяч человек.

Люди

Лидером в номинации «Люди» по результатам голосования стал писатель Николай Наволочкин.

Николай Дмитриевич Наволочкин (5 января 1923 г., пос. Николаевка — 20 сентября 2013 г., г. Хабаровск) — советский и российский писатель. В 1977-1987 гг. был главным редактором литературно-художественного журнала «Дальний Восток». Автор десятков книг, лауреат премий и других наград. Имя Николая Дмитриевича Наволочкина присвоено Хабаровской краевой детской библиотеке.

На втором месте - Анатолий Насыров. Анатолий Аблемитович – почетный гражданин Хабаровска, член Общественной палаты Хабаровского края, президент Дальневосточной ассоциации автомобильных школ, президент клуба "Авторетро", заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Третий по числу голосов – граф Антон Девиер. Антон Мануилович Девиер (порт. Ant?nio Manuel de Vieira; 1682 — 1745) — сподвижник Петра I, генерал-адъютант, первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (1718—1727 и 1744—1745), генерал-аншеф (1744).

13 апреля 1739 года он был назначен начальником Охотского порта. Описав и распродав имущество своего предшественника, Девиер выплатил гарнизону задолженное за несколько лет жалование. Энергичными действиями он закончил снаряжение Второй Камчатской экспедиции Беринга, завершил строительство Охотского порта и основал школу, превратившуюся впоследствии в Штурманское училище Сибирской флотилии. В начале 1743 года Девиер вернулся в Петербург из охотской ссылки. Высочайшим указом ему были возвращены орден и графский титул, а также поместье в Валуйском уезде Белгородской губернии с 1600 душами крестьян.

События

В номинации «События» пьедестал почета заняли Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и патриотическая танцевальная акция «Победный вальс».

«Амурские волны» - крупнейший на Дальнем Востоке музыкальный фестиваль с участием военных оркестров, на котором органично сочетается военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и показательные выступления с оружием. Это лучшие военные коллективы, великолепная живая музыка и потрясающие представления. Фестиваль собирает коллективы из разных стран, тем самым давая возможность зрителям познакомиться с мировой музыкальной культурой и традициями, открывая новое прочтение историческим музыкальным произведениям.

Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» впервые прошла в Хабаровске в 2017 году. Ее главным событием стало приготовление «Амурской ухи» по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта. В итоге за более чем четыре часа на краевой набережной было роздано около 15 тысяч порций ухи и зафиксирован рекорд России. Над приготовлением 3750 литров ухи трудились 15 лучших поваров ресторанов города. Уже в 2018 году выставку-ярмарку предполагается сделать международной, она должна способствовать продвижению единого бренда местных производителей «Наш выбор 27».

Танцевальная патриотическая акция "Победный вальс" прошла в Хабаровске трижды. Сотни пар кружились в вальсе под звуки военного оркестра, а главными ее участниками стали сами ветераны. Организатор акции - Центр патриотического воспитания при поддержке Российского движения школьников.

Достопримечательности

В номинации «Достопримечательности» места распределились по итогам голосования следующим образом: архитектурно-скульптурный комплекс – площадь «Город воинской славы» в Хабаровске, Амурский ботанический сад, Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие".

Площадь воинской славы – это целый комплекс с парком, расположившийся на территории в 1,6 га в районе улицы Тургенева. Венчает его стела «Город воинской славы». Такие памятные знаки устанавливаются во всех населенных пунктах, получивших это почетное звание. Хабаровск его был удостоен 3 ноября 2012 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Стела в Хабаровске является одной из самых высоких (16,5 м) в стране. Двуглавый орел на вершине был отлит в Санкт-Петербурге. Стелу украшают 12 барельефов со сценами из истории города.

Амурский ботанический сад – это единственный ботанический сад во всем Хабаровском крае (находится в г. Амурске), являющийся уникальным уголком природы, объединившем под одной крышей растения со всех уголков нашей планеты. Он был открыт в 1988 году. В саду насчитывается около 600 экземпляров растений, относящихся к более чем 100 видам. В саду можно увидеть лианы из тропических лесов Амазонки, чайные деревья и фикусы из юго-восточной Азии, кактусы из жарких пустынь Мексики и множество других редких растений.

Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один из ведущих центров дополнительного образования детей в крае, признанный лидер среди детских центров и лагерей по разработке современных программ отдыха и оздоровления. Центр состоит из комплекса круглогодичного действия "Созвездие" и летней базы "Летняя дружина имени Бонивура". Во время учебного года в центре работает общеобразовательная школа.

Природа

Большинство голосов в номинации «Природа» было отдано Шантарским островам, Джугджурскому заповеднику и краснокнижному амурскому тигру.

Шантарские острова - принадлежащий России архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии, отделён от материка Шантарским морем и проливом Линдгольма, административно в составе Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Название, вероятно, произошло от нивхского «ч’андь» - «быть белым».

Джугджурский заповедник расположен на побережье Охотского моря, на территории Аяно-Майского района Хабаровского края, создан 10 сентября 1990 года. Это самый крупный заповедник Хабаровского края.

Как рассказал руководитель движения «Мой край» Никита Яровенко, проект объединил материалы о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии Хабаровского края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие региона. Все они найдут себе место в сборнике «Гордость Хабаровского края», который планируется подготовить к печати и выпустить в свет в марте 2018 года.

Сам проект получит продолжение, но с формой и содержанием его в будущем еще предстоит определиться.

Итоги конкурса подводил Сергей Мингазов