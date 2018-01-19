В Хабаровском крае деградация медпомощи в глубинке подается как инновация

Среди событий ушедшего года, которые не обрадовали, а расстроили, - решение о расформировании поезда «Терапевт Матвей Мудров». Если точней, передвижного консультативно-диагностического центра. Он входит в состав поликлиники станции Хабаровск-1 и размещается в восьми пассажирских вагонах. Причем, шесть из них представляют собой лечебно-диагностические подразделения.

Решение было принято на совещании у начальника ДВостЖД Николая Маклыгина. Вызвано оно не намерениями свернуть работу консультативно-диагностического центра, большинство пациентов которого не имеют отношения к железной дороге, являясь жителями станционных поселков, где врачебная помощь отсутствует.

- Мы готовы продолжать работу, однако техническое состояние состава вызывает опасения у специалистов вагонного парка, - объяснял мне по телефону Александр Торопцев, начальник поезда «Терапевт Матвей Мудров», когда этот поезд обслуживал бамовцев.

Иначе говоря, решение о расформировании не вступало в силу немедленно, но в то же время однозначно определило перспективу.

- Поезд здоровья, как мы его называем, на ходу с 2006 года, - уточнил Владимир Крапивный, в прошлом главный инженер ДВостЖД, а теперь член общественного совета регионального минпромтранса. - Надо иметь в виду, что создавался он не из новых вагонов. Были ремонты. Но ведь и металл изнашивается.

На опорной станции Болонь

С начала функционирования передвижного консультативно-диагностического центра им произведено более ста выездов на станции и разъезды Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также республики Саха (Якутия). Число пациентов, получивших врачебную помощь, перевалило за 125 тысяч человек. Количество исследований - рентнгеновских, ультразвуковых и прочих - за 375 тысяч.

На станции Болонь мне рассказывали, как с приходом «Терапевта Матвея Мудрова» пустеет Джуен - соседнее нанайское село. Даже в школе прерываются уроки. Причина ажиотажа очевидна: в составе врачебной бригады не только терапевт и хирург, но и узкие специалисты. Попасть к ним в Амурской районной больнице почти невозможно. А тут только успевай занимать очередь в вагонах: в одном - зубной врач, в другом - глазной, в третьем – «ухогорлонос». Ведут прием кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, эндокринолог. И даже педиатр, хотя передвижной консультативно-диагностический центр создавался с расчетом на железнодорожные кадры.

Собственно в Болони - опорной станции легендарной линии ВолК, в 1934 году связавшей Волочаевку-2, а значит, Транссиб, и Комсомольск-на-Амуре, - отношение к «Терапевту Матвею Мудрову» неоднозначное. Болонь помнит собственную, как выражаются на железной дороге, линейную больницу, которая имела даже родильное отделение.

Больницу закрыли, объяснив это уменьшением численности железнодорожного персонала в Болони. На других дорогах, в других регионах страны происходило то же самое: увеличение скоростей, прочие технологические сдвиги оборачивались сокращением кадров. Наверное, поэтому передвижные консультативно-диагностические центры появились почти одновременно на пяти дорогах страны: на Крайнем Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке. Но восполнить разветвленную сеть ведомственной медицины, созданную сталинским соратником и наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем, которую взялись урезать в перестроечные и пореформенные годы, «Хирург Николай Пирогов», «Хирург Сергей Юдин» и другие поезда, названные в честь светил отечественного здравоохранения, вряд ли могли.

- «Терапевт Матвей Мудров» приходит и уходит, а наши женщины рожают в поездах, - говорили мне в Болони, рассказывая как о счастливых родах, так и о трагических.

Я поясню, что Болонь в последние годы получила круглогодовой проезд из Эльбана, а значит, из Амурска и Комсомольска-на-Амуре, но автобусное сообщение так и не открыто. Остается ночной поезд, в котором и рожают болонские женщины. Но что ждет Болонь после того, как «Терапевт Матвей Мудров» уйдет на металлолом? Бывшая районная, а теперь участковая больница в Эльбане на гране закрытия: из-за дырявой крыши и сезонных потопов здание приходит в негодность. Региональный минздрав, увлеченный высокими технологиями перинатального и прочих специализированных центров, похоже, не замечает пике, в котором оказалось первичное звено здравоохранения.

- У нас закрыли участковую больницу. В ЦРБ добираемся на поезде, - рассказывали мне в администрации села Уська-Орочская Ванинского района. - «Терапевт Матвей Мудров» для нас как манна небесная. Правда, в последний приход не проводили ни УЗИ, ни флюорографию. Сказали, что оборудование сломалось.

Шокирующий диагноз

Это было уже после принятия решения о расформирования поезда. Тем не менее, его работа продолжалась в прежнем режиме. Поездки по веткам в полмесяца, бесплатный прием не только железнодорожников, но и всех остальных. По статистике пациенты, не имеющие отношения к железной дороге, составляют 88 процентов от общего числа. Не потому ли выходит из строя диагностическое оборудование, что изначально оно не предназначено для столь мощного потока?

Другой вопрос: уместно ли метать громы и молнии по поводу поломки, когда заявлено, что передвижной консультативно-диагностический центр свое отработал?

Правда, по-прежнему безотказен врачебный и средний медперсонал.

- Пользуясь случаем, выражаю признательность через газету кадрам «Терапевта Матвея Мудрова». Если бы не они, жизнь моя уже закончилась бы, - не постеснялся признаться глава поселка Сулук Верхнебуреинского района Сергей Рябов.

Его история типична для глубинки: до ЦРБ далеко, если что-то заболит, под рукой таблетки. Когда «Терапевт Матвей Мудров» прибыл на станцию Сулук, Рябов отправился к медикам скорей для того, чтобы показать пример жителям поселка. Дескать, надо не по домам сидеть, а воспользоваться приездом людей в белых халатах. Диагноз его шокировал. Однако надежда была. И болезнь не запущена, и организм еще не изношенный. Словом, выкарабкался.

- По направлениям, которые нам выдают в передвижном консультативно-диагностическом центре, нас принимают в больницах Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, - говорит специалист администрации поселка Кенай Комсомольского района Нина Кряжевских.

В Джуене, Болони, Уське-Орочской, Сулуке, Кенае не представляют жизни без «Терапевта Матвея Мудрова». Почему должностные лица хранят молчание по поводу предстоящего сворачивания в глубинке по форме ведомственной, а по сути всеобщей врачебной помощи?

- Краевой фонд обязательного медицинского страхования оплачивает услуги, которые представляет жителям отдаленных поселений передвижной консультативно-диагностический центр железнодорожников. В 2016 году фонд перевел 21,8 миллиона рублей. Насколько мне известно, перечислялись средства и в 2017 году, - сообщила председатель постоянного комитета краевой думы по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

- Верно, - подтвердили в дальневосточной дирекции здравоохранения РЖД. - Незадача в том, что в тариф включены затраты на оказание медпомощи - и только. Замену упомянутых аппаратов УЗИ и рентгена тариф не учитывает. Как и неизмеримо большие расходы на содержание собственно поезда.

Выходит, правы те, кто связывает решение о предстоящем расформировании передвижного консультативно-диагностического центра не с техническими незадачами, а с финансовыми? В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Дальневосточная дорога, не как подразделение МПС, а как филиал РЖД, целенаправленно сокращает персонал. Часть работ передана сторонним организациям. Люди, достигшие пенсионного возраста, не продолжают работать, а увольняются, и это поощряется материально. Как объясняли мне на станции Высокогорная, где линейная больница передана ЦРБ, нуждающиеся в консультациях врача направляются в Хабаровск в дорожную больницу. Иначе говоря, необходимость в «Терапевте Матвее Мудрове» отпала. Если, конечно, не принимать во внимание нужды нежелезнодорожников, тем более что работа с ними - задача не ведомственной, а территориальной медицины, за что отвечает региональный минздрав.

- Давайте не спешить с выводами. Принципиальное решение на стадии принятия в Москве и вот-вот будет озвучено, - сказали мне в дальневосточной дирекции здравоохранения РЖД.

КАМАЗ не для нас

В сентябре на Восточном экономическом форуме руководитель центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова сообщила о планируемом создании передвижного инновационного центра для оказания медицинских услуг. По этому поводу была созвана пресс-конференция, из материалов которой я понял, что «Хирург Николай Пирогов», «Терапевт Матвей Мудров», другие рожденные на Воронежском вагоноремонтном заводе передвижные консультативно-диагностические центры, действительно получат отставку. Их заменит сформированный не из «бэушных», а из новеньких вагонов состав с самым современным медицинским оборудованием.

Признаюсь, информация об этом, поданная с помпой во Владивостоке, меня огорчила, а не обрадовала. Если сегодня на пяти дорогах страны пять передвижных консультативно-диагностических центров, а будет один, пусть даже на новом уровне оснащения, что принесет это жителям глубинки?

«Терапевт Матвей Мудров» бывает на станциях Болонь, Усть-Орочи, Сулук, Кенай раз в полгода. Расписание его работы выверено годами и охватывает пять субъектов Дальневосточного федерального округа. Арифметика подсказывает: анонсированный главой центральной дирекции здравоохранения РЖД инновационный поезд станет появляться на тех же станциях раз в два с половиной года. На мой взгляд, это не инновация в медпомощи, а ее деградация.

Возможно, появление инновационного центра и как следствие перенос ответственности за первичное звено здравоохранения с региональных профильных дирекций на центральную дирекцию вписывается в логику продолжающегося реформирования РЖД. Но почему молчат регионы, когда впереди кратное снижение выездов врачебных бригад в глубинку?

В департаменте здравоохранения администрации Приморского края мне сказали, что намерены развивать собственную передвижную консультационно-диагностическую сеть. Это возможно благодаря автомобилям КАМАЗ, что уже опробовано. Благо, ко всем станциям и разъездам есть если не асфальтный, то грунтовый подъезд.

Из телефонного разговора с управлением здравоохранения правительства Еврейской автономии я сделал вывод, что и там намерены не распылять средства областного ФОМСа, обходиться собственными выездными бригадами, поскольку недоступных для автотранспорта железнодорожных поселений в регионе нет.

В Хабаровском крае этот вариант не пройдет. Только на поезде можно добраться до станций и разъездов в Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском районах. К тому же замена поезда здоровья автомобилем неравноценна. В прицепе КАМАЗа размещается рентгенкабинет, но приезд в глубинку десятка узких специалистов, как практикуется тем же «Терапевтом Матвеем Мудровым», вряд ли возможен.

Итак, почти год назад ДВостЖД объявила о предстоящем расформировании поезда здоровья. Спустя несколько месяцев на Восточном экономическом форуме прозвучало подтверждение, поданное как инновация. Что намерен предпринять региональный минздрав для того, чтобы глубинка, в которой живут не только железнодорожники, не осталась без врачебной помощи?

Не пора ли вышедшему из длительного отпуска краевому профильному министру высказаться на этот счет?

Михаил Карпач