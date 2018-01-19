Общество
В Хабаровском крае деградация медпомощи в глубинке подается как инновация
Среди событий ушедшего года, которые не обрадовали, а расстроили, - решение о расформировании поезда «Терапевт Матвей Мудров». Если точней, передвижного консультативно-диагностического центра. Он входит в состав поликлиники станции Хабаровск-1 и размещается в восьми пассажирских вагонах. Причем, шесть из них представляют собой лечебно-диагностические подразделения.
Решение было принято на совещании у начальника ДВостЖД Николая Маклыгина. Вызвано оно не намерениями свернуть работу консультативно-диагностического центра, большинство пациентов которого не имеют отношения к железной дороге, являясь жителями станционных поселков, где врачебная помощь отсутствует.
- Мы готовы продолжать работу, однако техническое состояние состава вызывает опасения у специалистов вагонного парка, - объяснял мне по телефону Александр Торопцев, начальник поезда «Терапевт Матвей Мудров», когда этот поезд обслуживал бамовцев.
Иначе говоря, решение о расформировании не вступало в силу немедленно, но в то же время однозначно определило перспективу.
- Поезд здоровья, как мы его называем, на ходу с 2006 года, - уточнил Владимир Крапивный, в прошлом главный инженер ДВостЖД, а теперь член общественного совета регионального минпромтранса. - Надо иметь в виду, что создавался он не из новых вагонов. Были ремонты. Но ведь и металл изнашивается.
На опорной станции Болонь
С начала функционирования передвижного консультативно-диагностического центра им произведено более ста выездов на станции и разъезды Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также республики Саха (Якутия). Число пациентов, получивших врачебную помощь, перевалило за 125 тысяч человек. Количество исследований - рентнгеновских, ультразвуковых и прочих - за 375 тысяч.
На станции Болонь мне рассказывали, как с приходом «Терапевта Матвея Мудрова» пустеет Джуен - соседнее нанайское село. Даже в школе прерываются уроки. Причина ажиотажа очевидна: в составе врачебной бригады не только терапевт и хирург, но и узкие специалисты. Попасть к ним в Амурской районной больнице почти невозможно. А тут только успевай занимать очередь в вагонах: в одном - зубной врач, в другом - глазной, в третьем – «ухогорлонос». Ведут прием кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, эндокринолог. И даже педиатр, хотя передвижной консультативно-диагностический центр создавался с расчетом на железнодорожные кадры.
Собственно в Болони - опорной станции легендарной линии ВолК, в 1934 году связавшей Волочаевку-2, а значит, Транссиб, и Комсомольск-на-Амуре, - отношение к «Терапевту Матвею Мудрову» неоднозначное. Болонь помнит собственную, как выражаются на железной дороге, линейную больницу, которая имела даже родильное отделение.
Больницу закрыли, объяснив это уменьшением численности железнодорожного персонала в Болони. На других дорогах, в других регионах страны происходило то же самое: увеличение скоростей, прочие технологические сдвиги оборачивались сокращением кадров. Наверное, поэтому передвижные консультативно-диагностические центры появились почти одновременно на пяти дорогах страны: на Крайнем Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке. Но восполнить разветвленную сеть ведомственной медицины, созданную сталинским соратником и наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем, которую взялись урезать в перестроечные и пореформенные годы, «Хирург Николай Пирогов», «Хирург Сергей Юдин» и другие поезда, названные в честь светил отечественного здравоохранения, вряд ли могли.
- «Терапевт Матвей Мудров» приходит и уходит, а наши женщины рожают в поездах, - говорили мне в Болони, рассказывая как о счастливых родах, так и о трагических.
Я поясню, что Болонь в последние годы получила круглогодовой проезд из Эльбана, а значит, из Амурска и Комсомольска-на-Амуре, но автобусное сообщение так и не открыто. Остается ночной поезд, в котором и рожают болонские женщины. Но что ждет Болонь после того, как «Терапевт Матвей Мудров» уйдет на металлолом? Бывшая районная, а теперь участковая больница в Эльбане на гране закрытия: из-за дырявой крыши и сезонных потопов здание приходит в негодность. Региональный минздрав, увлеченный высокими технологиями перинатального и прочих специализированных центров, похоже, не замечает пике, в котором оказалось первичное звено здравоохранения.
- У нас закрыли участковую больницу. В ЦРБ добираемся на поезде, - рассказывали мне в администрации села Уська-Орочская Ванинского района. - «Терапевт Матвей Мудров» для нас как манна небесная. Правда, в последний приход не проводили ни УЗИ, ни флюорографию. Сказали, что оборудование сломалось.
Шокирующий диагноз
Это было уже после принятия решения о расформирования поезда. Тем не менее, его работа продолжалась в прежнем режиме. Поездки по веткам в полмесяца, бесплатный прием не только железнодорожников, но и всех остальных. По статистике пациенты, не имеющие отношения к железной дороге, составляют 88 процентов от общего числа. Не потому ли выходит из строя диагностическое оборудование, что изначально оно не предназначено для столь мощного потока?
Другой вопрос: уместно ли метать громы и молнии по поводу поломки, когда заявлено, что передвижной консультативно-диагностический центр свое отработал?
Правда, по-прежнему безотказен врачебный и средний медперсонал.
- Пользуясь случаем, выражаю признательность через газету кадрам «Терапевта Матвея Мудрова». Если бы не они, жизнь моя уже закончилась бы, - не постеснялся признаться глава поселка Сулук Верхнебуреинского района Сергей Рябов.
Его история типична для глубинки: до ЦРБ далеко, если что-то заболит, под рукой таблетки. Когда «Терапевт Матвей Мудров» прибыл на станцию Сулук, Рябов отправился к медикам скорей для того, чтобы показать пример жителям поселка. Дескать, надо не по домам сидеть, а воспользоваться приездом людей в белых халатах. Диагноз его шокировал. Однако надежда была. И болезнь не запущена, и организм еще не изношенный. Словом, выкарабкался.
- По направлениям, которые нам выдают в передвижном консультативно-диагностическом центре, нас принимают в больницах Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, - говорит специалист администрации поселка Кенай Комсомольского района Нина Кряжевских.
В Джуене, Болони, Уське-Орочской, Сулуке, Кенае не представляют жизни без «Терапевта Матвея Мудрова». Почему должностные лица хранят молчание по поводу предстоящего сворачивания в глубинке по форме ведомственной, а по сути всеобщей врачебной помощи?
- Краевой фонд обязательного медицинского страхования оплачивает услуги, которые представляет жителям отдаленных поселений передвижной консультативно-диагностический центр железнодорожников. В 2016 году фонд перевел 21,8 миллиона рублей. Насколько мне известно, перечислялись средства и в 2017 году, - сообщила председатель постоянного комитета краевой думы по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
- Верно, - подтвердили в дальневосточной дирекции здравоохранения РЖД. - Незадача в том, что в тариф включены затраты на оказание медпомощи - и только. Замену упомянутых аппаратов УЗИ и рентгена тариф не учитывает. Как и неизмеримо большие расходы на содержание собственно поезда.
Выходит, правы те, кто связывает решение о предстоящем расформировании передвижного консультативно-диагностического центра не с техническими незадачами, а с финансовыми? В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Дальневосточная дорога, не как подразделение МПС, а как филиал РЖД, целенаправленно сокращает персонал. Часть работ передана сторонним организациям. Люди, достигшие пенсионного возраста, не продолжают работать, а увольняются, и это поощряется материально. Как объясняли мне на станции Высокогорная, где линейная больница передана ЦРБ, нуждающиеся в консультациях врача направляются в Хабаровск в дорожную больницу. Иначе говоря, необходимость в «Терапевте Матвее Мудрове» отпала. Если, конечно, не принимать во внимание нужды нежелезнодорожников, тем более что работа с ними - задача не ведомственной, а территориальной медицины, за что отвечает региональный минздрав.
- Давайте не спешить с выводами. Принципиальное решение на стадии принятия в Москве и вот-вот будет озвучено, - сказали мне в дальневосточной дирекции здравоохранения РЖД.
КАМАЗ не для нас
В сентябре на Восточном экономическом форуме руководитель центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова сообщила о планируемом создании передвижного инновационного центра для оказания медицинских услуг. По этому поводу была созвана пресс-конференция, из материалов которой я понял, что «Хирург Николай Пирогов», «Терапевт Матвей Мудров», другие рожденные на Воронежском вагоноремонтном заводе передвижные консультативно-диагностические центры, действительно получат отставку. Их заменит сформированный не из «бэушных», а из новеньких вагонов состав с самым современным медицинским оборудованием.
Признаюсь, информация об этом, поданная с помпой во Владивостоке, меня огорчила, а не обрадовала. Если сегодня на пяти дорогах страны пять передвижных консультативно-диагностических центров, а будет один, пусть даже на новом уровне оснащения, что принесет это жителям глубинки?
«Терапевт Матвей Мудров» бывает на станциях Болонь, Усть-Орочи, Сулук, Кенай раз в полгода. Расписание его работы выверено годами и охватывает пять субъектов Дальневосточного федерального округа. Арифметика подсказывает: анонсированный главой центральной дирекции здравоохранения РЖД инновационный поезд станет появляться на тех же станциях раз в два с половиной года. На мой взгляд, это не инновация в медпомощи, а ее деградация.
Возможно, появление инновационного центра и как следствие перенос ответственности за первичное звено здравоохранения с региональных профильных дирекций на центральную дирекцию вписывается в логику продолжающегося реформирования РЖД. Но почему молчат регионы, когда впереди кратное снижение выездов врачебных бригад в глубинку?
В департаменте здравоохранения администрации Приморского края мне сказали, что намерены развивать собственную передвижную консультационно-диагностическую сеть. Это возможно благодаря автомобилям КАМАЗ, что уже опробовано. Благо, ко всем станциям и разъездам есть если не асфальтный, то грунтовый подъезд.
Из телефонного разговора с управлением здравоохранения правительства Еврейской автономии я сделал вывод, что и там намерены не распылять средства областного ФОМСа, обходиться собственными выездными бригадами, поскольку недоступных для автотранспорта железнодорожных поселений в регионе нет.
В Хабаровском крае этот вариант не пройдет. Только на поезде можно добраться до станций и разъездов в Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском районах. К тому же замена поезда здоровья автомобилем неравноценна. В прицепе КАМАЗа размещается рентгенкабинет, но приезд в глубинку десятка узких специалистов, как практикуется тем же «Терапевтом Матвеем Мудровым», вряд ли возможен.
Итак, почти год назад ДВостЖД объявила о предстоящем расформировании поезда здоровья. Спустя несколько месяцев на Восточном экономическом форуме прозвучало подтверждение, поданное как инновация. Что намерен предпринять региональный минздрав для того, чтобы глубинка, в которой живут не только железнодорожники, не осталась без врачебной помощи?
Не пора ли вышедшему из длительного отпуска краевому профильному министру высказаться на этот счет?
Михаил Карпач
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 565
С места событий: Останки на берегу водоема5 816
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 131
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 251
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136