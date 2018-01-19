Хабаровская трагедия дома Романовых

Заселяясь в середине 90-х годов прошлого века в домик по адресу переулок Астраханский, 2, семья Романовых и не подозревала, что спустя 20 лет им придется не жить, а выживать. Постоянно рискуя остаться как минимум без жилья. А ведь на попечении у двух пенсионеров находится еще и ребенок-инвалид.

Полный завал

В своем шлакозасыпном домике на ленточном фундаменте семья проживала без серьезных проблем до того момента, как началась бурная застройка Волочаевского городка. По словам Вячеслава Романова, большие беды начались с подтопления участка при строительстве дома по адресу переулок Засыпной, 14а. И усугубились во время возведения очередного объекта неподалеку, грандиозный жилой дом вырос буквально через ручей от дома. Вот только с его заселением пока что ничего не получается. Зато рядом, на самом откосе, красуется детский сад с яркими стенами. Не могу утверждать, но местные, чьи дома стоят в нескольких десятках метров, осторожно высказываются, что при отсыпке площадок под застройку даже деревья не вырубались. Дескать, грунт валился поверх деревьев, да так, что земля до сих пор «гуляет». Из-за изменения ландшафта появились крутые откосы, практически ничем не укрепленные. С дождями и весенними ручьями глина скатывается в ручей.

Ранее ложе мини-речки имело глубину метра полтора и ширину от метра до двух. Вячеслав Романов это утверждает со знанием дела, по проложенной вдоль «водной магистрали» дороге он на грузовике еще в начале 21 века ездил. По словам главы семьи, постепенно заиливание и изменение русла ручья началось с началом строительства в Волочаевском городке еще в 2004-2005 годах. Многочисленные порывы канализации окончательно превратили ручей Безымянный в зловонную клоаку с топкими берегами. Зимой через этот ручей можно запросто перешагнуть, только при приближении к берегу надо задержать дыхание. Воняет там нетерпимо. После многочисленных жалоб жителей частного сектора часть стоков была ликвидирована. Но остались зловонные ручейки, что круглогодично журчат по крутым склонам со стороны Волочаевского городка. А постепенно вводимые дома, для строительства которых делают отсыпку, лишь усугубляют проблему. Пока свежие склоны зарастают деревьями и сорняками, ручьи всякую гадость уносят вниз.

Поддали газу!

Чтобы отапливать многоквартирные дома в 2014-2015 годах вдоль ручья проложили газовую трассу. Иного места, согласно переписке нашего заявителя с чиновниками, просто не было. Как утверждает Романов, когда прокладывали газовую магистраль, то со всех планов ручей Безымянный куда-то исчез. В результате часть свай стоит практически в незамерзающей «фекальной речке». Так что вопрос о приведении русла ручья в порядок отпал сам собой. Технику не загнать, а вручную там – копать - не перекопать. Максимум что делается - обрезаются ветки с многочисленных деревьев, что произрастают на благодатной почве. Таковы требования безопасности: охранная зона газораспределительных сетей составляет два метра с каждой стороны от оси газопровода. Вот и приходится гастарбайтерам обрезать ветки и валить деревья, которые и бросают прямо здесь – практически в русло речки-вонючки. С поднятием воды в период весеннего таяния снега и летне-осенних дождей все это сносится по течению, постепенно образуя мини-дамбы.

На благодатной почве, унавоженной сносимыми со всех сторон «удобрениями», бурно начинают расти сорняки. К концу лета они поднимаются выше человеческого роста. К осени высыхают и каждый год горят. Окрестная шпана периодически пускает палы. По словам моих собеседников, полыхает знатно. Тяга усиливается особенностями рельефа. Минимальная утечка из газовой магистрали и рвануть может солидно. Как это было в 1989 году в Челябинской области: в момент прохождения двух пассажирских поездов произошёл мощный взрыв газовоздушной смеси и вспыхнул гигантский пожар. Тогда в ложбине из прохудившейся трубы под давлением вышло значительное количество пропана, бутана и других легковоспламенимых углеводородов. Одна искра, и несколько сотен душ сгорели в пламени объемного взрыва.

Домик Романовых стоит от оси газопровода в 28 метрах. Остальные дома околотка располагаются ненамного выше по склону. Утечка газа, конечно, маловероятна, но к чему эти риски?

Не сгореть, так утонуть

Пока что ситуация застыла в шатком равновесии. Чиновники всех рангов активно отписываются, порой намекая, что семья Романовых на самом деле выбивает себе аж две квартиры. Ознакомившись с многолетней перепиской, я нигде не встретил ни одного заявления подобного рода. Люди, похоже, хотят спокойно дожить в своем домике. Благо, и участок есть, и машина под боком. Вот только опасаются они, что в случае «большой воды» останутся без жилья. Во время разлива, когда ручей набирает мощь, вода заходит на участок. Осенью прошлого года вода остановилась всего в 20 сантиметрах от порога. Подвал был затоплен, электронасос сутками откачивал жидкость. Фундамент постепенно разрушается. Романов своими силами пытается хоть как-то спасти строение: закладывает щели кирпичом; окопав дом, несколько машин бетона вбухал в укрепление фундамента. Но это все полумеры, ленточный фундамент, что с момента постройки полвека простоял без проблем, после первой большой воды треснул и начал расходиться.

Кто вступится за людей, которые могут в одночасье остаться без имущества и строений? Именно эта мысль появляется после прочтения тех отписок, которые поступают на многочисленные обращения Вячеслава Романова.

Спасение утопающих

А пока власти решают, кто не прав, а кто виноват, семья потратилась и приобрела дачный домик и контейнерный блок-модуль почти за полмиллиона рублей. И еще в 2014 году через суд Центрального района с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» попытались компенсировать свои затраты. Но, помимо прочего, попробовали обязать ответчика устранить причину ежегодного подтопления участка и дома. Проиграли. О чем их и уведомили, сообщив, что проект застройки жилого района Волочаевского городка проведение дноуглубительных работ не предусматривает.

После штудирования тех документов, что предоставил Романов, появилось ощущение, что никто не вникал и не собирается вникать в отчаянную ситуацию, в которой оказалась семья. Вячеслав Викторович и Людмила Федоровна, получается, никому не нужны… Как и их девятилетний внук, который из-за своего тяжелого заболевания вынужден учиться на дому.

Эдуард Попов

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