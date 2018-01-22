Геннадий Накушнов: Знаешь время, место и наживку – будет клёв!

Гость редакции газеты « олодой дальневосточник XXI век» – Геннадий Константинович Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края.

- Понятно, почему мы пригласили вас, Геннадий Константинович, на разговор: грядут большие выборы президента страны. Но нас интересует не только это, а и личность человека, который рулил и рулит избирательными процессами в крае. Вы готовы к откровенной беседе?

- Да, вполне. Вы ставите мне почти такую же задачу, какую поставил и Центризбирком.

- Шутить изволите?

- Вовсе нет. Основная задача – открытость, прозрачность, легитимность.

- Принимается. Стало быть, начнем разговор с подготовительной избирательной кампании.

- Продолжаю. Ни малейших нарушений закона нигде не должно быть. Ни малейшей агитации ни за кого из кандидатов не должно быть. Надо, чтобы люди просто пришли на избирательные участки. Основная задача – обеспечить явку. За кого проголосуют избиратели – это их дело. Центр желает явкой обеспечить легитимность выборов. О цифре в 70 процентов, которая прозвучала еще в прошлом году, никто сейчас не говорит. Как традиционно в субъектах было, так пусть и будет.

Вся информационная работа делится на периоды. Первый – это когда мы просто информируем о том, что 18 марта будут выборы президента России. Баннеров еще пока недостаточно. Но они будут в каждом поселении края, а их 232. Где-то баннеры маленькие, где-то большие – какие просили, такие мы им и сделали.

На втором этапе мы должны разъяснять о возможностях голосования не по месту жительства. Вы знаете, введен новый порядок включения избирателей в списки. Раньше были открепительные, сейчас их убрали. Появилась возможность голосовать не по месту жительства, а по месту пребывания. Но для этого за 45 дней до голосования следует подать заявление – либо через МФЦ, либо через Интернет (госуслуги), либо в территориальную избирательную комиссию. За 20 дней до даты голосования этой работой начнут заниматься еще и участковые избирательные комиссии.

- А если случится непредвиденная срочная ситуация?

- За четыре дня до голосования вы приходите в свою участковую избирательную комиссию по месту жительства и пишете заявление об исключении здесь из списков и о включении в списки там, где вы будете находиться в день выборов. Это можно сделать до 14 часов предстоящей выборам субботы. А в день голосования приходите с выданным вам отрывным талоном на указанный вами же избирательный участок.

Теперь представьте, как всю эту информацию со всей страны Центризбирком должен обработать, отправить в регионы, а мы внести ее в списки за ночь с субботы на воскресенье.

- Однако придут и в воскресенье – нигде не оформленные и безо всяких заявлений. Им можно будет проголосовать?

- Нет, конечно.

- Но ведь раньше были участки, где можно было…

- Я понял. Это были специальные участки для лиц без прописки. Решением крайизбиркома мы определим два участка – в Хабаровске и в Комсомольске, где по решению комиссии таких людей будут включать в списки избирателей.

Но я закончу про второй этап, когда к бренду «18 марта 2018 года – выборы президента России» добавится некий девиз, который на днях должен прийти из Центризбиркома.

- И что это будет?

- Не знаю. Но я бы так сказал: «Россия начинается с востока – победа начинается здесь».

- Ух, ты! От скромности вы не умрете.

- Да, конечно. Когда наши известные певцы поют: «Расея, Расея – от Волги до Енисея!» - меня возмущает до глубины души. Как будто дальше России нет. У меня свой дальневосточный патриотизм. Хотя я родом из Калининграда, учился в Свердловске, женился в Самарканде, а живу на Дальнем Востоке.

- Уди-ви-тель-ная биография! Однако вернемся к выборам. Сколько надо собрать подписей по Хабаровскому краю в поддержку кандидата-самовыдвиженца и кандидата от партии?

- Для самовыдвиженца - не более 7,5 тысячи подписей от региона. Так по закону. А всего по стране должно быть 300 тысяч подписей. Если политическая партия не имеет представительства в Госдуме, то она обязана собрать в поддержку своего кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, а в одном регионе не более 2,5 тысячи подписей. Если у партии есть представительство в Госдуме, то подписи собирать не надо. Примеры – по кандидатам от ЛДПР (Жириновский) и КПРФ (Грудинин).

- Ну, такое количество подписей – не проблема.

- Естественно, не проблема. Просто эта работа должна быть нормально организована. А то у нас в крайизбиркоме разрывались телефоны от звонков желающих поставить свои подписи, к примеру, за Путина.

- Да что вы говорите – прямо-таки разрывались?!

- Да! Народ хотел поставить свою подпись.

- А подписи собирала партия «Единая Россия»?

- Нет, не партия. Подписи собирали волонтеры. «Единая Россия», естественно, поддерживает выдвижение кандидата в президенты. Но таким делом вообще-то кто-то должен управлять каким-то образом. Избирком к этому не имеет ни малейшего отношения.

- Но вы же и не отказывали желающим?

- Но и не помогали. Просто давали телефоны партии.

- Известно, что за легитимностью выборов в регионах нынче будут наблюдать Общественные палаты.

- Если раньше наблюдателей назначали кандидаты и политические партии, то теперь такое право дано и Общественной палате РФ, и Общественным палатам регионов. То есть, наша Общественная палата будет назначать наблюдателей в каждую участковую избирательную комиссию. Если у нее хватит сил и средств. Для чего это надо? Чтобы были не только наблюдатели-партийцы и наблюдатели-сторонники, но и независимые представители общественности. Мы с ними вели переговоры, заключили соглашение на эту тему, и я просил, чтобы представителей-общественников было как можно больше.

- Но эти наблюдатели не обязательно должны быть членами Общественной палаты?

- Нет, конечно! Но в крае количество людей, разбирающихся в тонкостях избирательного процесса, ограничено. Поэтому будет очень сложно и кандидатам, и партиям, и общественникам найти таких людей. На территории Хабаровского края создано 798 постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Будет два участка временных – это аэропорт и железнодорожный вокзал. Плюс к этому 49 участков мы создали на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Понятно, что на суда никакие наблюдатели не попадут. То есть можно говорить о цифре в 800 участков, куда могут идти наблюдатели.

- В прессе мелькает суждение, что общественных наблюдателей, якобы, призывают предотвращать конфликты на избирательных участках. Это как понимать?

- Не знаю. Вы бы задали этот вопрос тем, кто призывает, что они имеют в виду?

- Тогда спросим по-другому: какие могут быть конфликты на избирательных участках, судя по предыдущим выборам?

- Для чего наблюдатели на избирательных участках? Чтобы соблюдались законность и порядок. Наблюдатели должны наблюдать за совершением избирательных действий с определенного места, откуда они видят весь процесс: как работают со списками, как избиратели голосуют. Но бывает, что некоторые наблюдатели специально провоцируют создание конфликтных ситуаций. Идут в кабину для голосования, подходят к пожилым людям и шепчут подсказки, заглядывают в список избирателей, конфликтуют с членами избирательной комиссии, откровенно бузят, кричат. Какая здесь роль наблюдателя от Общественной палаты? Наверно, чтобы сказать, что его коллега-наблюдатель вел себя некорректно, засвидетельствовать нарушения, когда дойдет до суда. Одно дело, когда свидетельствует член избирательной комиссии, и другое – когда независимый наблюдатель.

К счастью, на избирательных участках за последние пять лет каких-либо грубых нарушений во время проведения федеральных выборов не было. Была попытка вброса избирательных бюллетеней на местных выборах, но она была пресечена. Было нарушение агитации в Интернете, за что был наложен штраф. На выборах в Ванинском районе были очень серьезные нюансы.

- Какая ответственность за подобные нарушения?

- До пяти лет лишения свободы – для обеих сторон.

- Какой у крайизбиркома план действий в оставшееся время?

- Я вам его пришлю, а вы выберете.

-Э-э, нет, так не пойдет. Назовите хотя бы направления – коротко.

- Мероприятия на телевидении, радио, в газетах и в электронных СМИ. Различные встречи и беседы в организациях. Мероприятия с молодежью. Помимо нас, к примеру, комитет по молодежи правительства края планирует в день голосования провести выборы советников глав районов. Во многих школах будут проходить выборы в органы школьного самоуправления. Наше министерство ЖКХ планирует в день выборов в Хабаровске, Комсомольске, Советской Гавани и Амурске провести отбор претендентов на участие в конкурсе «Городская среда».

- Про молодежь, пожалуйста, поподробнее.

- Может быть и флешмоб, и различные викторины. Это все развернем по ходу избирательной кампании, исходя из ситуации. Мы же должны быть мобильными. Такой, например, флешмоб: молодежь с горящими свечами на площади Славы выложит слово «выборы».

- А кто это увидит на площади Славы?

- Для этого есть СМИ, которые увидят, сфотографируют и покажут. Дальше: планируем в различных торговых центрах инсталляции. Там же молодежь проведет викторины на тему выборов – будут задавать посетителям вопросы и дарить призы. Это все называется привлечением внимания к выборам.

- В предыдущие годы впервые голосующим дарили сувениры…

- Будем дарить и нынче. У нас примерно 14300 избирателей, которые проголосуют впервые. Сейчас ищем деньги на эти цели и ищем сувениры, потому что разрешено потратить не больше ста рублей на одного человека.

- Что значит «ищем деньги»? Разве крайизбирком не получает деньги на выборы от Центризбиркома?

- Получили 167 миллионов 666 тысяч рублей.

- А надо?

- Надо… Если говорить только о том, что надо трижды осуществить поквартирный обход… Будет три этапа информационной работы, когда члены участковых комиссий должны трижды разнести людям информацию. Первый – о дне выборов. Второй – о порядке включения в списки избирателей вне места пребывания. Третий – приглашение на избирательные участки для сверки в списках. Людей, которые будут этим заниматься, как-то надо стимулировать. Сегодня оплата труда члена участковой избирательной комиссии за один час работы составляет от 32 до 50 рублей. Задайте себе вопрос: вы бы работали за такие деньги? Наверно, нет. Поэтому я хочу, чтобы люди были дополнительно как-то вознаграждены.

- Разве правительство края не обязано выделить деньги на организацию проведения выборов?

- Вопрос спорный. Если смотреть Бюджетный кодекс, то нельзя тратить региональные деньги на федеральные выборы. Но закон о выборах гласит, что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны информировать… и так далее. А как информировать без денег? Поэтому сейчас наш минфин решает вопрос, как это сделать законно. Муниципалитеты тоже могли бы поучаствовать, но они все дотационные, бюджеты дефицитные.

- Можно содействовать выборам и без денег…

- Правильно. Возьмем Комсомольский район, где глава знает каждого члена участковых комиссий, и после выборов он обязательно благодарит каждого грамотой или благодарностью. Это могут сделать все муниципалитеты.

- Скажите, а бизнесмены, частные фирмы могут внести деньги на проведение выборов?

- Нет, не могут. Единственное – они могут дать небольшие сувениры на проведение, скажем, молодежных акций, на призы избирателям во время акций.

- Нельзя ли объединить деньги на выборы президента и деньги на выборы муниципальных депутатов?

- Избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов городской думы Хабаровска и Комсомольска перенесены с марта на апрель. Кроме президента никого выбирать не будем.

- Так это же снизит электоральную активность?

- Не снизит. На выборах президента всегда самая высокая явка. А вообще, если вам интересно, у нас в крае будут большие выборы в сентябре этого года. Будем выбирать губернатора края, мэра Хабаровска, проведем 174 муниципальные избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В 12 районах будем переизбирать Собрания депутатов. Вот там будут горячие выборы! Там будут очень большие интриги!

- Про интригу. Прошла информация, что трое хабаровчан пожелали участвовать в выборах президента. Вот только их имена не называют.

- И я не назову. Пожелать не значит участвовать. Мало ли кто чего желал!

- Как ведут себя перед выборами наши партии?

- А ваша - какая партия?

- Ясное дело: наша партия – Хабаровский край!

- Понятно - незабвенный девиз. Скажу так: особой информационной активности пока не видно. Это связано еще и с тем, что зарегистрированных кандидатов мало. Насколько мне известно, коммунисты подготовили три выпуска газеты, где будут рассказывать правду обо всех других кандидатах. ЛДПР начала работу заблаговременно – вывесили баннеры, раздают в поселениях сувениры, конфеты.

- Вот бы узнать, где раздают – хоть бы пустую коробку от конфет с логотипом для исторической памяти…

- Я уже два года прошу партийцев подарить мне ветровки с их логотипами. Ни ЛДПР, ни «Единая Россия», ни коммунисты – никто не дарит.

- Ветровки-то вам зачем?

- Как – зачем? Когда наши придут, надену одну. Когда ваши придут – другую. Как в известном фильме.

- Вы, оказывается, пересмешник! А сам-то, наверно, единоросс?

- Было дело – предлагали вступить в «Единую Россию», когда назначали на должность председателя крайизбиркома. Я отказался. Вообще принципиально воздерживаюсь от участия в политических партиях. Лучше, когда председатель избирательной комиссии субъекта является беспартийным.

- Но вы же много лет были членом КПСС?

- Да, в 1977 году, будучи курсантом Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, я вступил в КПСС и состоял в партии до 1991 года, пока партия не прекратила свое существование. Вся моя служба была связана с политической работой.

- И вы конспектировали работы Ленина?

- С Лениным мы «дружили». Все 56 томов конспектировал. Но не все полностью, а выборочно – те работы, которые изучали по основным предметам, а предметов на эту тематику было очень много.

- Ну, коль вы такой знаток, то попробуем связать некоторые ленинские работы с современными партиями. Скажем, работу Ленина «От какого наследства мы отказываемся?»

- В первую очередь я бы соотнес ее с КПРФ. Потому что они не все приемлют, что было у Ленина. Говорят о том, что должны взять некий опыт других стран. И из того периода (ленинско-сталинско-хрущевско-брежневского) взять самое ценное, а некоторые вещи надо отрицать.

- Следующая работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад» - ее с какой партией вы бы соотнесли?

- Со всеми партиями. Иногда после шага вперед надо отступить два шага назад, чтобы сделать скачок.

- Актуальна ли в современной жизни работа Ленина «Что такое Советская власть?»?

- Думаю, не актуальна – советскую власть уже никто не воспримет.

- Последний «экзаменационный» вопрос: по работе Ленина «Что делать?»

- Думаю, в ближайшее время история ответит на вопрос «что делать?». Мы с вами увидим развитие событий, которое будет происходить после выборов либо сейчас, либо через шесть лет. И в отношении некоторых партий тоже. Это мое мнение. Какая-то реформа или реорганизация должна быть. В Хабаровском крае 44 региональных отделения политических партий. А в стране – около семидесяти. Это очень много. Но еще недавно в крае было пятьдесят отделений. Они постепенно уходят. Во многие партии нет притока свежих сил. Старшее партийное поколение уже не способно решать задачи, которые ставят перед собой современные партии. Я вижу это по лидерам, по разговорам с ними, по их предложениям.

- Политологи говорят, что выборы проходят плохо, если есть конфликты и нет единства власти сверху донизу. Один из примеров конфликта: трения между региональной властью и федеральными силовиками, которые расследуют коррупционные преступления. Как вы считаете: это может повлиять на выборы?

- Если бы каждое нарушение и каждое преступление наказывалось и предавалось гласности, то люди больше бы верили власти.

- Еще причиной конфликтов политологи называют несбалансированность межбюджетных отношений между центром и регионами. Как у нас?

- Нам бы всегда хотелось, чтобы давали денег больше. Однако в нашем случае политика государства направлена на развитие края. Центр дает нам большие деньги. Мы это видим по различным программам. Другое дело: когда это даст результат? Его не может быть сегодня. Поэтому мы наблюдаем некий отток населения, хотя он и стал меньше. Но результат будет.

- Оказывается, и назначение новых губернаторов может плохо повлиять на выборы. Однако наш губернатор на месте, поэтому конфликт нам не грозит.

- Несколько губернаторов «ушли» за упущения, допущенные региональной властью на выборах. По остальным – у каждого своя причина. А новые губернаторы будут стараться не повторять ошибки предшественников.

- И самая распространенная причина – конфликт губернаторов с градоначальниками.

- Чего греха таить: не так давно и мы с вами были свидетелями такого конфликта в Хабаровске. Сейчас его нет, идет совместная работа. Так что нашим избирателям не надо беспокоиться насчет единства власти сверху донизу.

- Любопытный момент. Открываю Интернет, а там Накушнов - в камуфляже, в болотниках и с огромными рыбинами в руках! Это что и где?

- Это мое хобби – люблю рыбалку на горных речках, в основном это Хор и Анюй.

- Поймать такую рыбу – фантастика! Перед вашим приездом ее прикармливают?

- Нет, конечно. Рыбалкой надо заниматься профессионально. В 1990 году я познакомился с одним дедом – пасечником из Мухена. Он меня и учил рыбалке на горных речках и всем рыболовным премудростям.

- Что надо делать, чтобы рыба клевала?

- У меня есть еще один друг, ему уже 71 год, он родом из села Усть-Орочи. Он меня тоже учит. Вот он, где бы ни закинул удочку, обязательно поймает рыбу. Он знает, куда забросить удочку, как водичка течет в реке, где там какая ямка, какую мушку прицепить.

- А в жизни, в политике, в работе – эта наука применима?

- Применима. Если знаешь время, место и наживку – обязательно будет клёв.

- Вы и на охоте такой же удачливый?

- С охотой полная невезуха. Честно скажу: сколько ни сидел на солонцах, я ни разу никого не застрелил. Зверь почему-то не приходит. А если приходит, то услышит и уходит.

- Значит, плохо агитировал.

- Да, со зверьем у меня отношения не складываются. А по части агитации вы зря так категорично. Вот вас я сагитирую ходить в бассейн. В семь часов утра там никого нет – красота! И главное – здоровье.

- Спасибо. И вам - до ста лет жизни и семьдесят процентов явки избирателей на выборы.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева, Владимир Чернышов, Михаил Сергеев, Елена Зыкина

Фото Михаила Сергеева и из открытых источников

Для справки

Выборы президента РФ (2000-2012 гг.)

Год явка (в процентах) результат (в процентах)

2000 65,12 49,55

2004 67,82 64,52

2008 74,45 64,12

2012 61,95 56,15