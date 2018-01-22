Из жизни еды: Победы и мытарства хабаровских рестораторов

Когда я спросил у Федора Антипьева, главного шеф-повара Хабаровского края, председателя регионального департамента шеф-поваров, в каком направлении двигаться начинающему ресторатору, то он ответил, что можно делать все что угодно.

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А потом уточнил: «Если ты открываешь ресторан, то ты больной на всю голову, безбашенный. Я себя причисляю именно к такой категории». Говорят, что ресторанный бизнес один из самых сложных. И для такого вида предпринимательства надо быть фанатом своего дела.

Бык, уха и тала

- В прошлом году мы подготовили и провели выставку-ярмарку «Наш выбор 27». Это было масштабное событие, каких раньше не проводили. Оно объединило местных производителей, рестораторов и предприятия бытового обслуживания. Мы 15 тысяч человек накормили ухой. Это рекорд Гиннесса в России. Мы накормили больше, судя по чашкам, которые у меня были, неучтенными оказались еще 2000 человек, раздавали уху до вечера, - рассказал Федор Антипьев

Кстати, уху варили по семейному рецепту Вячеслава Шпорта. Сперва - рыбный бульон из 540 килограммов касатки и карася. После того, как бульон вскипел, добавили 227 килограммов нарезанного брусочками картофеля и нашинкованного лука. Затем последовала очередь 1610 килограммов сазана, ленка, осетра, сига, верхогляда и щуки. Последняя «нота» была за Вячеславом Шпортом. Он добавил специи. Получилось в итоге 3750 литров губернаторской ухи.

-Это наш совместный рекорд, ведь каждый из нас внес свой вклад. Имея такой опыт завоевания российских рекордов, думаю, в скором времени мы будем претендовать и на мировые отметки Гиннеса, - прокомментировал Вячеслав Шпорт.

Учитывая большой интерес, мы приняли решение сделать выставку-ярмарку международной. В этом году она пройдет 9-10 июня. Мы пригласим промышленников, поставщиков услуг, деятелей культуры и искусств, ученых и стартаперов, представителей спорта, делегации из других стран, а также производителей из АТР, в первую очередь - Китая. Основная идея, которую мы хотим донести до каждого жителя и гостя - гордость за наш край. За его людей, производителей, за его историю и легенды, а также за стремление быть лучшим.

Николай Крецу.

Департамент шеф-поваров Хабаровского края помог министерству сельского хозяйства Хабаровского края на Празднике урожая приготовить быка на вертеле. Это было впервые на Дальнем Востоке.

Хабаровский предприниматель презентовал 14,5-месячного быка Буяна весом в 150 килограммов, его зарезали, разделали. Туша провисела три дня в холоде, чтобы мясо созрело. Потом его замариновали с перчиком, лучком, оливковым маслом. Как положено замариновали. В этот день гости отведали 1200 порций мяса.

- Два года мы выезжали на Восточный экономический форум. Перед нами поставили задачу: показать рыбный рынок Хабаровского края, - рассказывает Федор Антипьев. - Мы предложили амурскую уху по рецепту губернатора, шурпу из изюбря, эксклюзивом на рынке также стала речная рыба, приготовленная в шарабане и на гриле, пельмени из щуки и изюбря, папоротник, канапе с лососевой и щучьей икрой. Гости форума также могли попробовать мороженое из клубники и жимолости. Особой популярностью пользовалась тала, приготовленная по рецепту Вячеслава Шпорта. Она готовится из ленка, который выловлен в устье реки Анюй и называется не очень изящно - тупорыл. Губернатор сам придумал поэтическое название этому блюду: «Утренний туман на реке Анюй».

Мы провели Международный гастрономическом форум, пригласили именитых гостей. Среди главных спикеров: президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, шеф-повар московского ресторана «Северяне» Георгий Троян, кондитер из Владивостока Александр Донсков, а также известный в стране ресторатор, президент Ассоциации кулинаров Свердловской области и главный судья Аркадий Пономарев. В завершении года презентация амурской кухни на Днях Дальнего Востока в Москве. Я рад за столицу, но хотелось бы, чтобы и отдаленные регионы жили.

Хабаровская гастрожизнь

- В одном из СМИ недавно прочел, что грузинская кухня чуть ли не вытесняет китайскую. Так ли это?

- В Хабаровске пользуется огромной популярностью восточная кухня. Что касается грузинской, то у нас всего два-три предприятия. Что касается китайской кухни, то есть проблема – на многих предприятиях поварами работают не китайцы. Русский или узбек вряд ли правильно приготовит блюда кухни Поднебесной. Есть на рынке и кухня Южного Китая, но мы почему-то приверженцы кухни севера этой страны.

- Как говорят эксперты, в будущем году блюда с использованием элементов корейской кухни постепенно перейдут в мейнстрим. Суп из водорослей и тофу, салат из кальмаров, запеченных на гриле, - это только пара позиций из обширного списка блюд, пользующихся популярностью в ресторанах по всему миру. Как вы считаете, коснется ли этот тренд Хабаровска?

- Не вижу в городе увеличения интереса к корейской кухне. И предприятий таких в ближайшее время в городе не прибавиться. Радует то, что улучшается качество обслуживания в корейских кафе и ресторанах. Если говорить о кулинарных трендах, то кардинально вкусы хабаровчан не меняются. В Хабаровске присутствуют и тайская кухня, и вьетнамская, и японская. Но таких предприятий немного. Что меня раздражает, так это то, что многие предприятия пытаются в меню воткнуть этот «экзотический» уклон. Например, одно армянское кафе. Глядишь в их меню и не понимаешь куда пришел: здесь все - начиная от итальянских паст и пицц, заканчивая гамбургерами. Советовал убрать лишнее, неармянское. Вроде прислушались. Но время прошло, и опять не меню, а целые тома. Вместо того, чтобы нацелиться на качество, увеличивают ассортимент. Таких предприятий в городе около 30 %.

-То есть, когда видишь «толстое» меню с почти бесконечным предложением блюд, лучше вставать и уходить из такого кафе или ресторана?

- Правильно. Качество здесь маловероятно. С другой стороны в Хабаровске уровень общепита растет. Кризис, конечно, чувствуется: мы не можем покупать дорогостоящие качественные продукты, как в европейской части России. Отдать, например не 350 за мороженое мясо, а 700 рублей за охлажденное. Были бы деньги, было бы другое - и качество, и, может быть, появились бы новые гастрономические направления, которые зависят от количества посетителей. Сегодня у нас получается, что люди готовы заплатить за обед не больше 200-300 рублей. Эти ценовые пристрастия касаются и состоятельных хабаровчан. Люди экономят на еде. Конечно, на выходных, вечерами рестораны забиты.

Средняя заработная плата поваров в городе - 25 тысяч. Как можно мужику прожить на эти деньги, а еще и содержать семью? Мужчины у нас в отрасли работают без выходных-отпусных, чтобы мало-мальски жить. И просвета мы сегодня не видим. Четыре года зарплата не меняется. А когда кризис кончится, непонятно.

Об импортозамещении

- Жаловался один хабаровский ресторатор: заключил договор с местным фермером. В какой-то момент поставки прекратились. Оказалось, что фермер продал всю продукцию японцам. Ресторатор недоумевал: японцы там, а я же здесь рядом, да и продукция постоянно нужна. Как обстоят дела с импортозамещением в отрасли?

- Как мы можем без импорта? У нас вся овощная продукция - китайская. В наших тепличных хозяйствах огурцы-помидоры в два-три раза дороже китайских. Что касается мяса. Появились предприятия, которые специально выращивают скот мясного направления и довольно крепко заняли позицию на рынке. Но все равно, то, что производится в России – 20-30 % от потребности. Нет пока тенденции к увеличению. Чтобы говорить об импортозамещении, надо хотя бы возродить те совхозы, что когда-то были вокруг Хабаровска. Побывал в Москве: там чуть ли не в два раза дешевле все для ресторанов, чем у нас. А прожиточный минимум - выше, и народа больше.

Конечно, мы поддерживаем местных производителей, стараемся скупать, перерабатывать, но это совсем мизер.

- А почему в Хабаровске нет специализированного рыбного ресторана? Живем на одной из самых больших рек в мире. Рыбный край, говорят…

- Не знаю. Пытался договориться с местной рыбной компанией. Может и получится что-нибудь в дальнейшем. Рыбную продукцию пытался распихать по хабаровским предприятиям, чтобы не только одна кета или горбуша была и палтус с минтаем, но и 2-3 вида амурских рыб. Потихоньку дело сдвигается с мертвой точки. В одном ресторане уже готовят на шарабане сазанов и толстолобиков. Все зависит от постоянных поставок.

Гастротуризм

-В позапрошлом году фестиваль-конкурс «Кухня без границ» прогремел на всю Россию: занял сначала первое место на региональном этапе, а затем третье место в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Был выпущен путеводитель для гастротуристов с указанием мест, где можно попробовать национальную кухню. В этом году, к сожалению, фестиваль изменил формат, стал виртуальным, неслышным для гастротуристов. Как обстоят дела, например, с национальной амурской кухней?

- Кухню амурских народов, сегодня можно продегустировать только на ярмарках или форумах. Люди просто готовят дома, толу, допустим. А что касается предприятий, таких в Хабаровске нет. Если говорить о гастротуризме, то хабаровские рестораторы могут накормить до двух миллионов человек (правда, сегодня такое количество селить некуда). Мы сделали две вылазки в Китай – приняли участие в конкурсах поваров в Фуюане и Харбине. После наших побед в Хабаровске был заметен наплыв китайцев. Они же предложили нам принять три миллиона туристов из Поднебесной…

- А если сравнить кулинарный Хабаровск и Владивосток?

- Там шеф-поваров нет. Привозят на ВЭФ, например, из Уссурийска, еще откуда-то. Я говорю, а Владивосток где? Почему не участвуют? Мне жалко: Владивосток всегда у меня ассоциировался с высокой кухней. Но зашел в одно заведение и плевался. С другой стороны, как бы мы ни хотели, приморская столица - более продвинутая. У нас паритет - один к одному. Если Владивосток – это морепродукты, то для Хабаровска по идее главной «фишкой» должна стать речная рыба. Мы должны продвигать Амур.

Юрий Вязанкин