Мясоеды и МАНГАЛоиды: Весьма пристрастный обзор лучших заведений хабаровского общепита

Злой после последней беседы с вегетарианцем я задумался о создании «Партии любителей мяса». Все, как положено: устав, предсеЖРАТель, фракции. Одна из них будет называться «Поклонники баранины». Я буду завидовать тем, кто в ней состоит. Ибо люблю баранину, но мой организм почему-то плохо ее усваивает.

Ближе моему желудку «Почитатели свинины». Тем более это, наверное, самое универсальное мясо. Вкусное и хорошо переваривается. Еще будут «Обожатели говядины». В нее запретим принимать индуистов (должна же быть в партии капелька авторитаризма!).

До сих пор среди ведущих мясоедов ведутся споры – считать ли курицу достойной включения в мясной пантеон? Если да, то для таких «раскольщиков» сделаем группу «Пулярку в массы!». Ну и обязательно осуществим градацию по способам приготовления любимой еды. Шашлыкоеды, грильщики, МАНГАЛоиды – все найдут пристанище в нашей организации!

Пока в голове вырисовывается план конституционного прихода мясоедов к власти, будет не лишним пройтись рейтингом по хабаровским заведениям общепита. Надо же где-то набирать сторонников. Спешу заметить, что, составляя данный список, я был пристрастнее, чем судья к Ходорковскому.

Третье место. Кафе «Тандыр Мангал» (ул. Сигнальная, 7). Шашлык там отличный! Его там готовят не только на мангале, но и, как нетрудно догадаться из названия заведения, тандыре (печь особого кувшинообразного вида). В зависимости от типа жаровни мясо довольно сильно отличается по вкусу. Так, в «тандырную» свинину добавляют размолотый грецкий орех и курдючное сало. Остальная еда в этом кафе также на высоте (правда, есть в меню шашлык из бычьих яиц – весьма специфическое блюдо).

Из плюсов заведения можно отметить просторное помещение, удобную парковку, относительно демократические цены. Из минусов – не совсем профессиональные официанты и унылый плейлист, который не менялся со дня открытия кафе.

Серебро. Кафе-клуб «Корея» (ул. Кооперативная, 3а). Да, я согласен, что корейская кухня не самая «мясная» из всех. Но мне нравится способ подачи блюд – когда заказываешь какой-нибудь суп, а к нему приносят еще несколько «бонусов». Ну там, пиалки с нарезанной морковкой, кимчи и т.д. Прекрасно понимаю, что в себестоимость супа закладывается, в том числе, и цена «мелочи». Но это та самая мелочь, которая очень приятна. Также хороший шаг навстречу клиенту, когда при заказе блюда можно самому регулировать его остроту.

А теперь о досадном. У «Кореи», на мой взгляд, проблемы с залами. В одном жарко, в другом холодно. Но самый ужас для меня – комната в национальном стиле. Это где столы едва выше щиколотки, а вместо стульев на полу постелены циновки.

Сидеть за таким столом мне было крайне неудобно. Я поминутно ворочался, как кот на лотке. «Турецкая поза» грозила запачкать едой одежду. От лежания на боку или стояния на коленях затекали, пардон, члены. Для обычной сидячей позы не хватало опоры на что-нибудь твердое. Прислонение спиной к деревянным ширмам грозило обрушить эти самые ширмы на головы соседей. В общем, корейский кухонный колорит – это на любителя.

И, наконец, первое место. «БирФест» (ул. Запарина, 92). Кафе одной из самых «мясных» кухонь – немецкой. Печально, что шашлык там сильно подорожал. Да и цены на остальные блюда подросли (хотя это, конечно, смотря с чем сравнивать). Весьма неплоха в «БирФесте» свиная рулька – нежная, жирная. Правда, снаружи суховата.

Но что мне действительно нравится в этом кафе, так это напиток. Сотрудники заведения варят его сами и всегда подают его прохладным. На вкус он… Увы, закон не дает мне права расписывать достоинства.

Андрей Канев