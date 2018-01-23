Колесо хабаровской истории: Однажды в «МД»

Наводя порядок на внучачьих полках – здесь, кроме их книг, книжки и бабушки, и дедушки, и папы, и тети – наткнулась на «Пять подвигов Хаджикока» хабаровского издательства «Амур». Автор - Юрий Шмаков.

Почему-то так совпало: именно в эти январские выходные, в профессиональный праздник, потянуло к полке с детской литературой. Может, коллега Юрий Дмитрич, с кем несколько лет в «Молодом дальневосточнике» проработали и чье 75-летие мы могли бы отметить в этом январе, но вынуждены помнить о десятилетии с даты смерти в январе же, привет передал. Кстати, опять январская тема: «МД», тот, который из Советского Союза, 10 числа родился, а «МД XXI век» 13-го двухлетие праздновал. Мистика-фантастика. Последнюю Юрий Дмитрич сильно уважал.

Фантастическая встреча

13 марта 1976 года в Хабаровске родился «ФАНТ» - клуб любителей фантастики. Но вначале было слово – страничка для любителей фантастики в «Молодом дальневосточнике» с одноименным названием, которую Юрий Шмаков организовал, прибыв в «Молодой» по распределению из УРГУ.

«Мы печатали там собственные рассказы и переводы, статьи о писателях-фантастах, комиксы, - рассказывал позже Юрий Дмитриевич. - Компания уже была, но еще не осознавала себя «каррасом», пока не случилась встреча с Писателем.

…В 1974 году в Хабаровск на какую-то там декаду советской литературы приехала очередная окололитературная бригада, а в ее составе - Аркадий Стругацкий! Мы в редакции зачитывались книгами А.Б.С. и упустить свой шанс просто не могли! И вот меня и моего товарища уполномочили пригласить Стругацкого в «МД» на чашечку чая. Но сначала мы сложили имевшиеся в наличии рублишки, вручили их двум легконогим репортерам, усадили их у телефона - ждать звонка. А я, значит, если А.С. согласится к нам прийти, должен выведать у него, какие напитки он предпочитает, и сказать по телефону кодовое слово: чай или кофе. Ну а дальше уже дело гонцов.

И вот мы в гостинице «Дальний Восток». А.С. и его друг Марат сидят у себя в номере и беседуют – наверное, о судьбах советской фантастики или о проблеме контактов с внеземными цивилизациями. На предложение наше А.С. охотно отозвался, и пока он надевал свитер, я тихонько спросил у Марата: «А что предпочитает Аркадий Натанович – водку или коньяк?». «Все», - ответил Марат. Надо ли говорить, что к нашему приходу сдвинутые столы были аккуратно застелены свежими «эмдэшками», и все, что полагалось, на них стояло.

Мы просидели в прокуренном кабинете часов шесть и говорили обо всем, что нас по-настоящему волновало, и тогда я услышал от него слова, запомнившиеся навсегда: «Думайте, ребятки, сами, я не отвечу на ваши вопросы». Тогда, после разговора с А.С., ответы как-то и не нужны стали.

Ну а потом было дело. Мы дали в молодежке объявление об открытии клуба… не ведая, что творили. И сотворили каррас».

Тут, видимо, стоит дать слово Курту Воннегуту, ибо подозреваю, что не все помнят наизусть «Колыбель для кошки». «Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют волю божью, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу «каррас». Для карраса не существует ни национальных, ни семейных, ни классовых преград…».

И заклубились в «МД» по выходным родственные души – сидели и трепались о фантастике, читали, обменивались книгами (фантастика в 70-е была большим дефицитом).

Клуб «ФАНТ» был одним из первых в стране и первым на Дальнем Востоке. Здесь даже учредили первый в стране любительский приз за лучшее произведение научной фантастики года. Призерами «ФАНТа» становились А.Б. Стругацкие, Ольга Ларионова, Кир Булычев, Владислав Крапивин. Позже появились клубы любителей фантастики в других городах, проводились дальневосточные фестивали фантастики, открылся туристический маршрут «Тропой Ефремова», создалось «Дальневосточное кольцо» - объединение КЛФ. А что бы было, думаю, если б Юрий Дмитрич распределился не в «МД», а в другую молодежку?

Презревши грошовый уют

Туристический маршрут «Тропой Ефремова» - это сплав по рекам Куин и Горин. В момент, когда мы со Шмаковым вместе в «МД» работали, «ФАНТа» уже не было, а вот на сплавы Юрий Дмитрич срывался каждое лето. Путешествия были для коллеги такой же сильной страстью, как и фантастика.

«В детстве я кучу пиратских и полупиратских песен знал, - рассказывал Юрий Шмаков, - и мы с пацанами часто горланили их, сидя на крыше сарая. Что довольно странно для обитателей маленького уральского городка, где морем и не пахло.

Но моими любимыми детскими героями, кроме наших уральских национальных Василия Ивановича Чапаева и Павлика Морозова, были Робинзон Крузо, благородный капитан Блад и Одноногий Сильвер с попугаем, орущим: «Пиастры! Пиастры!». Почитывал я, конечно, и другие книжки, про Тома Сойера и Гека Финна, например. И вот однажды летом… мы сбежали из дома в «пираты», как мы это себе представляли. А представляли мы это так: взяли спички, перочинные ножи, фотик, чайник, пачку заварки, три булки хлеба и крепкий шнур для луков, прошли семь километров до известных нам скал «Семь братьев», построили шалаш, развели костер, сварили чай, выпили его с двумя булками хлеба, срезали три вересковых стволика, натянули тетивы, наделали стрел – чтобы завтра с утра кормиться охотой, и залезли в шалаш спать, потому что наступила ночь. И всю эту ночь мы протряслись от холода, комариного звона и слегка от страха - в ночном лесу что-то трещало, скрипело, шуршало, нечеловеческими голосами вопили какие-то птицы…

Что же такое привлекательное было для нас, пацанов, в этих самых пиратах – в общем-то кровожадных убийцах и насильниках? Мечта о свободе, быть может? А что для пацана может быть дороже свободы?!»

Зощенка нестреляна

Не знаю, играют ли сегодня мальчишки в пиратов. Может, в виртуальных и играют. Но виртуальная реальность – какая ж тут свобода. Цепь и никакой фантазии – следуй путем, которым тебя ведут. Но, кажется, пираты середины двадцатого века или покорители белого безмолвия (Джек Лондон – еще один любимый Юрием Дмитриевичем писатель), однажды этой бациллой свободы заразившись, на всю жизнь остаются вирусоносителями.

«Дело было так, - рассказывал Юрий Шмаков. – В 1974 году дернул меня черт написать статью про бардов под названием «Звучащий нерв струны». У нас тогда в редакции ни одни посиделки без бардовских песен не обходились, как возьмет тезка мой Юрий Михалыч (Юрий Лепский, сегодня первый заместитель главного редактора "Российской газеты". – Прим. ред.), как затянет Кукина или Визбора, как захрипит под Высоцкого… И вот я, значит, написать решил про феномен авторской песни.

Высоцкого в те времена упрекали в романтизации уголовного мира, навязывании советской молодежи «не тех» героев для подражания. И я Володю как бы защитил.

Вышла моя статеечка, отметили ее на летучке и забыли. В недельном плане у меня заветный материал на полосу – «Об улучшении и творческом применении наглядной агитации в системе комсомольского политпросвещения», над которым я самозабвенно работаю, и вдруг – как взрыв новогодней хлопушки возле левого уха – звонок в редакцию из крайкома партии.

Вызывает меня и заместителя редактора инструктор КК КПСС для объяснений по поводу политически незрелой статьи «про Зощенко». Про какого еще, думаю, Зощенко? А вот про такого, объясняет нам инструктор КК, которого вы в статье про «Нерв струны» реабилитировали. А по нему, между прочим, было постановление в 1946 году. Мы говорим – да вот же только что сборник рассказов его вышел, мы его специально прихватили, в «Литературке» его рассказы печатают… Рассказы его, может быть, и печатают, говорит инструктор, потому что он свои ошибки осознал, но постановления 1946 года никто не отменял!

А Зощенко, между прочим, уже 16 лет как покинул этот абсурдный мир. И «ошибки» свои вряд ли «осознал».

Пожурили нас в КК КПСС, передали дело в КК ВЛКСМ (который получил втык за то, что эту политически незрелую публикацию проморгал), дальше сценарий известный – бюро, пламенные речи, каждый завотделом свое лыко в строку вставлял – что субординацию на первой полосе не соблюдаем (информацию из райкома размещаем выше, чем из крайкома), что доярка на первополосном фото в каком-то грязном ватнике, что в цифре передовых удоев нуль куда-то пропал… Ну и закатали строгача с занесением.

Пришли мы с Юрием Михалычем, заперлись в своем отделе пропаганды, литературы и искусства и по голодной злобе сочинили песню.

У нас тут нагнетание событий,

У нас, как говорят, игра с огнем.

Встаем на путь сомнительных открытий

И делаем в газете ход конем.

Секретари, в натуре,

Не волокут в культуре,

Верстают под райкомами крайком,

Доярку тетю Валю

Отсняли без медали

И факты исказили с молоком.

Порвали паруса у бригантины,

Трепещет нерв натянутой струны

И искажает ясную картину

Культурной революции страны.

И вот товарищ Г…ев,

Плешивый и плюгавый,

Нам произносит пламенную речь

Про бардов-менестрелей,

Про Зощенку нестряляну,

И как идеологию сберечь.

За реабилитацию поэтов

Мы приговора ждали, как в кино.

Особенно редактор, зам и этот, который с Окуджавой заодно.

Мы приговору трепетно внимаем,

Мы не хотим крушить о стены лбы,

Мы это все, конечно, понимаем,

Как обостренье классовой борьбы.

И вот, - замечает Юрий Дмитрич - в 1996, году президентских выборов, - КПРФ на думских выборах лидировала. Господи, ну неужели так много моих сограждан хотят «взад» - к разборкам на коврах в белых и желтых домах, к регулярно выплачиваемой зарплате, равноценной турецкому пособию по безработице, но и к праву «инструкторов» вершить наши судьбы?»

Ной и Долли

Рубрика «Ноев ковчег» появилась в «МД» как раз в 1996-м, во время «второго пришествия юного натуралиста» (на какое-то время Шмаков с газетой расставался, был собкором центральных газет, заведовал отделом в книжном издательстве). Начиналась она как рубрика о «братьях наших меньших», обитателях городских квартир. Юрий Дмитриевич был убежден, что любой нормальный человек, если ему позволяют жилищные условия, должен держать собаку или кошку. В его доме появилась «безбилетная» коккерша Долька, приобретенная на рынке вместо продуктов, которая умела читать газету «МД» и много лет вела рубрику вместе с хозяином. «Я про любого представителя фауны добрые слова написать могу. Только все равно про коккершу получается», - говорил Юрий Дмитрич.

Когда Долли погибла, а Юрий Шмаков ушел редактировать «Родное Приамурье», сколько мы не пытались найти новых ведущих рубрики по подобию – чтоб один писал, а другой взглядом говорил, ничего так и не вышло. Такая любовь, может, раз в тысячу лет бывает.

Минус на минус

«Если бы на необитаемый остров можно было с десяток книжек взять, - писал Юрий Шмаков, - то в этом десятке непременно был бы «Завтрак для чемпионов» (тоже в своем роде «путешествие дилетанта») несравненного Курта Воннегута, которого мы с моим другом Григорием считаем самым великим из ныне живущих писателей, и даже в его честь свой личный клуб организовали – «КТК».

А суть нашего существования в «КТК» заключалась в следующем: как утверждаем Воннегут, мир абсурден (и это минус), быть абсурдистом тоже не сильно умно (еще минус), но по законам арифметики «минус на минус дает плюс», и если рассматривать жизнь как сплошную цепочку приколов и не придавать серьезного значения, то можно прошагать по этой жизни без инфарктов. И «без мучительной боли за бесцельно прожитые годы».

Мы не были хорошо знакомы – для меня, только появившейся в «МД», Юрий Дмитриевич выглядел, пожалуй, таким же небожителем, как для него в юности любимые писатели. И живет в Хабаровске много людей, кто знал Юрия Шмакова другого, знал ближе, лучше. Но мне он вспоминается таким – веселым, добрым романтиком, влюбленным в профессию.

Подготовила Ирина Северцева