Общество
Доступная среда в Хабаровском крае: 50% скидки для инвалидов по ОСАГО
Инвалидам, в том числе детям-инвалидам, проживающим в Хабаровском крае и имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их представителям предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности (компенсация ОСАГО).
Для получения компенсации ОСАГО необходимо наличие медицинских показаний для обеспечения инвалидов автотранспортом, действующих на момент обращения и указанных в следующих документах:
- в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида);
- в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- в выписке из акта освидетельствования врачебно-трудовой экспертной комиссии (медико-социальной экспертной комиссии) по определению медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами с ручным управлением, выданной до 1 января 2005 г.
За компенсацией ОСАГО могут обращаться инвалиды:
- получившие транспортные средства через органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- получившие транспортные средства через Фонд социального страхования РФ;
- приобретшие автомобили за счет собственных средств.
Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.
Документы для предоставления компенсации ОСАГО подаются в филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или центр социальной поддержки населения по месту жительства. Документы можно направить по почте или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление о назначении компенсации подается законным представителем ребенка-инвалида, инвалидом или его представителем.
К заявлению о назначении компенсации прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, место жительства (пребывания);
- документы, подтверждающие статус и полномочия представителя;
- документы федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об определении медицинских показаний для обеспечения инвалидов автотранспортным средством;
- копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного представителя ребенка-инвалида;
- копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
- копия квитанции об уплате страховой премии по договору.
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