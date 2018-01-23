Общество
Оч. умелые ручки в Хабаровском крае: Пятиметровая баба с собачкой
Особенности зимнего фольклора из Амурска. Теперь много бросовых материалов, к примеру, упаковочные картонные коробки.
Мне пришло вдохновение сработать Бабу-Ягу с собакой. Ведь встречать нам год Собаки. Работа сложилась не так уж плохо, но Бабы-Яги у меня не вышло. Получилась с лёгкой улыбкой Дама с собачкой, рослая, пять метров высотой. Собаку пришлось вырезать из деревяги. Дни выдались ветреными, но и всё же фигуру из картона нам с ребятами удалось собрать.
Сдается, наша Дама с собачкой в масштабе Хабаровского края, а может быть всей России, - одна из привлекательных построек новогоднего фольклора, провожающая Год экологии.
Александр Реутов
Фото автора
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 617
С места событий: Останки на берегу водоема5 862
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 152
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 305
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136