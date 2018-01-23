Оч. умелые ручки в Хабаровском крае: Пятиметровая баба с собачкой

Особенности зимнего фольклора из Амурска. Теперь много бросовых материалов, к примеру, упаковочные картонные коробки.

Мне пришло вдохновение сработать Бабу-Ягу с собакой. Ведь встречать нам год Собаки. Работа сложилась не так уж плохо, но Бабы-Яги у меня не вышло. Получилась с лёгкой улыбкой Дама с собачкой, рослая, пять метров высотой. Собаку пришлось вырезать из деревяги. Дни выдались ветреными, но и всё же фигуру из картона нам с ребятами удалось собрать.

Сдается, наша Дама с собачкой в масштабе Хабаровского края, а может быть всей России, - одна из привлекательных построек новогоднего фольклора, провожающая Год экологии.

Александр Реутов

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