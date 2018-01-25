Свобода и слово в Хабаровске

В Хабаровске судья Кировского районного суда запрещает журналистам полноценно освещать судебный процесс

Свобода слова является одним из важнейших факторов существования правового государства. Гражданское общество можно назвать зрелым, только когда человек получит право изъяснять свою точку зрения. Даже если она противоречит большинству мнений. Если же непопулярную позицию начнут отгораживать от остальных, это чревато тем, что однажды мы проснемся и увидим вокруг себя лишь одни стены…

Для средств массовой информации ограничение свободы слова подобно человеку под водой без акваланга. Невозможно сделать ни единого вздоха. Впереди – только дно. А следом утонут конституционные права, закон и гражданские свободы.

Скрытые мотивы

Семнадцатого января в здании Кировского районного суда состоялось очередное заседание. Не будем на нем подробно останавливаться. Кто с кем судился, это неважно для нашего повествования. На судебном разбирательстве присутствовало несколько журналистов. Один из них собирался сделать видеосъемку заседания. Однако судья Ирина Сытник не только запретила вести видеозапись, но и фотографировать участников процесса. Более того, репортера, который держал в руке диктофон, обязали не держать записывающее устройство в вертикальном положении.

Мой коллега и ранее пытался зафиксировать на видео одно из прошлых судебных заседаний, но ему этого сделать не позволили. Журналист принес ходатайство. Там были следующие слова: «Судья должен способствовать профессиональному освещению в средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не только помогает формированию правосознания граждан и укреплению доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению средствами массовой информации их важной общественной функции по информированию граждан обо всех социально значимых событиях» (статья 13 Кодекса судейской этики). Однако заявление корреспондента было проигнорировано.

Действительно, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. №35

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» говорится, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио и (или) телевидению хода судебного разбирательства могут осуществляться исключительно с разрешения суда. Однако далее есть пояснение. Судья не может просто так взять и запретить видеосъемку. Он обязан дать этому шагу основание. Однако судья Сытник никак свой запрет не мотивировала. То есть ходатайство журналиста на всеобщее обсуждение не вынесла, мнение участников процесса не выяснила.

Прецедент?

Запреты на фото- и видеосъемку (и вообще присутствие журналистов) характерны для закрытых судебных заседаний. Таких как связанных с сохранением государственной тайны или тайной усыновления (удочерения). Также «под прицелом» видеокамеры могут оказаться неприкосновенность частной жизни, коммерческая тайна и другие вещи, которые широкие массы знать не имеют права. Но в судебном заседании, которое прошло 17 января, никаких «закрытых» признаков не было. Гражданина обвиняли в экономическом преступлении. Он, как и другие участники процесса (и о чем было сказано выше), никаких заявлений о запрете видеосъемки не делал.

Чем руководствовалась судья Сытник, непонятно. Вышеприведенное постановление Пленума Верховного Суда, помимо прочего, содержит и такие слова: «Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном заседании, как участникам процесса, так и лицам, не являющимся участниками процесса, представителям редакций средств массовой информации (журналистам) права фиксировать ход судебного разбирательства в порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного разбирательства)».

Также стоит вспомнить Конституцию Российской Федерации. А именно – статью 29, где лаконично и недвусмысленно говорится, что свобода массовой информации гарантируется государством. Цензура же находится под запретом.

Мы будем и далее следить за этим судебным процессом, который рискует на глазах превратиться в прецедент. В очень неприятный прецедент для журналистов и свободы слова.

Андрей Канев