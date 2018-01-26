Жителей Хабаровского края приглашают к диалогу

В Хабаровском крае открылся Региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Главный предвыборный офис расположился в Хабаровске на улице Серышева, 60.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Никаких торжественных церемоний по поводу открытия не состоялось. Волонтеры – студенты хабаровских вузов – развешивали на стенах штаба фотографии своего кандидата, флаги России, края и продолжали собирать и подсчитывать подписи земляков, пожелавших поддержать Владимира Путина в его решении вновь возглавить страну. Неофициально именно эти ребята считаются здесь главными. Со своей основной задачей (собрать семь с половиной тысяч подписей) молодежь давно уже справилась, значительно перевыполнив план, учитывая, что часть анкет пришлось забраковать из-за случайных ошибок, описок и исправлений. Результатами своей работы волонтеры-студенты остались довольны, особенно подчеркнув в разговоре с журналистами тот факт, что они первыми в стране начали сбор подписей на мобильных пунктах. Активных сторонников кандидата в крае, по их словам, оказалось достаточно много, и по сей день подписные листы стекаются в Хабаровск, теперь уже в главный территориальный офис предвыборной кампании.

Официально штаб возглавляет старшее поколение добровольцев, пожелавших безвозмездно стать общественными помощниками действующего главы государства. Ректору Хабаровского государственного университета экономики и права Юрию Плесовских пришлось на время избирательной кампании приостановить свою деятельность на посту председателя Общественной палаты Хабаровского края. Сегодня он является единственным в регионе доверенным лицом президента. Сопредседателями штаба стали директор филиала компании «Сухой» Комсомольского авиационного завода им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш и заместитель директора Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Наволочкина Наталья Ляшко. В составе команды сторонников Владимира Путина – представители партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта, активисты профсоюзов, некоммерческих и общественных организаций.

На ходу обустраивая офис, группа поддержки с головой окунулась в общественную работу. Помимо агитационной деятельности и координирования сбора подписей в поддержку кандидата на пост президента, которая продлится до конца января, добровольцам из штаба предстоит весьма кропотливая работа по разъяснению гражданам их избирательных прав и способов реализации этих прав. Проще говоря, гражданам нужно помочь найти свой избирательный участок или воспользоваться возможностью проголосовать, не выходя из дома, отдать свой голос досрочно или принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на чужбине. Кроме того, необходимо будет претворять в жизнь планы, которые составляет Центральный штаб кандидата. Но главная цель, по словам Юрия Плесовских, наладить диалог с жителями края.

- Мы готовы встречаться и общаться с избирателями. В первый же день работы предвыборного штаба к нам пришли наши земляки со своими вопросами, пожеланиями, советами. Думаю, будут и жалобы. Наша задача – собрать всю информацию и передать ее кандидату. И мы уверены, что в случае его победы ни одно из обращений жителей края не останется без внимания, все пожелания будут учтены при планировании дальнейшей работы. 18 марта мы будем выбирать человека, которому предстоит руководить нашей страной ближайшие шесть лет. По сути, граждане России будут нанимать на работу менеджера. И, конечно, он должен быть квалифицированным, опытным, подготовленным, грамотным, обладающим знаниями, умениями и навыками. На наш взгляд – это Путин!

Евгения Филитович