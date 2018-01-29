Хабаровские профессионалы: Юбилей в погонах

Дальневосточные спасатели свой четвертьвековой день рождения провели с пользой

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и в праздник не стал расслабляться. Специально чтобы познакомить всех желающих со спецификой своей нелегкой службы, в хабаровский Дом культуры «Арсеналец» навезли массу техники, спасательного инвентаря и медицинского оборудования. Было за что подержаться, на что посмотреть. Своего рода эмоциональным центром программы стали служебные собаки.

Бока и спины для поглаживания и почёсывания подставляли черный лабрадор и бордер-колли. Именно к ним тянулась малышня. Для более взрослых подготовили специальную экспозицию: альпинистское снаряжение, водолазное обмундирование, зону скорой помощи с использованием медицинского вертолетного модуля. Пожалуй, самым наглядным был стенд с двумя «пострадавшими» манекенами. На них можно было отработать практически все виды помощи. Я одного из этих «пострадавших» не только спас от кровопотери, наложив жгут из своего ремня и, по словам инструктора, грамотно намотав повязку, но еще и вынес из зоны поражения. Ну как вынес – взвалил на плечи манекен с реальным весом килограммов в 50-60 и немного походил по фойе.

Жизнь и работу спасателей продемонстрировали в разных ракурсах. От будоражащей воображение формы (девушек она все-таки красит) до специального снаряжения для поиска пострадавших и спасения жизни. Один водолазный шлем-трехболтовка конца 30-х годов прошлого века чего стоит!

Выставки и мастер-классы сменились награждением отличившихся и поощрением причастных.

Сонечка Бородина в свой пятый день рождения получила от службы спасения двух симпатичных щеночков – мопса и лайки. Правда, не настоящих, игрушечных. На сцене мягкий подарок имениннице вручил ее герой - спасатель 1 класса ДВРПСО МЧС России Василий Жук. Именно он 30 сентября 2015 года вынес тогда еще двухлетнюю малышку из завала. Сонечка оказалась под обломками рухнувшего после взрыва газа одного из подъездов трёхэтажного жилого дома в Корфовском.

В 1906 году в «Угольном журнале» было написано: «Входящий в шахту с аппаратом для спасения своих сотоварищей выполняет не менее благородную обязанность, чем солдат, выходящий с оружием в руках защищать своё Отечество». Речь там шла о работе первых горноспасательных команд, чей труд, по сути, был похож на работу региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России. Прошло более века, а слова актуальны до сих пор.

Андрей Дунаевский

Фото Виктора Бурнашева