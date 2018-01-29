Х-files в Хабаровском крае: Открывая Амурскую Атлантиду

В Хабаровском крае есть чем удивить туристов. У нас есть на что посмотреть: и река Амур, и Шантары, и село Вятское – родина чучхе и Ким Чен Ира, сына великого вождя КНДР Ким Ир Сена, и амурские тигры, и экотуризм – рыбачь или гуляй посреди почти девственной тайги.

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А этнотуризм? Приедешь весной, например, в национальное село, так тебя угостят нанайским супом из полыни. Где еще такое есть?

Большой у нас край, малозаселенный, а значит, и свои «белые пятна» есть, и загадки, и тайны. А почему бы из этого не придумать еще одно направление туризма? Допустим, в Хабаровский край - за секретными материалами.

В поиске региональных икс-файлов я обратился к Юрию Удовиченко, руководителю Клуба дальневосточных исследователей, участнику «Космопоиска - Дальний Восток» - общественного научно-исследовательского объединения, исследующего малоизученные, в том числе аномальные, явления.

Дольмены и руны

- У нас, например, нашли дольмены на территории одного из туристических экомаршрутов вдоль "царской дороги" в Буреинском заповеднике. Мне сначала сказали, правда, что это секретная информация, буквально через три недели информация была везде: у нас чуть ли не целое каменное поселение, только приезжайте к нам. Это эпохальное событие.

Ученые предполагают, что эти постройки могут относиться к эпохе неолита или раннего железного века. Ранее на территории Дальневосточного федерального округа дольмены до сих пор зафиксированы не были. Ближайшие каменные сооружения расположены на территории Монголии.

- Вроде ученые из Новосибирска собирались, но до сих пор не доехали. Мне кажется, они и не собираются. Это противоречит учебникам истории.

Как-то Юрий Удовиченко с друзьями ездил на Сикачи-Алян. Ходили, фотографировали камни с петроглифами.

- Уже дома разбирал фотографии. На одной из них увидел камень с надписью из трех букв. Фишка в том, что их не нарисовали, а выдолбили на базальтовом валуне, они выполнены в такой же технике, как, например, петроглиф со знаменитым лосем. Глазом их не было видно, их поймал фотоаппарат. Буквы похожи на тюркские руны.

Дальнегорские тайны и явь

Юрий Удовиченко уже несколько лет работает над книгой «Тайны и загадки Дальнего Востока». Отдельная глава будет в книге посвящена легендарной «высоте 611» - месту падения НЛО возле Дальнегорска. Туда приезжали ученые, изучали, называли российским Розуэллом.

- Я поехал в экспедицию, организованную Валерием Дружиновым. Около Дальнегорска есть угольный разрез, который закрылся в начале 90-х годов. Сейчас там озеро. По свидетельствам некоторых очевидцев, там обитает некое существо. Местные жители, конечно, смеются. Мы пытались эхолотом обнаружить существо на дне озера. Оборудование странно себя вело, появлялись неожиданные картинки: на дне - огромные длинные «сосиски», которых там быть не должно. Сняли видео: плывет лодка, а за лодкой – что-то со щупальцами.

Место это патогенное, «марсианское». Там можно снимать фантастические фильмы. Вода размывает породу - голубая глина, водопады.

Люди рассказывали о том, что в этом районе находили редкую породу, похожую на металлический сплав, о которую ломались зубья ковша экскаватора, кто-то рассказывал о гигантских полозах. Говорили, что в этих местах потерпел крушение неопознанный летающий объект. Из-за этого там есть гравитационная аномалия.

- Замкнутая система. Рыба в озере есть, но ее мало. Растительности почти никакой. Там раньше велась добыча радиоактивного угля. Возили его во Владивосток, отапливали жилье. Мы находили на берегу уголь, радиоактивность превышала в три раза норму. Одна из версий, возможно, что откопали НЕЧТО. Оно попало в воду и ожило. Это похоже на гигантскую пиявку, никогда не нападавшую на людей.

Исследователи попытались «пообщаться» с животным, давали звук в воду. Ночью началась свистопляска. Появлялись всюду огоньки.

- Видимо, эти существа общаются в диапазоне ультразвуковых волн, а мы со своим эхолотом создаем помехи.

Снежные люди и странные круги

- На севере Хабаровского края в районе Алданского нагорья встречали снежных людей. Места малоизученные, малонаселенные. В двадцатых годах прошлого века писали в газетах, что там живут дикие чукчи, что они мохнатые, выходят к людям. Якуты их назвали чучунами.

В статье давалось и описание чучуны: «…высокого роста, крепкого телосложения, одет в звериную шкуру, имеет очень длинные волосы, развевающиеся при беге, вооружен луком со стрелами, сторонится местных жителей, иногда забирается в погреба за съедобным, бегает очень быстро - быстрее лошади».

Есть интересное место и в Хабаровском районе около села Новокаменка.

- Там есть странные пятна диаметром в сто метров. Там болота, заливные луга. Если около пятен обычная трава, то внутри пятен высокотравье. Измеряли радиацию, она в норме. Это все похоже на могильники. Внутри кругов - проплешины.

Настоящие артефакты

Есть чем гордиться, есть чем удивлять охотников за артефактами. Тут тебе петроглифы около сел Сикачи-Алян и Малышево, амурская Нефертити – женская неолитическая фигура, найденная в Кондоне, и самая древняя в мире керамика возрастом более 12 тысяч лет в Археологическом музее, каменные водопады в Хабаровском районе, Амурские столбы в Комсомольском районе.

Некоторые альтернативные историки считают, что это остатки древней цивилизации, в более позднее время в этих местах происходили шаманские камлания: участки стены с четкими подгонными блоками, одинаковыми по размеру, похожими на сваи; прямоугольные блоки, которые лежат рядом со стеной (ощущение такое, что они доставлены для строительства, но по какой-то причине не уложены), две симметрично расположенные полукруглые глыбы, покоящиеся на прямоугольных плитах.

На северо-восточной стене от Шаман-камня находится пролом. В кладке и на земле - блоки правильной прямоугольной формы сечением 80 х 80 см и длиной 4 метра. Возле «сторожевой башни», расположенной на хребте, - сложенное из похожих блоков помещение.

Юрий Удовиченко советует также посетить пещеру рядом с Сосновкой. Там 25 лет назад пропал мальчик, и экстрасенсы выяснили, что рядом с посёлком есть аномальная пещера, которая искривляет пространство и активизируется раз в определенное количество лет. Рядом, кстати, строится объездная дорога.

А остров Ядасен на озере Болонь? Там и летающие тарелки, и каменные изваяния (разрушенные то ли японцами, то ли нашими), остатки чжурчженьских храмов. Рядом с Ачаном, говорят, есть пещера, где люди самого Хабарова добывали серебро.

Гора Маглой с шаманским святилищем. Там на склоне горы самодеятельные исследователи обнаружили три яруса обтесанных гранитных плит, разделенных песочными площадками, плиты были подогнаны друг к другу так, что между ними не проходило лезвие ножа.

Анюйские столбы (Надьге) в районе реки Гобили, где впервые Арсеньев видел «летающего человека» и описал это потом в своей книге.

Приведем цитату полностью: «Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела над рекой. Через мгновение она скрылась в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. Меня окружала таинственная обстановка, какое-то странное сочетание лесной тишины, неумолчного шума воды в реке, всплесков испуганных рыб, шороха травы, колеблемой ветром. В это время с другой стороны послышались крики, похожие на вопли женщины. Вечером после ужина я рассказал удэхейцам о том, что видел в тайге. Они принялись очень оживленно говорить о том, что в здешних местах живет человек, который может летать по воздуху. Охотники часто видят его следы, которые вдруг неожиданно появляются на земле и так же неожиданно исчезают, что возможно только при условии, если человек опускается сверху на землю и опять поднимается на воздух. Удэхейцы пробовали за ним следить, но он каждый раз пугал людей шумом и криками, такими же точно, какие я слышал сегодня».

Чудеса есть в Хабаровском крае, есть места, где еще не ступала нога человека. У каждого путешественника есть шанс открыть «Амурскую Атлантиду».

Юрий Вязанкин