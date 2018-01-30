Будущее Комсомольска-на-Амуре: Сочинить и воплотить

Как воплотить в реальность образы будущего Комсомольска-на-Амуре, нарисованные молодежью города и прописанные по поручению президента в долгосрочном плане развития города, – вот главный вопрос, ответы на который искал глава региона Вячеслав Шпорт в трехдневной рабочей поездке в Город юности, он же – город особого президентского внимания.

Тут уместно будет вспомнить, что инженерная столица Дальнего Востока стала городом особого президентского внимания в послании главы государства Федеральному Собранию в 2015 году. Именно тогда Владимир Путин поручил вернуть былую славу Комсомольску. Так начался новый этап в истории легендарного города на Амуре.

По поручению президента был разработан Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Он был подписан 18 апреля 2016 года. План состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. На их финансирование предусмотрено более 60 млрд рублей.

Награды для «сирийцев»

Сразу по прибытии в Комсомольск Вячеслав Шпорт встретился с летчиками 303 смешанной авиационной дивизии, инженерами воинских частей и авиазавода имени Юрия Гагарина. Все они принимали деятельное участие в спецоперации российских войск в Сирии.

За отвагу, героизм, мужество и вклад в борьбу с терроризмом на территории ближневосточной республики он вручил собравшимся на встречу благодарственные письма и ценные подарки - наручные часы с символикой Хабаровского края.

«Вы с достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг. Высокая слаженность совместных действий лётного и инженерно-технического состава при подготовке к боевым вылетам способствовала выполнению задач. Пилотируя новые современные самолеты днём и ночью, в сложных метеоусловиях, летчики приобрели богатейший опыт в использовании техники. Инженеры обеспечили высокую интенсивность вылетов боевых машин», - сказал губернатор.

Он пожелал инженерам и летчикам «чистого и мирного неба над головой» и поблагодарил их за «ратный труд и за то, что вернулись домой без потерь». Вячеслав Шпорт отметил, что авиастроители КнААЗа делают самолеты Су-35С, которым нет аналогов в мире, а их превосходные боевые качества подтвердил ход спецоперации в Сирии.

Военные летчики вернулись из Сирии, где выполняли боевые задачи, в декабре 2017 года. Тогда на аэродромах Хурба и Дземги их встретили родные, сослуживцы, а также представители правительства региона и командования Восточного военного округа.

Так возродится «Амурсталь»

Следующей точкой приложения губернаторских усилий в Комсомольске, городе, родном для главы региона, стал завод «Амурметалл» (историческое название – «Амурсталь»), на который год назад вошел новый владелец - хабаровская компания «Торекс».

На металлургическом заводе Вячеслав Шпорт встретился с руководителями производства и трудовым коллективом. Завод за год вернулся к нормальному производственному циклу – выпустил по итогу 2017 года 187 тысяч тонн металлопродукции. А готов выпускать – до одного миллиона тонн в год.

Как рассказал руководитель компании Сергей Зюбр, инвестиционной программой предусмотрена модернизация сортопрокатного цеха. Первый этап работ запланирован на февраль этого года. А буквально накануне приезда губернатора в Комсомольск-на-Амуре Российские железные дороги объявили о беспрецедентной скидке в 26,4 процента на тарифы на доставку лома черных металлов на местную железнодорожную станцию и с нее – металлопродукции. Скидка привязана к большим объемам доставки.

По словам Шпорта, льготный тариф на перевозки сырья и продукции «Амурметалла» стал возможен после лоббистских усилий регионального правительства и при поддержка полпреда президента, вице-премьера Юрия Трутнева.

«Мы продолжим поддерживать завод. Сегодня очевидно, что предприятие наращивает производство, разработало поэтапную программу модернизации. Сейчас необходимо заниматься повышением зарплаты персоналу, а также набором новых сотрудников на предприятие. Нашим профильным ведомствам необходимо разработать программы подготовки металлургов, которые в свое время были приостановлены», - сказал глава региона.

На встрече с трудовым коллективом Вячеслав Шпорт рассказал о планах по развитию предприятия, а также ответил на вопросы о реконструкции дорог в Комсомольске-на-Амуре, улучшении городской среды, дал ряд поручений по улучшению работы общественного транспорта и реализации жилищных программ.

Напомним, что ранее представители «Торекс-Хабаровск» заявляли о намерении китайских инвесторов участвовать в модернизации производства в рамках создания кластера черной металлургии на Дальнем Востоке и планах по строительству на заводе доменной печи, которая сможет плавить чугун из железной руды.

Глава региона также отметил, что продукция сталелитейного предприятия должна быть основной на всех крупнейших стройках Дальнего Востока. В частности, выразил готовность содействовать её использованию при строительстве моста с материка на Сахалин, планы которого были недавно реанимированы по поручению Владимира Путина.

Инкубация инноваций и другие стройки века

Инспекция строительных работ на объектах долгосрочного плана развития города, проведенная губернатором, показала, что они идут по графику. А краевой бизнес-инкубатор в центре Комсомольска уже весной примет своих первых резидентов.

Региональный бизнес-инкубатор вот уже несколько лет как включен в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Но строительство на последнем этапе, что называется, забуксовало. Сейчас он находится в состоянии почти полной строительной готовности. Предполагается, что инкубатор будет сдан в феврале, а чуть позже и торжественно открыт.

Он предназначен для комплексной помощи предпринимателям, которые решили начать свой бизнес. В здании - четыре этажа. На первом расположатся производственные помещения и мастерские. Второй и третий этажи будут отведены под офисы для резидентов. Четвертый предназначен для конференц-зала на 65 мест. Общая стоимость строительства объекта составляет более 180 млн рублей.

"Подобный современный инновационный центр помощи малому и среднему предпринимательству мы создаем впервые. Сейчас он – единственный на Дальнем Востоке. Здесь будут действовать специальные преференциальные условия для бизнесменов. В частности, за аренду помещения бизнесмены будут платить только десять процентов от общей стоимости. Также они смогут использовать имеющееся в центре оборудование. Уже сейчас мы получили десять заявок от потенциальных резидентов бизнес-инкубатора", - отметил Вячеслав Шпорт.

Среди заявителей – индивидуальные предприниматели, занимающиеся квестами и веб-программированием, фотографией, инновационные компании, производящие композитные материалы и энергосберегающие светильники. По мнению губернатора, приток резидентов в новый бизнес-инкубатор должен обеспечить технопарк Комсомольского технического университета – выпускники вуза должны размещать здесь свои стартапы. А после инкубации проектов их путь может лежать прямиком в ТОР «Комсомольск», на площадку «Парус», развитие которой и задумывалось с прицелом на местные инновационные производства, работающие на машиностроение глубокого передела.

Глава региона также побывал в Ленинском округе, где продолжается строительство одного из самых крупных и затратных объектов – Детского больничного комплекса. Строители уже возводят стены на первой очереди комплекса и готовят котлован для второй очереди. Сметная стоимость строительства составляет 2,7 млрд рублей. В 2018 году на объект будет выделено более 520 млн рублей. Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В лечебном корпусе будет 232 койки, детское консультативное отделение сможет принимать до 300 человек за одну смену.

Завершено строительство многофункционального зала в школе №3. Оно началось в мае прошлого года и завершилось в декабре. Вячеслав Шпорт осмотрел спортивный зал и вспомогательные технические помещения: раздевалки, душевые, тренерскую комнату, кладовую для инвентаря. Объект полностью готов к эксплуатации.

На набережной города тоже полным ходом идут работы. По словам Вячеслава Шпорта, в этом году подрядчик планирует опередить график и сдать объект раньше намеченных сроков. Технические вопросы по укреплению берега строители решат в ближайшее время.

Аналог сочинского «Сириуса»

Загородная база отдыха «Шарголь» в ближайшее время перейдет в краевую собственность. У региональной власти на нее свои виды – здесь планируется создать аналог сочинского «Сириуса», образовательного центра для одаренных детей. Об этом губернатор говорил на встрече с руководителями вузов Комсомольска-на-Амуре и профессорско-преподавательским составом.

«Мы запланировали там строительство новых объектов с вводом в эксплуатацию в 2020 году. Университеты города заинтересованы в привлечении наиболее подготовленных абитуриентов, поэтому участие в разработке образовательных программ будущего центра – это не возможность для вузов, а необходимость», - сказал Вячеслав Шпорт.

По его мнению, образцом здесь может стать образовательный центр «Сириус», который открыт в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина. Комсомольские вузы готовы на площадке базы отдыха «Шарголь» реализовывать образовательные программы по работе с одаренными детьми.

Преподаватели вузов также обсудили с главой края перспективы реализации крупных экономических проектов, планы по дальнейшему финансированию научных исследований в вузах. Вячеслав Шпорт отметил, что в 2018 году грантовая система финансирования научных работ сохранится. В прошлом году из краевого бюджета было предоставлено 22 гранта на сумму 6,5 млн рублей. Треть проектов выполнена учеными из Комсомольска-на-Амуре.

«Сегодня мир стремительно меняется. Развитие высокотехнологичных производств, которые создаются у нас в крае, невозможно без проведения фундаментальных исследований. Причем очень важно, чтобы студенты принимали участие в научных изысканиях. Это позволяет сохранить существующие научные школы, создавать новые направления», - сказал губернатор.

Устремленная в будущее

Уже в завершение рабочей поездки Вячеслав Шпорт встретился с победительницей Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». В своей творческой работе одиннадцатиклассница средней школы №50 Комсомольска-на-Амуре представила себя журналистом и попыталась описать, как будет выглядеть ее родной город через 15 лет.

Именно тогда Город юности отметит свой столетний юбилей. Школьница рассказала об уже реализованных перспективных проектах развития своей малой родины. Среди них - строительство современного международного аэропорта, совершенствование дорожной инфраструктуры, создание новых предприятий, развитие предпринимательства и туристической сферы.

По мнению главы региона, в работе выпускницы четко прописано, каким станет Комсомольск-на-Амуре в ближайшие полтора десятка лет. То есть после завершения реализации долгосрочного плана развития города.

«Комсомольск-на-Амуре активно развивается, и ему нужны высокоинтеллектуальные кадры», - сказал губернатор, подводя итог общению с победительницей конкурса за чашкой чая и пирожными.

Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремлённая в будущее» был объявлен президентом РФ в сентябре прошлого года. В творческом соревновании приняли участие 1,9 миллиона учащихся. Финалистами стали 109 ребят. В номинации, предложенной Владимиром Путиным, было отмечено 35 лучших работ.

Виктор Оратай, Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре