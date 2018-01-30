Декретные материалы в Хабаровске: Побег из ада

Чтобы защитить будущую хабаровскую маму и ее малыша от лишних волнений и нагрузок, которые они получают на протяжении долгих 7 месяцев на рабочем месте, нашим государством предусмотрены некоторые гарантии. Моему начальнику они показались полнейшей глупостью. Беременность, конечно, не болезнь, но очевидно, для госструктур Трудовой кодекс не писан.

Не хочу показывать пальцем на организацию только лишь по той причине, что случай со мной не единичный. Каждый день сотни беременных девочек в госструктурах страдают на своих рабочих местах от внезапно изменившегося к ним отношения. Потому что каждый держится за свое место и готов сожрать беременную лишь за то, что целых три года ее место будет простаивать.

Поговаривают, что в частных конторах девочек в положении даже увольняют.

Есть и такие организации, где, наоборот, беременную холят и лелеют, но для этого руководитель должен быть человеком, которого интересует что-то еще, кроме него

самого.

Бытует мнение, что беременная на работе – лишний груз. Она ничего не делает, только ест, целыми днями поглаживает свой животик, мечтает о том, какие обои выберет в детскую, в какое одеяльце будет заворачивать малыша при выписке…

Такое отношение было и ко мне. Но вместо хотя бы малейшего снисхождения я получила увеличение нагрузки в тройном объеме. Работы и без того было немало, теперь же от меня требовали, чтобы я делала все еще быстрее и обязательно оставалась до 8-9 часов вечера. Так, мой рабочий день вместо 8-часового стал 10-11, а иногда и 12-часовым.

Это шло в разрез с требованиями Трудового кодекса, которыми установлен ряд норм, запрещающих привлекать беременных к работам в ночную смену, сверхурочной работе, а также работе в выходные и праздничные дни. Но это была самая настоящая сверхурочная работа (которая дополнительно не оплачивалась) и, конечно, работа в выходные.

Скажу сразу, что я не проводила по полдня в женской консультации, только 1 неделю из 30 ходила на капельницы, задерживаясь всего на полчаса, все остальное время посвящала работе. Даже наблюдалась платно, в свое личное время, потому что не хотела, чтобы мое положение мешало делу. Наверное, зря. Надо было уходить то на приемы, то на анализы, может быть, тогда мне не пришлось бы отпрашиваться в 18.30 на прием к врачу, учитывая, что мой рабочий день заканчивался в 18.00. Выслушивать, что я обязана отработать каждую копейку из своей зарплаты в 28 тысяч рублей, что я слишком много зарабатываю и что я вообще не достойна этой зарплаты и т.д. лишь потому, что я уйду в 18.05. Даже если работала в обеденный перерыв.

Начальство приходило в 17.50 в кабинет и злобно смотрело в спину мне, собирающейся на прием к врачу, и пыталось навешать на ходу, на дом новых задач. С утра на своем столе я, естественно, находила стопку бумаг, которые нужно было сделать еще неделю назад. Их снова мне подсунула начальница – такая изощренная месть.

Что я должна была делать, чтобы отношение ко мне было другим? Сидеть на рабочем месте до ночи, можно было даже просто смотреть в монитор, главное - быть в кабинете. А находиться в кабинете даже 8 часов было невозможно. Во-первых, было очень душно. Всегда. Во-вторых, у меня был сломанный стул, ну а в-третьих, то напряжение, которым была пропитана атмосфера, не давало расслабиться ни на секунду. Как оказалось позже, все эти факторы – прямое нарушение не только моих прав, но и СанПиНа.

Так, компьютеры должны размещаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, по одному на 4,5 квадратных метра. Мы же сидели на 13 квадратах вшестером. Настолько близко, что я чувствовала себя не работником престижной, стабильной организации, а гастарбайтером в пошивочном цеху, в подвале: темно, душно, столы лицом к лицу, стулья – спиной к спине – теснее, чем шпроты в банке.

Выйти из-за стола было очень проблематично, потому что спинка моего стула впивалась в спинку стула моей коллеги. И если нужно было встать, мы делали это по очереди. Случалось и такое, что мне навешивали столько работы, что даже просто пройтись по кабинету не было времени, что в моем положении противопоказано. Приходилось вставать и работать стоя.

В общей сложности за компьютером я проводила от 8 до 10-12 часов, что опять же нарушает СанПиН. По ним, со времени установления беременности, мой работодатель обязан был перевести меня на работу, не связанную с использованием компьютера, если такой возможности нет, то ограничить время работы за ним до 3 часов в день.

Плюс, для предотвращения преждевременной утомляемости мне требовалось чередовать работу с использованием компьютера и без него. Нужно было делать перерывы на 10 – 15 минут через каждые 45 – 60 минут работы.

И, оказывается, беременным запрещено выполнять операции на копировальных и множительных машинах. Что делала я, по нескольку часов кряду.

Ну почему я не наткнулась на эти правила раньше?! И не знала, чем аргументировать мое возмущение. Хотя бунт внутри меня зрел день ото дня.

Я ненавидела рабочее место всеми фибрами души, ненавидела людей, которые втаптывали меня в грязь. А еще я боялась, что мне не дадут получить декретные, будут вставлять палки в колеса… Получается, что ради денег терпела эту травлю.

Такое «трепетное» отношение ко мне женщин, называющих себя мамами, которые, по идее, знают, каково это – быть беременной, привело в итоге к тому, что у меня начали отниматься части тела: пальцы, руки, щеки, губы… Мозгу не хватало кислорода и ребенку, естественно, тоже. Я ушла на больничный, после чего стала еще большим врагом народа. Но это меня уже мало волновало. А начальство тем временем пыталось превратить мою жизнь в ад.

Теперь на ежедневных планерках мы обсуждали мое положение.

Я была бы очень рада, если бы мы говорили о том, как переставить мой стол поближе к окну, чтобы было больше света и воздуха, или, например, где найти для меня нормальный стул (не со сломанной спинкой, а тот на который можно без страха опереться и нормально работать). Но мы просто глупо шутили и пытались всевозможно меня унизить.

Между тем, в соответствии с требованиями все того же СанПиНа, мне должны были предоставить специальный вращающийся стул с регулируемыми по высоте спинкой, подлокотниками, подголовником, поясничным валиком и сиденьем. Такой стул во время работы снижает напряжение мышц шейно-плечевой области и спины, а также исключает нарушение циркуляции крови в ногах. Примечательно, что спинка стула должна регулироваться по углу наклона в зависимости от срока беременности и режима труда и отдыха.

Но, оказывается, - немного СанПиНовской фантастики - кроме удобного стула, беременную необходимо обеспечить особенным столом с вырезом под живот в столешнице, закругленными углами, а также подставкой под ноги, регулируемой по высоте. Стол же у меня был самый обычный. А про подставку под ноги лучше молчать – это был блок бесперебойного питания, который периодически искрил в месте соединения с системником.

Но меня с лихвой обеспечили ежедневными нервными срывами, хотя должны были способствовать созданию спокойного нервно-эмоциональные состояния. По СанПиНу условия, созданные работодателем, не должны вызывать отклонений в организме в период беременности и отрицательно сказываться на состоянии ребенка, а также на физическом и психическом развитии.

Скажу честно, больше всего я боялась, что мой ребенок будет психопатом, потому что те нервно-эмоциональные нагрузки, которые обрушивались на меня, были невыносимыми. Чем меньше оставалось времени до декрета, тем больше задач на меня навешивали и тем глупее были придирки.

- Почему ты не сделала 100500 заданий?

- Потому что не успеваю: каждый день вы добавляете по 15-20 новых к моим уже существующим.

- Значит, работай быстрее!

Вот таким образом мне «сокращали» нагрузку, глядя на то, что я просто не справляюсь, мне подкидывали еще и еще. После чего выслушивала в свой адрес непрерывный, истерический поток мата.

Самое интересное, что до беременности я была очень ценным сотрудником. Быстро схватывала, разбиралась во всех направлениях, но как только сообщила о своем положении, стала вдруг неугодна руководству. Сказать, что изменила свой подход к работе, – нельзя. Я не стала какой-то рассеянной, летающей в облаках. Правда, быстро уставала. Относительно быстро, к 6 часам вечера. И за это время научилась абстрагироваться.

Все тот же СанПиН утверждает, что беременным необходимо снизить норму выработки в среднем до 40% от постоянной нормы. Я же получила не минус 40, а плюс 60.

Для отдыха, оказывается, должна была быть организована комната. Нужна ли она была мне? Конечно, нет! Я бы не отказалась от времени на отдых, хотя бы 15 минут в 2 часа.

Проверку соблюдения санитарных норм и правил в организациях осуществляют инспекторы Роспотребнадзора, а требований по охране труда, установленных Трудовым кодексом, - инспекторы Государственной инспекции труда. То есть работодатель в случае выявления нарушений требований законодательства может быть привлечен к ответственности.

Например, за то, что я работала более 3 часов за компьютером, организация заплатила бы штраф от 30000 до 50000 рублей, и, возможно, дело дошло бы и до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

А за нарушение всех остальных пунктов штраф составил бы от 10000 до 20000 рублей, и точно так же было бы возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ну а если ряд вышеуказанных нарушений приводит к причинению тяжкого вреда здоровью, штраф для организации составляет до 200000 рублей или размер заработной платы осужденного руководителя за период до 18 месяцев. Либо посылают на обязательные работы на срок от 180 до 240 часов. Возможны и исправительные работы на срок до двух лет и даже лишение свободы на срок до года!

Интересно, а гипоксию у ребенка можно считать причинением вреда здоровью? Хорошо еще, что, несмотря на все эти гонения, со мной и малышом все в порядке, но бывают же последствия…

Если бы я поинтересовалась законодательством заранее, могла бы отстаивать свои права. Могла обратиться в Государственную инспекцию труда, в Роспотребнадзор. Пришлось терпеть только потому, что не знала прав. И никто даже не намекнул, что могу написать заявление, и пока мой работодатель не обеспечит мне необходимые условия и не сократит мое пребывание за компьютером, могу сидеть дома и получать зарплату, ту же, что работая. Работодатель тактично промолчал, потому что раньше не сталкивался с такими проблемами, ведь все предыдущие наши беременные, как и я, терпели.

Девочки, дорогие, не позволяйте хамское отношение к себе, не подвергайте своих крох и себя стрессам. Боритесь за свои права и не позволяйте никаким негативным условиям труда влиять на ваше здоровье и здоровье ваших детей. Оно того не стоит.

Екатерина Серебренникова

СанПиН - санитарные правила и нормы - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека факторов окружающей его среды и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Согласно Закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарные правила обязательны для соблюдения всеми учреждениями, предприятиями и общественными организациями, независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также всеми гражданами. Санитарным нарушением считается посягающее на права граждан и интересы общества умышленное или неосторожное действие (или бездействие), связанное с несоблюдением санитарных правил. За санитарное нарушение должностные лица и граждане Российской Федерации могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Правила и требования разработаны с учётом Кодекса законов о труде РФ, международных конвенций и других докум