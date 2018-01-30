Хабаровск: Возвращение в «бронзовый век»

В Краснофлотском районе Хабаровска, похоже, начался новый виток охоты за цветным металлом. С той лишь разницей, что в роли охотников теперь выступают не только любители-маргиналы

С конца прошлого года группа неустановленных лиц «бомбила» незакрытые кладовки граждан в подвалах жилых домов. Пробегались по подземельям, дергали с полок все, что содержит цветной металл - от старых самоваров до удлинителей. Хапали, сколько могли, и тут же, видимо, сдавали в ближайшие пункты приемки.

Кто-то из потерпевших плюнул на потери, стал закрывать двери плотнее и навешивать замки покрупнее. Другие, решив, что нынче и копейка важна, написали заявление в полицию. Документ приняли, следственно-оперативная группа с экспертом-криминалистом приехала, результата нет по сей день. По словам следователя, ищут усилено, но пока преступников установить не могут. А тут еще пришла информация, что ушлые ребятки (возможно, те же самые) в подвалах нескольких домов по улице Тихоокеанской покусились на общедомовое имущество. Где медный телевизионный кабель срезали, где чугун и иной тяжелый металл вынесли.

Подозрение жителей пало на группу работяг, что по договору подряда приводили эти дома в порядок: окна пластиковые меняли, откосы в порядок приводили. Оказалось, исполнитель нанял на условиях субподряда несколько бригад «специалистов». Они-то, судя по косвенным признакам, в качестве финального штриха и решили получить доход помимо основного места работы. Местная управляющая компания плюнула и не стала поднимать шум. Устранила все за свой счет.

По дорожке, протоптанной жуликами, которые в качестве рабочих инструментов использовали отвертки, кусачки и пассатижи, пришли более оснащенные «профессионалы». За два дня до Нового года они вскрыли подвал одного из домов в микрорайоне, расположенном ниже Памятника морякам-амурцам. Судя по всему, использовав для этого бензорез. После чего даже не вынесли, а вывезли оттуда латунную запорную арматуру. Ее демонтировали из теплового узла, предварительно перекрыв краны. К утру батареи стали остывать, а жильцы - обрывать телефон диспетчерской службы. Дежурный сантехник после визита в подвал был весьма удручен. Для устранения неполадок целая бригада ударно трудилась несколько часов. И это в предпраздничный день, когда мысли уже стремятся вдаль от труб и коллекторов…

Управляющая компания, опять же за свой счет, восстановила тепло- и водо-снабжение. И не стала обращаться в правоохранительные органы. Ни осуждать их, ни злорадствовать нет желания. Какие там заявления? Люди замерзают! А после визита команды сантехников даже самая породистая ищейка след злодея не возьмет!

Эдуард Попов

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