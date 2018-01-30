В Хабаровском крае привлекают НКО к социальному обслуживанию

Одна из основных новелл вступившего в 2015 году 442 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" - это законодательно закрепленное на федеральном уровне включение в процесс предоставления социальных услуг негосударственных организаций.

Данные меры призваны:

- оптимизировать ресурсы, привлекаемые в социальное обслуживание,

- расширить спектр предоставляемых гражданам услуг,

- повысить эффективность и качество деятельности организаций социального обслуживания.

Привлечение на рынок социального обслуживания НКО является одним из приоритетных направлений деятельности.

По результатам мониторинга Хабаровский край занимает одно из лидирующих мест среди субъектов Дальневосточного федерального округа по числу негосударственных поставщиков социальных услуг, входящих в реестр.

В настоящее время на краевом рынке социальных услуг, кроме государственных учреждений, 23 негосударственные организации самостоятельно осуществляют деятельность, предоставляя социальные услуги разным категориям граждан, что составляет 33,3% от общего числа поставщиков всех форм собственности. Активное сотрудничество с НКО позволило увеличить число граждан, охваченных социальными услугами, на три тысячи человек.

Негосударственные поставщики в настоящее время оказывают социальные услуги:

- гражданам пожилого возраста;

- семьям с детьми и детям-инвалидам;

- лицам без определенного места жительства;

- лицам, находящимся в наркотической и алкогольной зависимости.

С 2017 г. негосударственные поставщики предоставляют 34 социальные услуги, что составляет 66,7% от количества услуг, включенных в утвержденный перечень социальных услуг.

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственным поставщикам осуществляется ежемесячно путем возмещения расходов за оказанные услуги. В краевом бюджете на 2018 г. предусмотрено 28,1 млн рублей. В 2017 г. негосударственным поставщикам оказана финансовая помощь в сумме 31,5 млн рублей.

Министерством социальной защиты населения края негосударственным организациям предоставляется не только финансовая, но также имущественная поддержка. В рамках нее некоммерческим организациям на безвозмездной основе передано более 1500 квадратных метров площадей подведомственных учреждений.

Министерством социальной защиты населения края разработано модельное решение "Отделение реабилитации на дому" и размещено на сайте министерства. Особенностями предлагаемой бизнес-модели являются: отсутствие необходимости в большом помещении, небольшой штат сотрудников, незначительное материально-техническое оснащение. Клиентская база создается с использованием индивидуальных программ предоставления социальных услуг, разрабатываемых министерством, и привлечением клиентов с помощью проведения рекламных кампаний.

С целью оказания консультативной и методической помощи негосударственному сектору министерством социальной защиты населения края проводятся регулярные индивидуальные встречи, рабочие совещания, круглые столы.

В 2017 г. проведено 57 консультаций, 35 встреч и круглых столов с участием представителей 27 негосударственных организаций.

На официальном сайте министерства социальной защиты населения края создан подраздел "Негосударственным поставщикам социальных услуг", где размещены нормативная правовая база, необходимая для поставщиков при осуществлении своей деятельности в сфере социального обслуживания, методические рекомендации, порядок вступления в краевой реестр и порядок финансирования.

Принимаемые меры по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере создают здоровую конкуренцию на этом рынке. Привлечение НКО в социальное обслуживание позволит закрыть дефицит социальных услуг, тем самым оказав помощь всем, кто в ней нуждается.