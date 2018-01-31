Общество
Хабаровская Акция: Елке – вторую жизнь!
Чтобы не пропадали зеленые красавицы на городских свалках, зоосад «Приамурский» предложил хабаровчанам дать новогодним деревьям вторую жизнь. Акцию, которая так и называется: «Вторая жизнь елки», зоосад «Приамурский» проводит не первый год. Но в этом году, объявленном в России Годом добровольца, акция вышла на улицу.
“Обычно перед тем как провести какое-нибудь мероприятие, - рассказала научный сотрудник зоосада “Приамурский”, - мы проводим соцопрос, чтобы узнать, готовы ли горожане участвовать в этом мероприятии, как хорошо они знакомы с проблемой, которую мы поднимаем».
В детскую библиотеку №1, сотрудники которой поддержали акцию «Приамурского», принесли около сотни отслуживших новогодних елок.
Взамен вечнозеленых участники, среди которых были воспитанницы школы-интерната №3, учащиеся кадетской школы им. Ушакова, получили маленький праздник – викторины, конкурсы, физминутки, темой которых стали хвойные деревья.
“Мы пришли накормить животных, потому что мы их очень любим, всех-всех! - призналась воспитанница школы-интерната №3 Надя Слободенюк. - Чем можем, тем и поможем!”
Кому-то может показаться, что елки – несъедобные. Но ученые давно выявили в зеленых иголках много полезных свойств и рекомендуют использовать хвою для подкормки копытных в зимний период. А «лысые» деревца в зоосаде используют как строительный материал для хозяйственных нужд.
Алина Таенкова рассказала пришедшим на акцию ребятам, что елочке, для того чтобы стать одного с ними роста, нужно и расти столько же. Ведь за год хвойное дерево вырастает на 25-30 сантиметров. “Какой высоты новогодние елки в ваших домах?” В основном от полутора до двух метров. “Представьте, сколько пришлось дереву трудиться, набираться сил, чтобы вырасти такой высокой!” – говорила Алина Анатольевна. И в самом деле, если представить, то не поднимется рука вышвырнуть дерево на свалку.
Акцию поддержали активисты “Молодежки ОНФ”. Молодые общественники открыли свой пункт приема елок в здании Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Пункт принимал деревья до 19 января.
Главная цель акции – не накормить обитателей “Приамурского”. Животным хватает и пищи, и витаминов в зимний период. Важно объединить людей, показать, как просто делать добрые дела вместе.
Ирина Лебухова
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