Тигрицу из Хабаровского края откармливают и лечат в Приморье

Истощенную тигрицу, которую в понедельник отловили в Хабаровском крае и доставили в реабилитационный центр в Приморье, несколько дней будут откармливать, а затем проведут медицинское обследование.

"Во вторник утром тигрицу привезли в реабилитационный центр в приморском селе Алексеевка. Она истощена, поэтому хищницу несколько дней будут откармливать, давать фарш, витамины. Как только состояние хищницы улучшится, специалисты проведут обследование тигрицы под наркозом, сделают рентген", - рассказал журналистам директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, возможно, обследование проведут через неделю. Тигрозащитник отметил, что, судя по состоянию зубов, тигрице не меньше 10 лет. "Для тигра это солидный возраст. В природе они, как правило, живут 15-18 лет", - добавил эколог. По его предположению, тигрица истощена из-за того, что не смогла охотиться либо у нее есть скрытая травма.

"В районе, где ее отловили, мало копытных. Возможно, в силу возраста и состояния здоровья она уже не могла добывать пищу. Также не исключено, что у тигрицы есть скрытая травма или заболевание. Это будет ясно после исследования", - сказал руководитель центра.

Тигрица вышла к людям в поселке Солонцовый в Хабаровском крае. Она просто залегла на веранде жилого дома, при этом вела себя миролюбиво, будто ждала помощи от людей. Сообщение о необычной гостье поступило в минприроды края, после чего хищницу изъяли из дикой природы. Так как местный центр реабилитации диких животных «Утес» уже принял несколько тигров, тигрицу решено было отвезти в аналогичный центр в селе Алексеевка Приморского края.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480 - 540 особей.

Самуил Миныч