День выборов в Хабаровском крае: Вкуснотища , как в СССР

В Хабаровском крае для избирателей организуют праздничные угощения, как в СССР.

Пирожки с капустой и картошкой, папоротник – такой привычный для хабаровчан и такой экзотичный для москвичей, мясные деликатесы, сыры и кисломолочная продукция, торт «Наш выбор 27» с огромной шоколадной поверхностью и еще многое, от чего можно захлебнуться слюной, - вся эта вкуснотища от местных производителей будет представлена на всех избирательных участках Хабаровского края 18 марта, в День выборов.

Эту гастрономическую акцию назвали «Народный стол – Наш выбор 27». Помимо дегустации и буфетных зон, достижения местной перерабатывающей промышленности и предприятий общепита можно будет приобрести, как в советские времена, со скидкой до 15%.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Для тех, кто сидит на диете, для вегетарианцев и диабетиков будут представлены и постные блюда, так что в обиде никто не останется.

«Изюминка» народного стола на выборах - торт «Наш выбор 27».

- У нас там медовый бисквит, а сверху напечатанный на шоколадной основе логотип. Краска съедобная, рисунок нанесен на специальном пищевом принтере. Сделали картинку, и получилась такая красота. Никаких химических добавок, все натуральное. Такой торт, а он весит 2 килограмма, будет стоить 2,5 тысячи рублей, - рассказала Анастасия Кунык, оформитель заказных тортов ООО «Новоторг». - У нас есть торт с самолетом из шоколада. Здесь муссовый состав, более легкий, внутри рулетик из блинчиков. Обязательно надо попробовать!

Организатор гастрономической акции на предстоящих выборах - комитет потребительского рынка и пищевой промышленности правительства Хабаровского края - обещает, что вся продукция будет экологически чистая, высококачественная.

- Важно, чтобы проект был реализован в строгом соответствии с законодательством, и его реализация не мешала проведению выборов президента РФ. В День выборов жителям представится хорошая возможность познакомиться с товарами, произведенными в регионе, оценить новинки. Таким образом, мы перенимаем традиции советских времен. Тогда было принято организовывать праздничные угощения. В области пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровскому краю есть чем похвастаться. Этот проект, вне сомнений, очень нужный, - отметил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.