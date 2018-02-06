Хабаровская «Точка кипения»: Учись, побеждай, богатей!

В Хабаровске на площадке «Точка кипения» Дальневосточного института управления РАНХиГС состоялся полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй!»

Подобные конкурсы в нашей стране проводятся давно. Наши специалисты участвуют в движении World Skills, демонстрируя достижения в разных профессиях. Больше десятка лет международному чемпионату по стратегии развития и управлению бизнесом Global Management. В этом году впервые состоялся конкурс «Лидеры России». За право считаться лучшим в своем деле в этих проектах борются и новички, и уже состоявшиеся руководители, бизнесмены, профессионалы, имеющие стаж, опыт и навыки.

Дать дорогу молодым предложил Владимир Путин во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в прошлом году. Идею поддержала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. Кубок «Управляй!» - для учащихся вузов и колледжей не старше 25 лет. Этот конкурс, по словам Вячеслава Шоптенко, директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, помогает найти студентов, обладающих управленческим потенциалом, создать условия для их обучения и дальнейшего трудоустройства.

Впрочем, современная молодежь не заставляет себя долго искать. И дорогу молодые и активные расчищают довольно уверенно. Приветствуя полуфиналистов, зампред правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков задал вопрос, кого участники кубка считают настоящим лидером. Последовали предсказуемые ответы: царь Петр I, революционер Ленин, президент Путин, губернатор Шпорт.

- Лидер – это человек, который аккумулирует вокруг себя энергию и обладает идеей, вокруг которой он «закручивает» других людей, и они вместе с ним добиваются определенной цели, - начал было философствовать один из потенциальных управленцев.

- Назовите конкретную фамилию, - попытался остановить его зампред.

- Федюк.

- А кто это - Федюк?

- Это я.

Более 16,5 тысячи заявок на участие в конкурсе было подано на территории России от будущих лидеров. На Дальнем Востоке в полуфинал вышло около ста конкурсантов из учебных заведений Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Камчатского края, Якутии. Одновременно на двух площадках – в Хабаровске и во Владивостоке – в борьбу вступили команды, показавшие лучшие результаты в первом этапе. В течение одного дня потенциальным управленцам предстояло «год» поработать в виртуальной компании: самостоятельно руководить, принимать стратегические решения, работать с персоналом, вести борьбу с конкурентами, вводить инновационные технологии, внедрять свои идеи для повышения инвестиционной привлекательности. Все задания были максимально приближены к реальным ситуациям.

За деятельностью студентов пристально следили эксперты, они же - реальные и уже состоявшиеся руководители ведущих компаний, представители органов власти, малого и среднего бизнеса, участники конкурса «Лидеры России», они же – потенциальные работодатели. Помимо компьютерной оценки модели решения управленческих задач в конкурсе учитывалось и мнение экспертов. Они наблюдали за умением работать в команде и индивидуальными качествами, профессиональными навыками будущих управленцев, а заодно присматривали для себя трудовые кадры. Возможность стажировки и последующего трудоустройства в лидирующих на Дальнем Востоке предприятиях и организациях – только часть бонусов для участников кубка «Управляй!». Пятнадцать лучших студентов-дальневосточников в феврале поедут в Москву на федеральный финал, где и развернется главное сражение за право попасть в российскую сборную. А в апреле этого года пятерка победителей представит нашу страну в Дубаи, на мировом чемпионате Global Management Challenge, где будет соревноваться с опытными менеджерами. Они же получат гранты в полмиллиона рублей на обучение в магистратуре лучших вузов России.

Гранты, магистратуру, стажировки и даже место в серьезной компании многие участники полуфинала рассматривали не более как приятные бонусы. Максим Фурсов, студент Хабаровского государственного университета экономики и права, уже решил, что работать будет на себя в сфере производства. Заявку на участие в кубке подал, чтобы опробовать силы, набраться опыта и почувствовать дух борьбы.

- Мы здесь все собрались, чтобы побеждать, никто проигрывать не хочет. В своих силах я уверен, но понимаю, что не надо сбрасывать со счетов соперников. Главное - умение бороться и не сдаваться. Это основополагающее, если ты хочешь делать свой бизнес. Иначе ничего не получится, каким бы высококвалифицированным специалистом ты не был. Должен быть у человека стержень.

Ксения Сарнацкая из Дальневосточного института управления РАНХиГС – уже магистрант и даже пыталась открыть бизнес.

- На тот момент мне не хватило знаний и опыта. Не так все радужно и красочно, как часто себе представляют люди. Открыть – самое простое дело. Держать на уровне, чтобы дело росло и приносило доходы, вот мастерство. Для меня этот конкурс – способ проверить свои силы. Стратегическая игра, которая предлагается нам как задание, – это определенная практика, новый опыт и, конечно, приобретенные знания. Еще и специалисты-эксперты дают комментарии! В Хабаровске не хватает обучающих мероприятий: кроме существующей программы для начинающих предпринимателей и Школы предпринимательства для более опытных, в городе нет ничего. А хочется постоянно подкреплять свои знания, навыки. Недавно я узнала в Фонде поддержки предпринимательства, что субсидии для малого и среднего бизнеса предоставляются только совсем уж начинающим бизнесменам – людям до 30 лет, чьи предприятия существуют на рынке не более 18 месяцев. И поняла, что рассчитывать нужно только на свои силы и знания.

Советы старейшин

С приветственным словом к участникам кубка обратился первый зампред краевого правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Он отметил, что у конкурса очень правильное название - «Управляй!», и продолжил: «Побеждай! Развивай! Живи! Богатей! Управление - это большая и сложнейшая работа, но если ее постигнуть, открываются бескрайние возможности, будь ты бизнесмен, руководитель компании или государственный чиновник». Зампред поздравил студентов с выходом в полуфинал как с уже состоявшейся победой: «Раз вы здесь, значит, вы уже победили».

Вечером в этот же день на площадке «Точка кипения» с молодежью встретился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он напомнил, что конкурс проводится по поручению президента России, который считает важным поддерживать перспективных и талантливых студентов. Таких молодых людей в крае немало, они активны, инициативны, участвуют в различных проектах и смело предлагают свои собственные. Власти края, по словам губернатора, заинтересованы в сотрудничестве с такой молодежью и готовы оказывать содействие тем, кто хочет применить свой опыт и знания в нашем регионе.

Евгения Филитович