Жилье мое: Хабаровская каторга в царском особняке

Почему хабаровчанка Галина Церковникова не знает, где ей голосовать 18 марта

В Хабаровске десятого сентября минувшего года, в единый день голосования, Галина Церковникова, проживающая в доме №121 по улице Калинина в Кировском районе краевого центра, отправилась на избирательный участок, который располагался у перекрестка улиц Калинина и Серышева, в комбинате бытового обслуживания «Чайка». Правда, теперь вместо комбината из силикатного кирпича - надстроенное и облицованное панелями офисное здание. Там Галина Петровна Церковникова, 1940 года рождения, не обнаружила места для голосования.

Тогда пенсионерка направилась вниз по улице Калинина, к Казачьей горе. Верней, в 43-ю школу, где располагались две участковых избирательных комиссии, и голосование шло вовсю. Но своей фамилии в списках-простынях не обнаружила, как и своего дома.

Признаюсь, я не преминул позвонить в территориальную избирательную комиссию Кировского района. Судя по затянувшейся паузе на другом конце провода, фамилия и дом по-прежнему в списках не значатся. Я оставил телефон Галины Петровны и получил заверение, что она получит персональное приглашение на выборы 18 марта и при этом будет информирована о месте голосования.

Инцидент исчерпан? Наверное. Хотя Церковникова обратилась в инстанции не по поводу выборов. «Печное отопление, вода на улице в колонке, туалет был на улице, да и тот убрали три года назад, - излагала она подробности житья-бытья в доме №121. - Зимой на улице, по которой я несу ведро с помоями, стоят сотни машин. Они закатывают дорогу так, что она покрывается льдом. Мне 77 лет, и я уже не состоянии ходить с ведром через улицу. Поэтому ставлю в известность, что эту зиму я помои буду выливать возле дома...»

Едва ли не в каждой строке написанного ею послания отчаяние и безысходность. Пожалуй, это изнанка российской действительности, о которой не дискутируют на федеральных телеканалах, которую обходят стороной кандидаты в президенты.

Через переулок Госпитальный

В 10-квартирном доме Церковникова осталась одна. Соседи, даже собственники жилплощади, съехали. Прежде чем зайти в дом, я попросил Галину Петровну показать то, что с горькой иронией именуется «удобствами во дворе». Итак, на пятачке, примыкающем к улице Калинина, - водонапорная колонка. Она слева от входа в дом. Справа стоял туалет, но при строительстве высотки несколько лет назад был снесен. Теперь на его месте, судя по круглой крышке колодца, узел сетей, проложенных к новостройке. А к туалету надо двигать дальше. Мимо новенькой пятиэтажки из красного кирпича, через переулок Госпитальный, действительно заставленный машинами и очень скользкий, наконец, вдоль деревянного барака.

Вот оно, знакомое, пожалуй, каждому соотечественнику дощатое сооружение, которое незабвенный Лелик из «Бриллиантовой руки» называл сортиром типа «МэЖо». Но что я вижу на возвышенности у барака? Одноместный сортир с проемом вместо двери, к которому не подойти, поскольку примыкающее пространство залито помоями. Они заледенели, и пока это спасает от запахов и мух. Но как пользоваться таким туалетом?

Вход в дом №121 со двора - это коридор, ведущий в две коммунальные квартиры, в каждой из которой по пять комнат и общая кухня. Галина Петровна открывает свою комнату в правом крыле дома. Пространство у двери отгорожено шкафами, что позволяет создать что-то вроде прихожей. Кухонный стол - на том месте, где много лет стояла печка (дымоход перестал функционировать, и от печки, которая топилась дровами и углем, пришлось отказаться). Рядом с диваном - электрический обогреватель, в пик холодов его тепла не хватает. Хозяйка признается, что прошлой зимой, как и позапрошлой, как и предыдущей, она вынуждена была переезжать к родственникам.

- В этом доме я живу с 1970 года. Тогда я приехала в Хабаровск, устроилась в военное ателье закройщиком, и в квартирно-эксплуатационной части штаба Дальневосточного военного округа мне выделили комнату, - говорит Галина Петровна.

Ей было тридцать лет, и она оказалась самой молодой из жильцов, которые, как она, работали на предприятиях и в организациях, имевших отношение к военному округу, однако погон не носили, являясь по терминологии кадровиков вольнонаемными.

Что сообщил прокурор

- Дом №121 по улице Калинина появился еще при царе-батюшке. Это было одно из капитальных строений хабаровского гарнизона Приамурского военного округа Русской императорской армии, которые возводились в начале прошлого века из красного кирпича по типовым проектам, - свидетельствует краевед Анатолий Жуков. - Дом был построен для офицерских семей. Коммунальных удобств он не имел.

После 1917 года здание использовалось военным госпиталем. В послевоенные годы снова стало жилым. На фоне появившихся рядом двухэтажных деревянных бараков оно выделялось не только высокими потолками, но и безупречным качеством строительных работ. Стены не бугрились, половицы не скрипели. Вода в подполье появилась сравнительно недавно, когда стройуправление Дальневосточного военного округа взялось за возведение уже упомянутого высотного дома. Переписка по этому поводу вобрала в себя как глобальные перемены в жилищно-коммунальной сфере военного ведомства, так и стремление каждого должностного лица представить положение дел в лучшем свете.

Заместитель председателя комитета по управлению Северным округом городской администрации Н.В. Кирющенков сообщал, что устройство наливной ямы для сбора жидких отходов, которая потребовалась после сноса дворового туалета, поручено домоуправлению №1 квартирно-эксплуатационной части. Более того, указан срок, когда выполнена не только эта, но и другие меры «по вопросу санитарного состояния прилегающей территории», - 15 июня 2010 года. Понятно, что наливной ямы не появилось, зато домоуправление вместе с квартирно-эксплуатационной частью исчезли. Им на смену пришла компания «Славянка», хабаровский филиал которой принял на обслуживание дом №121 на улице Калинина, о чем информировала Дальневосточная дирекция имущественных отношений Министерства обороны.

Кажется, забрезжил свет в конце тоннеля. Военный прокурор хабаровского гарнизона полковник юстиции С.В. Салофаров констатировал: в соответствии с приказом министра обороны №693 от 11 сентября 2013 года дом передан в муниципальную собственность Хабаровска. «Здание кирпичное, одноэтажное, 1908 года постройки, - уточнялось в письме полковника юстиции. - Площадь - 302 квадратных метра…»

Воображение уже рисовало конец каторжной жизни. Ведь до колодца с сетями водоснабжения и водоотведения, а также центрального отопления - считанные метры. Почему бы не подключить к ним царский особняк, который еще сто лет простоит?

По поводу прочистки трубы

Первый заместитель мэра Хабаровска С.А. Чернышов опроверг военного прокурора, подтвердив, что «жилой дом на ул. Калинина, 121 находится на балансе Министерства обороны». Как следовало из письма, завизированного им, нормативно-распорядительные акты передачи в администрацию города не представлялись. Далее шла детализация: по поводу прочистки печной трубы муниципальный чиновник рекомендовал обратиться в ведомственную компанию «Славянка».

Так вот откуда отсутствие дома и его жильцов в простынях избирательных комиссий! В военном ведомстве он, похоже, уже не значится на учете на основании приказа министра. В перечне муниципального жилфонда его еще нет, что подтвердил первый заместитель мэра по городскому хозяйству. Из других официальных бумаг, которые хранятся у Церковниковой, я понял, что царский особняк на улице Калинина передавался местной власти не один, а в общем перечне зданий и сооружений, и этот перечень был оформлен не должным образом, что затормозило весь процесс.

Да, когда на просторах незабвенного отечества выясняют отношения военные и гражданские, это всегда волокита, взаимные упреки. А главное - ноль внимания к нуждам простого человека. Микрорайон Таежный в Комсомольске-на-Амуре, Гаровка-2 и другие воинские поселения Хабаровского района, госпитальная «сталинка» на окраине Ванино давно стали примерами безразличия властных структур к людям, имевшим отношение к Вооруженным силам. Но вместо благодарности они получили ворох проблем.

Живите долго!

Верхом абсурда представляются бумаги, полученные от уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкого. «…поскольку в вашем жилом доме не выбран способ управления, установить лиц, виновных в ненадлежащем содержании жилого дома, и принять к ним меры реагирования не представляется возможным. Учитывая данное обстоятельство, в адрес администрации Хабаровска направлен запрос для проведения общего собрания собственников жилых площадей в доме №121 по ул. Калинина для решения вопроса по способу управления».

Какое собрание, если пенсионерка живет в этом доме одна, а девять квартир если не с закрытыми дверями, то с заколоченными проемами? Каким образом приглашать на собрание выехавших из дома-холодильника?

Обращение Церковниковой к уполномоченному по правам человека понятно. Где еще получить разъяснение, когда инстанции в своих доводах противоречат друг другу? Пожалуй, это тот самый случай, когда действительно нужен независимый взгляд, выезд на место, разговор с гражданином, обратившимся с письмом.

Ничего этого не было сделано. Возникает вопрос: если в аппарате уполномоченного по правам человека строчат отписки, как в заурядной жилкомконторе, зачем вообще этот уполномоченный со своим аппаратом?

Неужели за годы обращений в инстанции никто не откликнулся по существу, не предложил дельного?

- Был такой человек, - ответила Галина Петровна, хотя ни его фамилии, ни места работы, ни телефона она не знает.

Этот человек, присмотревшись к царскому особняку, сказал, что намерен купить всем жильцам благоустроенные квартиры, после чего взяться за ремонт с подводом сетей. Правда, что будет после кардинального обновления векового строения - сдача в аренду или продажа, уточнять не стал.

В Хабаровске есть опыт вложения частного капитала в реставрацию старинных зданий. В пример можно поставить Валерия Хидирова, хабаровчанина с осетинскими корнями, благодаря которому обрели вторую жизнь особняк Ф.В. Чудинова (ул. Дзержинского, 60), дом С.Д. Тоболова и А.А. Битарова (ул. Калинина, 72). В обоих случаях семьи, которые ютились в строениях, не имевших коммунальных удобств, получили благоустроенные квартиры.

Почему идея не воплотилась в жизнь в доме, где квартирует Галина Петровна, на мой взгляд, очевидно. Неясность с собственностью, муниципальная она или же по-прежнему военведа, к чему, как правило, присовокупляется неясность с собственностью земельного участка, отбили охоту у инвестора.

Мария Степанова, работавшая проектировщиком в строительстве, которая морально поддерживает Церковникову в ее стремлении добиться лучшей жизни, полагает, что фундамент дома №121 способен выдержать надстройку в виде второго этажа. Между прочим, в надстроенных дореволюционных зданиях в Кировском и в Краснофлотском районах города располагаются государственные учреждения. А в Индустриальном районе в царских особняках из красного кирпича, естественно, перестроенных, открылись рестораны.

Есть мнение, что в России надо долго жить, чтобы дождаться перемен к лучшему. Живите долго, Галина Петровна!

Михаил Карпач