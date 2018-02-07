Плата за хабаровское житье: Когда разум бессилен

В Хабаровске по ночам снег с улиц сгребают на обочины огромными бульдозерами. Инфернальная картина: темнота, улица, освещенная тусклым светом из окон офисов и домов. В полутьме ворочается и лязгает стальное чудовище, таращится на тебя двумя лупоглазыми фарами.

Это не триллер - на улице Павловича в ночь с воскресенья на понедельник, а точнее, с 28 на 29 января 2017 года работал мощный бульдозер. Именно в это время коммунальные службы Хабаровска решил облагородить, расширить, очистить от снега несколько улиц на границе Центрального и Индустриального районов. Хорошее место, хорошее время, достойные люди! Большие снегопады прошли, до весны еще есть время. И тезис: дескать, с проезжей части снег и лед сами стают – уже не прокатывает.

Увы, вовремя не убранный снег, укатанный сотнями автомобилей, по твердости сравним с асфальтом. Так что периодически коммунальная техника с металло-резиновыми отвалами и пескоразбрасывателями уже не справляется с проблемой льда и снега. Сдвинуть несколько кубометров снего-песчано-ледовой смеси под силу только мощным бульдозерам. И «по барабану», что тяжелый трактор вместе со слоем спрессованных воедино снега и льда кое-где сдерет слой дорожного покрытия. Или бордюрину слегка заденет бульдозерным отвалом. Зато по факту на голом асфальте с задирами от траков даже машинка-«пузотерка» на «лысой» резине не гальмует.

Где получилось, там и парковочные места расчистили. Но порой, как на улице Павловича, просто навалили снежно-ледяных глыб. Да таких, что не всякий внедорожник заедет. Понятно, что можно найти парковку дальше, но со свободными местами и по теплому времени в Хабаровске было тяжко. Сейчас – вообще атас.

Зато благодаря работе тяжелой техники улицы стали реальной ширины. А то внезапные снегопады и неожиданный (для коммунальных служб) приход зимы «отобрали» у проезжей части по полметра с каждой стороны. Для детишек наваленные по обочинам и газонам (а порой и на тротуарах!) большие кучи снега, в основном состоящие из глыб, что не поднять и не сдвинуть в одиночку, только кувалдой размолотить, представляют практический интерес - исходного материала хватит на десятки «рыцарских замков». Правда, опасных замков, потому что вдоль дорог.

Вот вам еще один снежно-привлекательный для туристов образ нашего города! Не все же скульптурами на набережных и площадях хвастаться, надо шире, больше и глубже. Пусть снежных композиций, разных и симпатичных, будет больше. И не только в центре…

И что из того, что через месяц-другой, в период таяния снега, все это мутными потоками понесется по улицам, переулкам и тротуарам 7-й столицы? Не знаю, как вы, я по центру Хабаровска с началом весны перемещаюсь (но не хожу!) одетый в немаркое. А мутные ручьи и речки, что текут по Хабаровску в марте-апреле, можно форсировать только в соответствующей обуви. Вот на сезон на барахолке добротные офицерские хромовые сапоги присматриваю…

Но грязную куртку почистить и мокрую обувь высушить - плевое дело. Но, позволю себе напомнить, весна - это еще большая разница температур. Днем - плюс, ночью - минус. Громадные кучи грязного снега вперемешку с песком по теплу обернутся водой, что заливает любую, самую маленькую трещину. А ночью заморозок: и вода, превращаясь в лед, рвет асфальт. Это физика, господа, никакой политики. А потом эти дыры начинают латать, кладут (а порой и ложат) на совесть свежий асфальт.

Казалось, что проще: вовремя выводить соответствующую технику, а не рушить дорожное покрытие траками бульдозеров и собранный в кучи снег вывозить на загородные полигоны... Увы, экономика опять же вмешивается в муниципальный бюджет. Опять не хватает денег на плановую, просчитанную работу. Так что ежегодная «снежная штурмовщина» - вечна!

Эдуард Попов

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