Черные дыры Хабаровска: Слово с делом не расходится

Хабаровские чиновники в деле борьбы с «черными дырами» слов на ветер не бросают. В советское время был такой лозунг о скорости реагирования на газетные публикации: «Утром в газете – вечером в куплете!». Вот и на наши публикации о препятствиях на дорогах, площадях и во дворах соответствующие органы реагируют в последнее время весьма и весьма оперативно.

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В прошлогоднем выпуске «Молодого дальневосточника XXI век» (см. № 51 от 20-27 декабря, «В ожидании отверстий-подснежников») рассказывалось о повторном безобразии на улице Глинной, что начинается сразу же зданием администрации Хабаровского района.

Управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска в течение недели разобралось, кто не прав, а кто виноват, и уже 29 декабря (!) дало развернутый ответ за подписью начальника управления А.Н. Якимова: «Проведено обследование территории проезжей части дороги и тротуаров в районе дома №1 по ул. Глинной. По результатам обследования данной территории собственнику направлено сообщение необходимости принятия мер по устранению нарушений содержания инженерных сооружений. По состоянию на 28.12.2017 собственником инженерных сетей колодцы приведены в нормативное состояние».

Респект вам! Когда вся страна строгала оливье и затаривалась напитками, люди реально отработали. А то, что «Почта России» весьма неспешно доставила ваше послание, так это не к газете вопрос… Спасибо за проделанную работу!

Уважение и вам, неизвестные мне работники коммунальных служб, что буквально через пару-тройку дней после публикации заметки «Стоит под ноги смотреть» (см. «Молодой дальневосточник XXI век» № 50 от 13-20 декабря 2017 г.) закрыли технологическое отверстие на улице Металлистов. Напоминаем, что на достаточно оживлённой трассе была «черная дыра». Куда в процессе очень, нет, не так – ОЧЕНЬ эмоционального общения с корреспондентом газеты чуть не сверзился авторитетный водитель солидного внедорожника. Но круглая «черная дыра» в самом начале улицы Металлистов была оперативно закрыта, по инновационной традиции, квадратным куском толстого и тяжелого металла. А раньше там были палочки и реечки. Хорошо, что не бетонной плитой, как поступили на улице Калараша (см. «Молодой дальневосточник XXI век» № 41 от 11-18 октября 2017 г., «Городские инсталляции»).

Казалось бы, мелочь: незакрытый люк, провал, дыра в земле посередине двора. Вот только все это и есть составная часть «комфортной городской среды». Так что, граждане: не проходите мимо безобразий! Сообщайте, а мы постараемся, оперативно проверив вашу информацию, донести ее до «отцов города».

Своевременно или несколько позже, но с уважением к людям, что работают

Люк Бессонов

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