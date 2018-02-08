Гражданское общество в Хабаровском крае: Разговор на равных

В Комсомольске-на-Амуре стартовал муниципальный этап 5-го Гражданского форума Хабаровского края. Главные действующие лица на форуме – некоммерческие организации, неформальные группы инициативных граждан, наконец, просто активные и неравнодушные люди, готовые делать что-либо полезное для окружающих.

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Сплотившись с единомышленниками, они преобразуют городские пространства - устанавливают скамейки, разрисовывают скучные стены домов, строят детские городки во дворах. Это они помогают одиноким старикам, инвалидам, оставленным родителями детям, людям без определенного места жительства, кормят брошенных животных и решают еще много важных задач.

- Прежде всего наш форум - это диалог всех со всеми, - говорит заместитель начальника управления по взаимодействию с СОНКО краевого министерства внутренней политики и информации Татьяна Сейфи. – Это открытая площадка для общения, приобретения опыта. Возможность проговорить свои проблемы, высказаться и быть услышанным – необходимое условие для формирования устойчивых связей между гражданскими сообществами, органами местного самоуправления, государственной власти, представителями бизнеса.

По словам Татьяны Сейфи, сегодня существует достаточно большое количество разных форм поддержки гражданских инициатив. Государство заинтересовано в активности общества. Ведь это большое подспорье для властей всех уровней: проблемы, до которых у них не доходят руки, на которые не хватает бюджетных средств, административных ресурсов, оказываются по силам неравнодушным людям. Однако огромное количество сообществ не нуждается в помощи государства, они совершенно независимы от него.

К таковым относится неформальное движение «Добрые города». Несколько лет назад оно зародилось в Нижнем Новгороде, затем перекинулось на Санкт-Петербург и Архангельск, пару лет назад возникло и в Хабаровске. В прошлом году организаторы «Доброго Хабаровска» провели три фестиваля, целью которых было воспитать в земляках привычку к «приятной благотворительности». Тысячи хабаровчан оставили пожертвования в помощь тем, кому не слишком повезло в этой жизни. Такие мероприятия добровольцев, как проект «Добрый пакет», также подтверждают - для того чтобы помогать другим, необязательно быть богатым, достаточно иметь желание.

- Часто люди хотят сделать доброе дело, но не знают, кому нужна помощь, как это осуществить, - считает активист движения «Добрый Хабаровск» Антонина Потапова. - Мы берем на себя роль связующего звена. В некоторых магазинах и аптеках города вы можете увидеть наши «Добрые пакеты». Если хотите помочь пожилым людям, детям из Дома ребенка или бездомным животным, приобретите соответствующие товары на любую сумму, сложите в пакет и оставьте его у продавца. Все остальное мы сделаем сами: заберем ваш подарок и отвезем его по адресу. На сайте нашей организации вы сможете увидеть, где в данный момент находится посылка – в дороге или уже вручена нуждающемуся в вашей заботе человеку.

Организаторы движения «Добрый Хабаровск» хотели бы распространить эту социальную технологию в других городах края. В Комсомольске-на Амуре уже есть люди, которые готовы движение поддержать. 7 и 8 февраля в рамках форума в городе президентского внимания состоится его презентация. Всего же здесь будет проведено около 20 площадок различной направленности.

- Одна из целей форума - перевести интерес к общественным резонансным темам из краевой столицы во второй по численности город края - Комсомольск-на-Амуре, - рассказывает член Общественной палаты, доктор социологических наук Григорий Говорухин. - Хабаровск в этом плане активен: реально работают общественные движения, инициативные группы, которые нацелены на социальные проекты. Комсомольск значительно отстает. Важно «кухонные» разговоры на темы, безусловно, интересующие людей, перевести в общее пространство диалога. Хотелось бы всколыхнуть интерес комсомольчан к социальным проблемам и показать, как реализовать гражданские инициативы.

На площадках форума желающие научатся писать социальные проекты и управлять ими, создавать команды и привлекать к своей деятельности горожан, бизнес, власть. Форматы площадок Гражданского форума разнообразны – семинары, круглые столы, дискуссионные площадки. Темы обсуждений охватывают самые разные стороны жизни: экологические проблемы территорий, этнокультурное воспитание молодежи и предотвращение конфессиональных конфликтов, организация территориального общественного самоуправления и другие. Не обошли стороной организаторы и тему политики. В Комсомольске-на-Амуре пройдет семинар «Избирательная кампания «Весна-2018»: муниципальные аспекты». Прямого отношения к выборам президента РФ эта дискуссия, по словам ее организатора Григория Говорухина, не имеет.

- Выборы для комсомольчан, как правило, являются каким-то стихийным явлением. Кандидат выступил с инициативами – пошли и проголосовали за него. Приглашенные на форум эксперты и специалисты попытаются показать, что выборы – процесс логичный и обоснованный, и управлять им могут и должны сами избиратели в любом политическом пространстве. Возможно, это подвигнет людей выбирать кандидата более «профессионально».

Гражданский форум - 2018 значительно расширил свою географию. В феврале и марте муниципальный этап соберет неравнодушных общественников и добровольцев из Хабаровского, Амурского, Солнечного, Комсомольского, Нанайского районов и района им. Полины Осипенко в Комсомольске-на-Амуре. В апреле представители Николаевского, Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов приедут в Николаевск-на-Амуре. В мае в Вяземском ждут участников из Бикинского, Хабаровского и района имени Лазо. Итоговый этап форума традиционно состоится в октябре в Хабаровске.

Евгения Георгиева

За год в Хабаровском крае возникает 100-120 некоммерческих организаций, которые занимаются социально значимыми проектами.

ЛОГОТИП

У Гражданского форума Хабаровского края появился новый логотип. Сочетание двух букв можно прочесть и как «гражданский форум», и как «гражданское общество» - целевая группа этого народного симпозиума. Элементы круга и угла в логотипе символизируют открытый диалог и консолидацию усилий инициативных сообществ, бизнеса, органов власти. Значение имеют и цвета букв: синий – цвет мудрости и духовности, символизирует стабильность, верность общечеловеческим ценностям; зеленый – цвет надежды, изобилия и свободы, символизирует жизнь, движение вперед и доброту помыслов. Впрочем, непосвященные в символику, скорее всего, просто увидят на логотипе цвета флага Хабаровского края.