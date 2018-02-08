В Хабаровском крае народные пироги солнечные

В Хабаровском крае 18 марта 2018 года - в день выборов Президента РФ - в крае пройдет первый региональный фестиваль народного пирога "Солнечный край"

Хабаровск, как известно, считается одним из самых солнечных городов в России. А пироги, которые есть почти во всех национальных кухнях, способны объединить тех, кто живет в крае.

Пирог – лишь на первый взгляд блюдо простое и понятное. Его приготовление требует и умения, и любви, и терпения, и фантазии. Это очень древнее блюдо. Не зря пирог зачастую делают круглым, как солнце. Такие пироги упоминаются в старинных эпосах разных стран.

Румяная круглая выпечка может быть с разнообразными начинками – из ароматных грибов, мяса, рыбы и курятины, из картофеля и капусты… А сладкие? С ягодой, с вареньем, с яблоками. Рецептов великое множество, тут каждый найдет себе пирог и по размеру, и по форме, и по вкусу.

Призеры фестиваля будут определены в трех номинациях – «Самое необычное оформление пирога», «Самая оригинальная начинка», «Самая яркая презентация».

В трех селах Хабаровского района (в Гаровке-1, Гаровке-2 и в Ракитном) фестиваль пройдет на открытых площадках, с народным гулянием, концертной и конкурсной программой, специальной фотозоной.

В этот же день пройдет фотоконкурс народного пирога в сети «Инстаграм». Победят фото и видео, набравшие наибольшее количество "лайков" к полуночи 18 марта.

Евгений Федотов