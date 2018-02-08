Благоустройство в Хабаровском крае: «Скверные» приоритеты урбанистики

Общественные пространства для обустройства выберут в четырех городах Хабаровского края – Советской Гавани и Амурске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Рейтинговое голосование по отбору приоритетных проектов для прикладной урбанистики в местных парках, скверах и аллеях пройдет одновременно с голосованием на выборах президента Российской Федерации.

То есть 18 марта 2018 года в помещениях, где расположены избирательные участки. Сейчас урбанисты четырех городов - участников проекта «Приходи и выбирай! Комфортный город! Комфортный край», который курирует региональное министерство ЖКХ, уже собрали предложения граждан, подготовили эскизные проекты благоустройства общественных пространств и готовят информацию для электората.

Благо устроителей

Предполагается, что по результатам рейтингового голосования в четырех городах выявят проекты-лидеры, где все работы будут проведены по специально созданным с учетом пожеланий граждан дизайн-проектам в течение 2018 года. Средства на это предусмотрены приоритетным федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Он стартовал в регионе в прошлом году.

По данным краевого министерства ЖКХ, в 2017 году все 19 муниципалитетов, принявших участие в проекте, успешно завершили благоустройство дворовых и общественных территорий. В порядок приведено 169 дворов, 29 общественных зон и один городской парк.

Всего на эти цели было направлено более 355,8 млн руб. Из федерального бюджета – 235,3 млн руб., краевого – 74,3 млн руб., бюджетов муниципальных образований – 40,6 млн руб. Финансовое участие граждан составило 5,6 млн руб.

«Опыт прошлого года наглядно продемонстрировал всем нам, насколько эффективной является идея этого проекта. Почти две сотни разбитых дворов было отремонтировано за счет государства. Теперь они превратились в образцово-показательные придомовые территории. Уверен, что жители оценили все преимущества подобной схемы благоустройства и в этом году также примут активное участие», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на совещании в правительстве региона, посвященном планам по реализации проекта «Комфортная среда» на 2018 год.

Он также поручил главам муниципалитетов взять вопрос организации голосования за проекты под личный контроль. В этом году в крае на благоустройство дворов и общественных пространств из федерального бюджета будет выделено 249,6 млн руб., из регионального бюджета - 74,9 млн руб.

В пространствах города Ха

Как уточнил главный художник городской администрации Хабаровска Сергей Пеньков, в

прошлом году на благоустройство дворов и парков в городе было потрачено 149 миллионов рублей (из них порядка 50 миллионов пошло на благоустройство общественных пространств).

«Сумма средств в текущем году будет приблизительно такой же, возможно, даже немного больше. Все зависит от того, как проголосуют горожане 18 марта, ведь в день выборов президента России им будет предложено также отдать свой голос и за общественную территорию Хабаровска, которая, по их мнению, наиболее нуждается в благоустройстве», - добавил он.

По словам Пенькова, в Хабаровске в рейтинговое голосование предполагается включить пять кандидатов: это парк «Динамо» в Центральном районе, березовая роща - в Индустриальном, в Железнодорожном - территория близ остановки «Стрелка» на Матвеевском шоссе (на въезде в город из аэропорта), в Кировском – бывший сквер завода имени Орджоникидзе, в Краснофлотском районе – участок между домами 20 и 22 по улице Стрельникова.

«Хабаровчане могут внести в эскизные проекты свои коррективы – например, установить фонтан либо вовсе предложить свои разработки», - заверил главный художник. Всего в городе насчитали 107 объектов, которые подпадают под определение общественных пространств: 70 скверов, 10 площадей (включая привокзальные, близ соборов, домов культуры и др.), 18 парков и парковых зон, 5 набережных и прибрежных зон отдыха, два бульвара (Амурский и Уссурийский), мемориальный комплекс («Вечный огонь») и аллея (аллея пограничной славы на территории Хабаровского пограничного института ФСБ России).

Все данные о пространствах внесены в специальный реестр. По словам Сергея Пенькова, составление такого реестра – часть проекта «Формирование комфортной городской среды». «Проведение такой глобальной инвентаризации позволило нам составить детальное представление о том, насколько благоустроены наши общественные территории, и о том, какие из них нужно срочно привести в порядок. С тем, в какой очередности мы будем это делать, нам помогут определиться жители Хабаровска», - добавил главхуд мэрии.

Кстати, участки, набравшие меньшее количество голосов, тоже облагородят, но уже до 2022 года, в период действия федеральной программы.

Город особого президентского благоустройства

В Комсомольске-на-Амуре заканчивается обсуждение эскизов пяти общественных территорий, которые могут быть включены в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год.

Здесь в числе кандидатов для участия в рейтинговом голосовании - сквер у Драматического театра, сквер у ДК авиастроителей, сквер у центральной библиотеки им. Н. Островского, сквер у гостиницы «Амур» и пешеходный тротуар к ДК «Судостроитель». Схемы и описания проектов уже готовы. Очередность работ по обустройству этих площадок определится в ходе городского плебисцита 18 марта. По той же схеме, что и в Хабаровске, – победитель в этом году, остальные – до 2022 года.

В декабре 2017 года городская общественная комиссия по обращениям жителей определила перечень дворов для благоустройства по проекту «Комфортная среда», их 41. За прошлый год было выполнено благоустройство 5 общественных пространств - площадь Юности, сквер у гостиницы «Амур», два сквера по ул. Калинина, пешеходная аллея вдоль Яблоневого парка, отремонтировано 47 дворовых территорий.

О проектах - участниках рейтингового голосования в Советской Гавани и Амурске – в следующем выпуске нашего еженедельника.

Подготовил Сергей Мингазов