Общественный контроль в Хабаровском крае: Дьявол кроется в деталях

В Хабаровске прошло второе заседание Клуба экспертов и общественников, на котором обсуждалась тема общественного контроля как неотъемлемого звена легитимности выборов президента РФ

Было бы логичнее, если бы эту тему обсуждали в краевой Общественной палате. Ее представители по закону нынче впервые будут наблюдателями на выборах президента. Выходит, экспертное сообщество не доверяет Общественной палате? Или Общественная палата подстраховывает себя экспертами и политологами? Что вообще-то подкрепляется фигуральным соотношением участников заседания: 2 политолога, 11 экспертов и 13 членов Общественной палаты.

Казалось бы, зачем городить огород вокруг грядущих выборов, если все просто: пришел – проголосовал. Все! Что ли первый раз выбирать нам президента?

Однако политологи бросили фразу: дьявол кроется в деталях. А где дьявол, там, стало быть, все отнюдь не просто.

Фига уже не в кармане

На взгляд обывателя, выборы – чинное мероприятие. На взгляд понимающего, выборы – острая борьба. Не всегда видимая. Однако нынче нам придется, видимо, распрощаться с обывательским спокойствием и наблюдать пучину предвыборных страстей. Таков исторический момент в жизни нашей страны, когда по известным всем причинам уже нагнетается недоверие к выборам, к власти, да и вообще к нашему существованию. И надо быть готовым к тому, что недоверие будет нагнетаться с каждым днем.

Как только ЦИК закончит регистрацию кандидатов в президенты, повалит такой шквал массового вброса компромата и внутри страны, и извне, что у неискушенного населения наступит идеологическое несварение. На Западе давно уже внушается: выборы президента в России – нелегитимны. Там уже все предопределено задолго до выборов. Они так решили за нас, считая нас неспособными.

К сожалению, и у нас в стране искажение информации не редкость. Говорят: газета КПРФ «Правда» уже сейчас поднимает тему нелегитимности выборов. Это серьезно влияет на людей. Ведь чем слабее гражданское сознание, тем больше оно подвержено влиянию со стороны.

Дальше возможен второй этап. В процессе выборов начнут провоцировать нарушения на избирательных участках, потом делать ревизию итогов голосования. Следом пойдут акции протеста, уличные митинги, требования отмены итогов выборов. Как вам такая картинка? Знакомая?

Очень знакомая, если вспомнить «революцию роз», Третий майдан и другие адреса «цветных революций» и не забывать об их последствиях. Да что там закордонные страсти! Есть свои, родные, еще не забытые - с Болотной площади, где устроили бузу 6 мая 2012 года накануне инаугурации избранного президента.

Нам это надо? Наше дело маленькое

Однако не будем думать и отвечать за всю страну, наша задача – достойные выборы президента в Хабаровском крае. Чтобы они были честные, чистые, легитимные. Что для этого есть?

Есть политика верховной власти, которая уже несколько лет совершенствует избирательный процесс. Появились прозрачные урны, видеонаблюдение, государственная информационная система для автоматизации избирательных действий (ГАС «Выборы»). Принят закон об общественном контроле. Внесены изменения в другие законы, в частности, недавняя поправка в закон о выборах президента – об участии представителей Общественных палат всех уровней в качестве наблюдателей на избирательных участках.

Наша краевая палата ставит задачу привлечь на каждый избирательный участок по два наблюдателя-общественника, а участков – 800. Где же их взять?

Понятно, не с улицы. Хотя можно открыть дверь, бросить клич: «Приходите все желающие участвовать в общественном контроле выборов!» И ведь придут. Но кто придет и какие будут последствия? Краевая палата этот процесс упорядочивает. Она подписывает соглашения с общественными и некоммерческими организациями, которые направят на эту работу добровольцев – сколько посчитают возможным. 460 желающих уже нашлись. Причем, думали, что будет большая активность в Хабаровске, в Комсомольске, а получилось пока наоборот – лучше откликнулись люди в райцентрах, в поселках. Возможно, сыграли свою роль прошедшие недавно муниципальные этапы Гражданского форума, где людей спросили, что они думают и как хотят сделать свою жизнь лучше.

А может, зря замахнулась палата на такую цифру? Возможно, хватило бы и по одному наблюдателю-общественнику на участок? Однако из опыта предыдущих выборов сделали полезный вывод: тяжело одному человеку быть на участке весь день и полночи, пока не закончится подсчет голосов. Поэтому нынче расчет другой: один наблюдает голосование в течение дня, второй приходит на вечернюю смену на подведение итогов.

Почему у политологов и экспертов есть уверенность, что дефицита наблюдателей-общественников не будет? Вообще-то политика краевой и местной власти уже несколько лет была направлена на развитие гражданского общества. Движение это двухстороннее. Командой сверху создавались Общественная палата, Народный фронт, общественные советы при министерствах, при законодательных органах всех уровней. И в то же время без команд, снизу, пошли всевозможные общественные и некоммерческие объединения (НКО), гражданские инициативы, волонтерское движение и просто сообщества людей, желающих коллективно добиться справедливости или решить свои проблемы.

Почему возникло это двухстороннее движение? Политологи считают, что появилась потребность сверху у власти, которой нужна реальная картина обстановки в стране. Вместе с тем появилась потребность и у населения разобраться в этой обстановке. Ведь не секрет, что подчас с экранов говорят одно, а в жизни совсем другое. Эксперты считают, что такое развитие потребностей ведет к поэтапному развитию гражданского общества. Что мы и наблюдаем. Не поголовно, разумеется, но активных людей с гражданской позицией уже не надо искать днем с огнем.

Этот особенный народ – общественники – на чем только не опробован в нашем крае! На всех направлениях и во всех уголках нашей жизни, где есть проблемы, вопросы, недоработки. Собственно, социальный фактор и стал, как считают люди знающие, толчком для активизации гражданского общества. Причем в этом плане наш край, оказывается, в первой десятке регионов страны. И это не просто устная оценка, но и подкрепленная деньгами. В этом году вдвое увеличена сумма на гранты для НКО и получило их каждое второе объединение. Так что недостатка опытных и активных людей не предвидится.

Постепенно растет и профессионализм общественников. Они вникают и начинают разбираться во многих вопросах не хуже чиновников. Расширяется сфера применения общественного контроля. Чем больше участвует граждан, чем больше их инициатив, тем короче мостик между гражданами и властью. Мы видим и доверие власти к общественникам – по встречам с ними президента, у нас – губернатора. Это определенные сигналы обществу и сигналы органам власти.

Есть другие примеры. Говорят, ректор Дальневосточного федерального университета заключил соглашение с ректорами вузов Владивостока, и они готовят наблюдателей из числа студентов. Тоже неплохой вариант: студенты достаточно образованны, для них это хорошая практика. Однако наш ТОГУ тоже никогда не был в стороне от выборов – именно там набирали студентов-наблюдателей и КПРФ, и ЛДПР, и «Единая Россия». Здесь нет вопросов.

Я - был, я - видел, я - не сомневаюсь

Да, наши общественники – люди опытные. Но в чем? Всеми участниками заседания было признано честно – в социальных вопросах. Была рассказана уйма примеров – хороших и разных. А цель разговора другая – общественный контроль на выборах.

Возникают два вопроса. Первый: мы не доверяем избиркомам, вводя большой общественный контроль? Ни в коем случае! Никаких задних мыслей на этот счет. В избиркомах люди грамотные и честные.

Второй вопрос: тогда почему возникла необходимость общественного контроля? И что же в нем особенного?

Эксперты приводят разную мотивировку. Вот, например, такая. Запрос наблюдать за выборами не от партии и не от кандидата был всегда. Но отсутствие закона не позволяло это делать, что приводило к негативным явлениям. Были такие организации, которые сами мониторили выборы. Перед днем голосования они штамповали удостоверения СМИ, набирали людей и посылали их в качестве «журналистов». Что устраивали на избирательных участках эти малоподготовленные и изначально негативно настроенные «акулы пера», рассказывать не надо.

С другой стороны, контроль за выборами у нас давно существует, он испытан, бери наработанный опыт и действуй! Однако есть, оказывается, существенная разница. Присутствующие на избирательных участках наблюдатели – это представители партий и представители кандидатов-самовыдвиженцев. Это люди мотивированные и заинтересованные. Бывает, некоторые до того «замотивированные», что устраивают придирки, дебоши, провокации. Понятно, что не сами наблюдатели такие скандальные, они исполняют команды своих хозяев. А другие такие «заинтересованные» наблюдатели, что просто спят в избиркомах, ничего не видя и не слыша.

Вот здесь и видится роль наблюдателей-общественников – они должны выступать арбитрами в возможных разногласиях, они должны решать вопрос легитимности выборов. Их задача – быть нейтральными ко всем кандидатам. Чисто психологически: кому больше доверия – людям ангажированным и пристрастным или независимым и нейтральным? Конечно, доверия больше тем, кто не принадлежит ни к какой политической силе. В этом – авторитет наблюдателей-общественников, за спиной у которых авторитет Общественной палаты края. Они наблюдают выборы, они говорят свое веское и объективное слово. Родилось даже предложение: а не сделать ли такой проект на время выборов – «Я - был, я – видел, я – не сомневаюсь»?

Про ложку дегтя

Для того и дискуссия в Клубе экспертов, чтобы рассмотреть разные детали обсуждаемого вопроса, а то и ложку дегтя добавить. Скажем, привлечь студентов – хорошо, но кто будет отслеживать их амбиции? Они ведь придут в избиркомы с разной целью и с разным поведением. Они могут свои цели преследовать или цели «наставников» - к примеру, подебоширить, а то и сорвать голосование на данном участке. Они могут такое устроить, что легитимность выборов окажется под вопросом.

Ситуация непростая: априори доверять молодым или принять их, скажем, в Народный фронт, который будет за них отвечать? Надо хорошенько подумать. Молодежь любит экстрим, она бурлит. Но если не понимать, почему она бурлит, не понимать психологических особенностей возраста, то и управлять ситуацией невозможно.

Другой сюжет: приходит эксперт-знаток на избирательный участок и за двадцать минут может составить двадцать протоколов нарушений. А наблюдатели их не видят, хотя присутствуют весьма заинтересованные соглядатаи. Почему?

Потому что извечен вопрос: а судьи кто? Самое сложное, если у человека застряло в голове клише. Конечно, важны и человеческие качества, и желание, и образованность наблюдателей-общественников, но если не будет компетенции нужного объема, плохо. Если низкая компетенция у наблюдателей от партий или от кандидатов – это их проблемы. Такого не должно быть у представителей от Общественной палаты, поскольку здесь более высокий уровень и другой авторитет.

Отсюда задача – подготовка. То есть необходимость хорошо обучить за короткое время 1600 человек. Реально ли? Варианты разные. Провести уйму семинаров – кустовых, групповых, вплоть до индивидуальных с конкретными вопросами: что ты будешь делать в этом случае, в этом?.. Но семинары – это теория, а если нет навыков? Под рукой должна быть шпаргалка-методичка с учетом ситуаций, с алгоритмом действий. Не помешает (как раньше) и памятка – каждому в руки.

Есть и совсем простой способ преодолеть «детскую болезнь» общественного контроля. Региональное отделение российской общественной организации «Офицеры России» будет направлять в наблюдатели только тех, кто имеет избирательный опыт – участвовал в выборах или сам избирался. И это верно: компетенция человека намного выше, когда он знает процесс изнутри. Разве таких знатоков в крае мало?

Есть отдельная тема – голосование вне помещения. В таких случаях пойдет ли наблюдатель-общественник на выездное голосование? Если пойдет тот, кто дежурит, значит, избирательный участок останется без его присмотра. Если пойдет другой, значит, их на участке двое. А по два наблюдателя на участок не положено. Как решится такой вопрос?

Когда в товарищах согласья нет

Что еще волнует сегодня экспертов и политологов? Они прогнозируют самые разные непотребные ситуации.

Например, на участке одновременно будут вести контроль представители всех кандидатов в президенты. Будут ли движения, которые заявят, что выборы подтасованы, а некоторые из наблюдателей предложат им соответствующие свои результаты? Будет ли конфликт между выводами наблюдателей?

Дальше: будет результат краевой избирательной комиссии, который подпишут представители Общественной палаты и другие наблюдатели, или мы столкнемся с ситуацией, что выборы не признают, будут их опротестовывать несогласные?

Еще: будут ли попытки дискредитировать представителей Общественной палаты? Может ли быть оформлено доверие между политическими силами? В каких формах возможно взаимодействие или это безнадежно? Какие неожиданности преподнесут обиженные партии или кандидаты?

Ясно, что некоторые пошли на эти выборы отнюдь не из расчета стать президентом. Для партий в нашем случае это тренинг перед выборами губернатора края нынешней осенью, а в следующем году – выборами в краевую думу, а затем – в Госдуму. Если пошатнуть общественный контроль сейчас на выборах президента, то в дальнейшем его можно еще больше дискредитировать.

Понятно, что не на все вопросы есть ответы, а некоторые могут и вообще не возникнуть. Однако некоторые идеи все-таки есть. Было бы желательно Общественной палате выступить инициатором некоего документа и предложить его подписать всем наблюдателям, где бы значилось, что выборы прошли нормально и все цифры действительны. Пусть это будет общественный документ, и он не имеет правового характера.

Есть риск? Есть. Конечно, может быть несогласие наблюдателей. Хотя идея по большому счету правильная: ведь все участники выборов хотят, чтобы они были прозрачные, легитимные, честные. И на этой позиции вполне можно объединяться. Тем более было бы хорошо, что такая общественная сила, как Общественная палата, заявила бы вслух: «Мы гарантируем легитимность выборов». Понятно, что это не есть истина в последней инстанции. Но это серьезный орган, в котором достаточно много авторитетных людей.

Можно к этому вопросу подойти и с другой стороны: предложить всем участвующим в выборах партиям и кандидатам создать совместный институт наблюдателей и подписать на эту тему меморандум. А если не согласятся? Ну, и не надо. Это их дело. А наше дело – проявить логичную политическую мудрость.

А после выборов по итогам отнюдь не лишним было бы некое политическое заявление. Люди так устроены, что если не услышат оценки завершения неких действий, то будут сомневаться – кому верить? Это не просто важно, а принципиально - услышать авторитетное мнение. Это тоже могла бы сделать Общественная палата края.

Эксперты считают: при таких подходах может стать меньше отторжения между политическими силами. Разные форматы взаимодействия на разных этапах бывают выгодны, учитывая все предстоящие выборы. Было бы хорошо, если бы Общественная палата края стала гарантом легитимности выборов и впредь.

Вот такой был непростой разговор на заседании Клуба экспертов и общественников, который обе стороны признали своевременным, нужным и полезным.

Да, кстати: представители Общественной палаты края будут работать на выборах президента бесплатно, но самых активных и самых дотошных будут поощрять российскими и краевыми наградами.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

Автор благодарит всех участников заседания Клуба экспертов, чьи мысли стали основой этих заметок.

х х х

Дьявол кроется в деталях – это значит, что как бы вы ни хотели все предусмотреть, но какая-нибудь мелочь может испортить весь ваш план.

х х х

Пренебрежение к мелочам – вещь совершенно непростительная, поскольку вся реальность вокруг нас состоит именно из мелочей.

х х х

Голосуйте за того, кто обещает меньше других: так вы меньше разочаруетесь.

х х х

Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании.

х х х

Если лишить права голоса тех, кто не голосует, они заголосят.