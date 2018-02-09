Игры хабаровских патриотов: Любительский театр военных действий

В Хабаровске МЧС в 3-й школе детям показали финальный эпизод разгрома войск фельдмаршала Паулюса под Сталинградом - крохотный эпизод большой войны. Патриотизм прямого действия - с минимумом красивых слов. История на расстоянии вытянутой руки.

Директор школы Ирина Ющенко признавалась, что не все пошло как надо: «Это первый опыт такого большого действия – урока живой истории. Мероприятия такие нужны: они развивают чувство патриотизма. На уроках же истории изучению Великой Отечественной уделяют недостаточное количество часов. Добираем вот таким способом. Сегодняшнее мероприятие – это результат договора между людьми. Наш завуч по воспитательной работе Надежда Коновалова просто знает некоторых ребят, что пришли сегодня. Реконструкторы проводят урок безвозмездно. 90% расходных материалов – патроны, заряды, прочая пиротехника - за счет платных образовательных услуг нашей школы. На это ушло порядка 25 тысяч рублей. С согласованием места боя не было проблем – администрация района решила этот вопрос очень быстро. Городской отдел полиции на время акции выделил охрану». Со стороны школы (за Красную армию, санитарками) в битве участвовали три девочки - они стали победителями школьного квеста в честь 75-летия Сталинградской битвы. Увы, обмундирования нужного размера на этих «малявок» у реконструкторов не нашлось, и, по словам заместителя директора школы Галины Якушевой, несколько зимних маскировочных комплектов выделили друзья образовательного учреждения – Хабаровский компьютерный музей.

Сергей Дорофеев, строитель по профессии, буквально прискакал на реконструкцию на костылях. У него сломано колено. Будучи главным со стороны реконструкторов на этом мероприятии, высказался по поводу патриотизма: «Коммерческого интереса здесь нет, тут морально-этический. Собрались мужики и организовали. Кто-то болеет рыбалкой, а меня вот отрывает от семьи, от детей. Жена практически за вечер из двух простыней маскировочные накидки сшила - мне и камраду. Обмундирование, снаряжение и прочее – все за свой счет. Нет у нас миллионов. Все миллионы, что выделены на патриотизм, – это призрачные суммы. Не надо быть никому должным и стоит надеяться только на себя». А председатель клуба «Хабаровский пехотинец» Алексей Михайлов, к примеру, в ночь с 3 на 4 февраля шел в ночную смену: «Хочется, чтобы наши дети, внуки знали как можно больше про войну. А семья… относится с пониманием». Вот такой он, реальный патриотизм – за свой счет.

После приветственных слов со стороны реконструкторов классы выдвинулись к месту боя - в сквер неподалеку от школы. С утра здесь работали пиротехники, была подтянута тяжелая техника вермахта – 82-мм миномет и 37-мм пушка. Перед «малой войной» Сергей Дорофеев режиссировал, не скупясь на эмоции: «Красноармейцы! Когда побежите в первую атаку, то пусть два-три человека «погибнут» - не надо в киборгов играть. У меня пулемет заряжен на 300 патронов».

И понеслась! Наши атаковали, немецкие пулеметы лупили на расплав ствола, пушка и миномет бухали, дети визжали. Девочки-санитарки оказывали помощь раненым, за спинами красноармейцев бежал с красным знаменем «сын полка». Прописанный сценарий летел в тартарары прямо на глазах – оружие клинило, взрывпакеты порой не срабатывали, бойцы не бежали, а брели (снегу много!). Якобы «погибшие» красноармейцы дышали глубоко и взволнованно, «зарезанные» немецкие пулемётчики активно шевелились на морозе. Результат сражения ясен и понятен: наши победили! Кстати, ни одного корреспондента, ни одного блогера на поле боя не пострадало. Хотя некоторые из них так и норовили попасть под залп. После завершения реконструкции, по старой традиции, были сбор малышами отстрелянных гильз и фотосессии с бойцами.

1 февраля в краевой библиотеке имени Наволочкина проводили урок памяти. По первоначальному сценарию нескольким десяткам школьников в течение полутора часов ветеран должна была рассказать о Сталинграде, после - культурная программа. Были предложения привлечь армию для помощи - полевая кухня, демонстрация оружия. Не прокатило. И тогда сотрудник сектора досуговой работы Ольга Дитятьева и Мария Искра кинули идею в массы – сделать историю живой. Для этого и была предложена театрализованная сценка «На привале». Назвали ее высокопарно - «Исторический театр военных действий».

…Десяток добровольцев, переодетых в форму бойцов и командиров Красной армии, сидят полукругом и занимаются мирным делом: кто финку точит, кто малую пехотную лопатку правит, кто рану баюкает, танкист что-то там напильником шкрябает, командир с залетным корреспондентом за жизнь говорит. А потом все дружно сухим пайком и обедают! В перерывах – чтение газет и политинфомация, отработка ударов кинжалом и лопаткой. Одним словом – тыловые будни выведенной на переформирование воинской части. На втором этаже библиотеки рядом с моделистами из краевого технического центра работает пункт связи: радиостанция, два телефона и пара связистов. Все доступно, публично и бесплатно…

На голом энтузиазме. Вот они, реальные волонтеры победы: бойцы на привале - ученики 3 школы МЧС Эльдар Жураев, Данила Бледных, Даниил Радченко, Анатолий Трудолюбов, Александр Лоншаков, Михаил Громоков; медсестра и радистка - студентки Дальневосточного государственного медицинского университета Алина Калинина и Анастасия Григорьева. Спасибо вам, ребята! Среди вас нет профессионалов, вы все - любители. Без репетиций, без тренировок, но мы, как смогли, на мой взгляд, неплохо сыграли, а?

Андрей Дунаевский

Фото Игоря Чуракова

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