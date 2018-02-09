Датский уголок в Хабаровске: Случайные танцы

В Хабаровске на третьем этаже железнодорожного вокзала поросль ОНФ несколько раз принималась вальсировать. Таким образом активисты Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» отожгли на флешмобе «Память в танце. Случайный вальс».

В помещении железнодорожного вокзала, в зале ожидания на третьем этаже, куда можно зайти только при наличии билета на отходящий поезд, в течение дня транслировался видеоролик о Сталинградской битве. Пресс-секретарь «Молодежки ОНФ» Ирина Лебухова рассказала душещипательную историю создания песни «Случайный вальс»: «Она связана с конкретным эпизодом и с конкретным человеком - лётчиком Василием Васильевым. Оказавшись поздно вечером в одной из прифронтовых деревень, Васильев услышал звуки музыки. Подойдя поближе, он увидел танцующую молодёжь и стоявшую в стороне одинокую девушку. Пригласив её на вальс, лётчик познакомился с Зиной. Но очень скоро им пришлось проститься. Рассказав Марку Фрадкину об этой истории, Васильев добавил: «Вот вы, композиторы, песни сочиняете. У меня к вам просьба: напишите песню о том, что я рассказал. Если всё точно опишете, Зина поймёт, что это о нас с ней. Может, она услышит, откликнется». Через некоторое время та девушка написала на радио письмо, в котором она просила узнать адрес лётчика. Но к тому времени лейтенант Василий Васильев был сбит в воздушном бою. В основе вальса лежит стихотворение под названием «Танцы до утра». В феврале 1942 года поэт Евгений Долматовский опубликовал его в газете Юго-Западного фронта «Красная Армия». Сам шлягер - под первоначальным названием «Офицерский вальс» - был создан Долматовским и Фрадкиным в начале 1943 года за неделю.

- Мы «дотанцевали» вальс за всех, кто не вернулся. Они могли бы жить, влюбляться, быть счастливыми, однако судьба приготовила им геройскую, но очень короткую жизнь, - говорит участница команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Ширдыкова.

Наряду с профессионально подготовленными танцорами в активной фазе флешмоба «Память в танце. Случайный вальс» приняли участие и любители. По словам Ирины Лебуховой, на призыв поддержать акцию откликнулись студенты ТОГУ, патриотические клубы и школьники.

Акция «Память в танце» находится в мейнстриме набирающего обороты флешмобного патриотического движения. «Отожмись за победу», «Подтянись за победу»… В календаре памятных дат воинской славы страны есть немало дней, подобных этой дате - 2 февраля. В ознаменование победы в битве под Москвой можно исполнить русский народный танец, дату окончания операции «Багратион» отпраздновать «Лявонихой», в честь освобождения Киева -«матери городов русских» - станцевать гопак, дату проведения Ясско-Кишиневской операции встретить молдавским жоком. А когда наши горные стрелки вломили егерям из дивизии «Эдельвейс»? Только лезгинка! После 1943 года немало побед было у Красной армии.

А я вспоминаю в этот день, 2февраля, девушек из 1077 зенитно-артиллерийского полка, что при поддержке двух танков и трех бронетракторов, а также батальона рабочего ополчения бились в самый тяжелый период Великой Отечественной. Что 23 и 24 августа 1942 года сдерживали прорыв 14-го танкового корпуса вермахта к Сталинградскому тракторному заводу на севере города. Сгинули практически все, ценой своей страшной смерти под «роликами» нацистов сорвав планы по захвату северной части Сталинграда. Остальные части 62-й армии находились в десятках километров от города и вели бои на левом берегу Дона. Вы помните, вы гордитесь?

Эдуард Попов

Фото Игоря Чуракова