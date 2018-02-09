Миссия в Хабаровском крае: Выжить на пособие

Нехватка средств – основная проблема молодой семьи с ребенком в Хабаровском крае. Не так давно вступил в силу Федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, который вызвал бурю положительных эмоций у тех, кто только ждет первого или второго ребенка, и буквально разгневал тех, кто уже родил.

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В чем дело? В банальной несправедливости! По закону, выплата полагается тем семьям, кто родил или усыновил ребенка (первого или второго) и чей доход не превышает 20 тысяч 710 рублей, но тут есть одно очень неприятное «но»… Полагается выплата лишь тем, кто появился на свет с 1 января 2018 года.

Даже меня, родившую в сентябре, этот момент очень сильно задел. Могу представить, как расстроились те, у кого малыши родились 31 декабря…

Почему мы так ждали этих 13 тысяч 807 рублей? Да потому что не хватает. Действительно не хватает.

Кто мне должен?

Есть люди с позицией «мне все должны». В основном это те, кто по каким-то причинам находился или находится на попечении государства. Они вечно что-то требуют: то им квартиру подавай, то в ней ремонт сделай, одеждой обеспечь, так одежда не модная…

Я не говорю о людях с ограниченными возможностями. Я о тех, кто вполне может себя обеспечить, но в силу убеждений палец о палец не ударит, чтобы как-то улучшить положение. Они ждут, что за них это сделает государство. Но ведь никто никому ничего не должен! Такой позиции я придерживалась всегда. Так уж вышло: привыкла рассчитывать только на себя и даже представить не могла, как буду переживать по поводу того, что мне не перепадет «президентских» 13 тысяч.

До беременности я работала. Много. По 10 - 12 часов в сутки, не покладая рук, благодаря чему получаю пособие до достижения ребенком полутора лет. Около 13 тысяч.

Сказать, что этого мало - не сказать ничего. Вы когда-нибудь мечтали о курице или мясе? Эти, казалось бы, повседневные продукты с появлением ребенка стали роскошью в нашем доме.

Но все могло быть и хуже. Если бы не работала, получала бы 3 тысячи 985 рублей, как и если бы работала неофициально и получала бы зарплату в конверте. «Черная зарплата» нигде не отражается, из нее не рассчитать ни одного пособия. Эти девочки или мальчики (смотря кто идет в декрет) будут получать так, как будто вовсе не работали.

Обидно. Как будто и не было тяжелых трудовых будней. Никаких гарантий, декретных…

А как без них? Мне с горем пополам, со второго раза (в бухгалтерии не учли прошлого места работы) насчитали 140 тысяч. Мелочь, а приятно.

Казалось бы, почему мелочь? Деньжищи-то какие!

Потому что это всего по 23300 в месяц на полгода. Вообще, декретные рассчитываются на 140 дней, с момента ухода мамы в декретный отпуск до тех пор, пока ребенку не исполнится 2 месяца.

Но что значит 23 тысячи в Хабаровске? Одному-то на такие деньги прожить сложно: квартплата, свет, телевизор, интернет, телефон…

Первое пособие до 1,5 лет пришло через 3 месяца после рождения крохи.

Был еще приятный бонус - единовременная выплата по рождению ребенка - 19 тысяч.

На хлеб не подадите?

Для меня, человека работающего, привыкшего получать зарплату ежемесячно и ни в чем себе не отказывать, вынужденный уход в нищету стал большим ударом.

Ежемесячное пособие - 13 тысяч - это в два с половиной раза меньше моей зарплаты. А расходы-то увеличились втрое!

Конечно, решение денежных вопросов взял на себя отец семейства, но даже так мы не можем хоть на миллиметр приблизиться к той жизни, которая была до моего ухода в декрет.

Только на питание для малыша и подгузники в месяц тратим 13 тысяч… И это нам еще повезло, за 4 месяца приболели только 1 раз (тьфу-тьфу). А как живут те, у кого детки с патологиями? Те, кому ежемесячно нужны лекарства? Не представляю.

Всем тяжело - пришла к такому выводу. Нехватка денег - настоящая проблема у молодых семей в Хабаровске.

Очень много объявлений встречаю в «мамских» группах о всевозможных подработках, работе на дому. Девочки шьют, вяжут, варят мыло, мастерят слингобусы и прочие мелочи, начинают заниматься сетевым бизнесом. И далеко не потому, что они вдохновлены своим статусом настолько, что просыпается желание творить. И не от скуки. А потому что действительно не хватает… А кушать хочется.

Мы вовсю трубим о поддержке молодых семей, рождаемости… В наши нелегкие времена родить ребенка - настоящий подвиг.

Папы, чтобы содержать семью, вынуждены устраиваться на вторую, а иногда и на третью работу. Средняя зарплата по городу 25-30 тысяч, от 40 считается хорошим заработком, но это если ты живешь один или с женой, и она зарабатывает столько же. А когда в один момент доход уменьшается вдвое, а расходы увеличиваются втрое… Это не передать словами. Тут наступает время послеродовой депрессии. И вроде руки есть, и ноги есть, но работать практически невозможно. Ребенок, оказывается, отнимает не только все деньги, но и все время. Несомненно, дети - это огромное счастье, но принять тот факт, что еще вчера ты был успешным человеком, к чему-то стремился, добивался успехов, а сегодня стал малоимущим, морально тяжело.

Где выход?

Приходится искать различные способы выживания.

Кто-то отдает малышей в частный детский сад и бегом на работу. Но если бы вы видели этих мам. Несчастнее людей на свете не найти - заполошенные, рассеянные, забывчивые. Мамочек, вышедших после декрета, на моей работе не жаловали, за глаза называли тупыми, издевались над ними. А за что?

За то, что невозможно безболезненно оторваться от своей крошечки, с которой вы стали одним организмом. Когда представляешь, что теперь ее (его) воспитанием займутся какие-то чужие люди, не факт что хорошие, не факт что квалифицированные, сердце кровью обливается.

Моя мама рассказывала, что когда мне было чуть больше года, меня пришлось отдать в детский сад (у них время было тяжелое). И она очень долго не могла отпустить мысль о том, что я не рядом. Говорит, как вспомню, с какими глазами ты меня провожаешь, слезы наворачиваются…

Сейчас я больше всего не хочу вернуться на свою прежнюю работу, потому что знаю: найдется миллион причин, чтобы оставаться в офисе до позднего вечера. А еще если буду уходить на больничный, то вообще стану врагом народа. А я не хочу посвятить свою жизнь нелюбимой работе только лишь потому, что там платят. Я хочу видеть, как растет мой ребенок. Разделить с ним каждую секундочку, учить его говорить, раскрашивать, лепить из пластилина, отличать добро от зла и еще многому-многому другому. Я хочу научить его этому САМА. Я, а не какая-то чужая тетя.

Но пока, зарывшись в свой розовый мир первых агуканий, беззубых улыбок, цепких крохотных ручек, милейших пухлых щечек и нежных пяточек, которые пока еще 10, а не 42 размера, я не вижу выхода.

Куда бежать? Брать ночные подработки? Но ведь малышу нужна выспавшаяся мама, а не нервная, с синяками под глазами и лохматой гулькой на голове.

За последние 4 месяца я сотни раз задалась вопросом: почему выплаты до 1,5 лет такие крохотные - всего 40% от среднего заработка? Система же несовершенна!

То есть человеку в декрете не понадобится полная сумма, да? Дома сидишь, никуда не ходишь, хватит и столько…

Повторюсь, я не из тех, кто считает, что государство ему обязано, но «президентские» 13 тысяч сейчас и правда были бы не лишними. Но, мы не в списке. И я не плачусь, я ищу варианты, как выжить и заработать в декрете без отрыва от своей крохи. Биткоины начать выращивать, что ли? А вы как выкручиваетесь?

Екатерина Серебренникова