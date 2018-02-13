Колесо хабаровской истории: Великие дела на востоке

В Хабаровском крае о жизни и амурских верстах Геннадия Невельского напоминает краевой совет ВООПИиК и Тамара Бессолицына.

В наступившем году круглые даты у Хабаровского края и его столицы: краю исполняется 80 лет, Хабаровску - 160. Хочется верить, что в этом году будет установлен памятник исследователю, мореплавателю, ученому Геннадию Ивановичу Невельскому, открывшему для России Приамурье. Сбор средств на изготовление памятника продолжается.

…Мы открыли пролив

В 1847 году, когда назревала Крымская война, Николай II назначает Муравьева генерал-губернатором Восточной Сибири и ставит перед ним задачу: прояснить вопрос о разграничении по Нерчинскому договору (1689 г.) бассейна реки Амур между Китаем и Россией. Считалось, что путь по Амуру - единственно правильное решение быть сильнее, а также ближе к Камчатке. Китай к этим районам особого внимания не проявлял, и они могли стать добычей колонистов - Англии, Франции, Северной Америки.

В феврале 1847 года по рекомендации генерал-губернатора начальник главного морского штаба А.С. Меншиков подписывает приказ о назначении молодого офицера Невельского командиром транспорта «Байкал».

Еще подростком Геннадий Невельской мечтал стать моряком. В роду предпочтение отдавалось морской профессии. В селе Дракино Костромской губернии, родовом имении, была превосходная библиотека. В ней преобладали книги на морскую тематику, среди которых были работы об открытиях на Дальнем Востоке. Все эти книги были прочитаны юным Невельским.

В пятнадцать лет он поступает в морской кадетский корпус, директором которого был адмирал И.Ф. Крузенштерн, путешественник и ученый. После окончания с отличием кадетского корпуса Невельской зачисляется в офицерский класс, где изучает амурскую и сахалинскую проблемы, интерес к которым прививал адмирал Ф.П. Литке. Позже Невельскому довелось служить с ним более десяти лет, описывать многие места Дальнего Востока.

Назначение Невельского командиром транспорта «Байкал» наложило на молодого офицера большую ответственность. Необходимо было доставить груз из Санкт-Петербурга в Петропавловск. Николай II опасался захвата Камчатки англо-французским флотом. Невельской с большой скрупулезностью подбирает команду, снаряжает транспорт. Через девять месяцев он доставляет груз в Петропавловск, а в июне 1848 года его команда находится у берегов Сахалина.

Невельской действует на свой страх и риск. Позднее он получает инструкцию, утвержденную генерал-губернатором. До этого Невельской успевает дважды направить группу на обследование Сахалина, а также лимана Амура.

Вторую группу Невельской возглавляет сам. О том, как было доказано островное положение Сахалина и доступность устья Амура для входа в него морских судов с севера и юга, он напишет позже:

«…22 июня 1849 г. достигли того места, где этот матерый берег сближается с противоположным ему сахалинским, здесь мы открыли пролив шириной в четыре мили и наибольшей глубиной – 5 сажень. Продолжая свой путь далее и достигнув широты 51,40, мы возвратились обратно и, проследовав открытым нами южным проливом (ныне пролив Невельского. - Прим.ред.), не теряя нити глубин, выведших нас из Татарского пролива в лиман, направились вдоль западного берега Сахалина. На транспорт отряд вернулся к вечеру 30 июля 1849 г.»

Островное положение Сахалина и судоходность лимана были доказаны. А ведь до этого здесь побывали известные ученые и путешественники Ж.Ф. Лаперуз, И.Ф. Крузенштерн, У.Р. Браутон и ничего, кроме неизменного мыса, не увидели. В 1848 году правительство поручило подпоручику корпуса морских штурманов А.М. Гаврилову выявить истину в лимане Амура. Гаврилов докладывает по этому поводу, а Николай II на основе докладной делает заключение: «Вопрос о р. Амур как реке бесполезной - оставить…».

Невельской и его сподвижники не раз заявляли, какую роль может сыграть Амур как транспортная магистраль, которая образуется в Забайкалье от слияния судоходных рек Шилки и Аргуни, преодолевая расстояние в три тысячи километров. Использование этой великой реки сулило России огромные выгоды.

Открытие судоходности лимана Амура имело и стратегическое значение. Однако вышестоящие чины намеревались не награждать Невельского, а наказывать. Был подготовлен правительственный приказ о его разжаловании.

За Невельского вступился начальник главного морского штаба Меншиков. В феврале 1851 года капитан 1-го ранга Невельской назначается начальником Амурской экспедиции.

Петровское зимовье

Амурская экспедиция развернула широкую деятельность. Члены экспедиции обследуют и наносят на карту берега Амура, Амгуни, Сахалина, открывают ценнейшие угольные месторождения, собирают сведения о жизни местного населения, организуют военные посты. Вот что писал Муравьев об основании Петровского зимовья:

«…21 июля 1850 г. Капитан Невельской на транспорте «Байкал» прибыл к устью Амура в залив Счастья, тамошние жители приняли его с радушием и ласкою. Помолясь богу, русские заложили первое на Амуре заселение, которое во имя святых апостолов Петра и Павла и в память Петра Великого названо Петровское зимовье, послужившее основным опорным пунктом для дальнейших действий».

Сам Невельской описывал свершившееся с эмоциональным подъемом:

«… Взлетел флаг русский на берегах Амура. Да будет он развиваться на вечные времена, во славу матушки России».

Летом 1854 года на Нижний Амур прибыл первый сплав войска во главе с Муравьевым. Всех надо было разместить, обеспечить питанием, жильем. Этим занимался Невельской в организованных им и его помощниками постах - Александровском, Мариинском, Константиновском, Ильинском, Муравьевском. Посты были обустроены и укреплены.

В мае 1854 года Англия и Франция объявляют войну России. Чтобы сохранить боевые корабли, было решено эвакуировать русскую эскадру из Петропавловска в устье Амура. Именно там она нашла убежище. В ее поисках английские и французские корабли безуспешно рыскали по морским пространствам. А помедли в своих действиях Невельской, последуй правительственным инструкциям не входить в лиман Амура, история России на Дальнем Востоке была бы другой. В 1908 году исследователем А.К. Синденснером были написаны эти волнующие строки:

«Выдающаяся деятельность Невельского как начальника Амурской экспедиции представляет пример того, как великие дела могут совершать люди с самыми ничтожными средствами и при непреоборимых, казалось бы, препятствиях, если они одарены врожденным патриотизмом, сильной волей, благородным характером и безграничной энергией».

Силы есть, но…

Летом 1855 года на Нижний Амур прибыл второй сплав войск во главе с Муравьевым, который доставил распоряжение о расформировании Амурской экспедиции и назначении Невельского, получившего адмиральский чин, начальником штаба морских сил при генерал-губернаторе. Но Крымская война закончилась.

«Невельского никаким делом не обременять, а иметь его в виду как частного человека», - писал генерал-губернатор адмиралу В.С. Завойко, который прибыл в Николаевский пост из Петропавловска. Невельской сдает дела и в 1856 году вместе с семьей оставляет Дальний Восток, хотя ему только сорок три года, он полон сил и идей.

Действия Амурской экспедиции создали предпосылки для возвращения России отторгнутых по Нерчинскому договору приамурских земель, послужили основанием для заключения Айгунского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров, которые окончательно определили границы между Китаем и Россией.

В апреле 1876 года Невельской скончался и был похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. После его смерти была издана книга «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849-1855».

Городу и горожанам

В 1899 году А.П. Чехов, посетивший Сахалин, отзывался о Невельском с душевной теплотой: «Это был человек с горячим темпераментом, образованный, самоотверженный, гуманный, фанатично, до мозга костей, преданный идее, нравственно чистый и честный человек».

Хабаровск растет и хорошеет. Появляются новые микрорайоны, парки и скверы, набережные. И если в достопримечательном месте будет возвышаться величественный, достойный масштабов деятельности Невельского памятник, это придаст городу еще большую историческую значимость, а хабаровчанам - еще большую гордость.

Подготовил к печати Михаил Карпач

На снимках: скульптура Г.И. Невельского, стоявшая в ЦПКО Хабаровска, была разбита вандалами в 90-х годах

Фото из архива краевого совета ВООПИиК

Просим поддержать инициативу общественных организаций по установке памятника и принять посильное участие в сборе средств на его сооружение.

Денежные средства можно перечислить:

( Получатель) ВООПИиК

Филиал ПАО Банка «ФК Открытие г. Хабаровска» на р/счет в РЕГИОБАНК № 40703810008010000009 (к/счет – 30101810508130000997, БИК 040813997), ИНН/ КПП 2721023079 / 272101001.

Перечисление пожертвований также можно осуществить путем отправки с сотового телефона (сматфона) на короткий номер 3116 СМС-сообщения с кодовым словом MARSHAL и, через пробел, с суммой пожертвования. Например: MARSHAL 100. После чего отправителю приходит СМС с запросом на подтверждение, где указывается краткая, но полностью понятная инструкция и код подтверждения. Сумма пожертвования не может превышать 15000 р. за один раз. Данная услуга предоставляется бесплатно на всей территории Российской Федерации операторами сотовой связи: «Мегафон», МТС, «Билайн», Tele2.