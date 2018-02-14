Избирком Хабаровского края информирует

Избирательная комиссия Хабаровского края разъясняет процедуру подачи заявления на включение избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

Голосование по месту нахождения означает, что любой избиратель, где бы он не находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения можно подать в следующие сроки и пункты приема заявлений: с 31 января по 12 марта 2018 года - в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; с 31 января по 12 марта 2018 года - в любую территориальную избирательную комиссию; с 25 февраля по 12 марта 2018 года - в любую участковую избирательную комиссию.

Для подачи заявления необходимо при себе иметь паспорт. Также можно подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с 31 января по 12 марта 2018 года. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения корректности заголовков и публикуемой вами информации по выборам Президента Российской Федерации. Так, в частности, многие СМИ сейчас пишут о том, что «стартовала или началась выдача талонов на голосование по месту нахождения». Никакого голосования по талонам избирательным законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Уточняем, что с 31 января начался прием заявлений на включение избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. Выдаваемый при этом отрывной талон не является документом, обязательным для предъявления в участковую избирательную комиссию по месту голосования, это подтверждение факта подачи заявления о голосовании по месту нахождения в случае возникновения непредвиденных ситуаций.