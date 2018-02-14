Из жизни хабаровской еды: Вкусная перезагрузка по- японски

Хабаровчанам представили окономияки, такояки из осьминога, карааге из курицы

Не успели отгреметь на хабаровских концертных площадках яркие выступления японских барабанщиков группы SAI, как при поддержки префектуры города-побратима Ниигата бизнесмены Страны восходящего солнца заключили взаимовыгодное соглашение с одним из ресторанов дальневосточной столицы.

Теперь в заведение хабаровского общепита будут регулярно поступать из островного государства продукты для приготовления блюд традиционной японской кухни.

Японские повара приехали в Хабаровск и ввели в меню ресторана новые блюда, организовали мастер-классы для всех любителей классической и современной японской кухни.

Презентацию нового меню и открытие ресторана с обновленным названием посетил генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки с супругой.

В приветственной речи консул отметил, что много интересных и ярких событий ждут наши страны в сфере науки и экономики, образования и спорта, культуры и досуговой деятельности. В мае этого года в Хабаровске при поддержке генерального консула и МИД Японии пройдёт фестиваль культуры и туризма «Мацури 2018». В сентябре японские студенты отправятся «Поездом дружбы» по Транссибу от Хабаровска до Иркутска.

Почётные гости из Японии не скрывали восторга от русского брусничного морса, а хабаровчане медленно потягивали саке. Лично мне этот напиток напомнил мой любимый берёзовый квас.

Окономияки вкушала, такояки из осьминога с пылу с жару пробовала, классический суп мисо – рамен зачерпнула, не обошла своим вниманием карааге из курицы и темпуру с овощами,

Татьяна Ванина

Фото Сергея Хамзина