Образование в Хабаровском крае: А доживем ли до понедельника?

Мнение родителей школьников Хабаровского края о продолжительности учебной недели планирует изучить в марте этого года краевое министерство образования

Споры о том, шесть или пять дней в неделю должны учиться дети, ведутся давно. В некоторых регионах и отдельных школах страны пятидневку внедрить удалось. Оставшиеся на шестидневке с завистью взирают на везунчиков. В конце прошлого года страну охватило движение по сбору подписей под петицией «Даешь пятидневку». В соцсетях родители школьников делятся аргументами против шестидневной формы обучения. Аргументы действительно серьезные. Современные дети перегружены: гулять им просто некогда, поскольку уроки они вынуждены делать практически до поздней ночи, а в свой единственный выходной готовят домашнее задание на понедельник, в результате учатся не шесть, а семь дней. Мало времени на отдых, на занятия в кружках и секциях. Общение со сверстниками сводится к переписке в WhatsApp, времени на родителей не остается совершенно. Дети часто болеют, устают от постоянных занятий и теряют к ним интерес. Качество учебы, судя по тому, что большинство школьников сегодня обращается к услугам репетиторов, оставляет желать лучшего. И психологи подтверждают: умственная перегрузка ведёт к снижению памяти, внимания, учебной мотивации и, как следствие, к снижению успеваемости.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» администрация школы вправе принять решение о продолжительности учебной недели. Решение должно быть согласовано с родительским комитетом и мнением самих учеников. Казалось бы, вот и карты в руки. Однако учителя и руководители школ к идее сократить учебную неделю относятся осторожно и скептически. У них тоже есть аргументы, и они - против пятидневки.

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с образовательной программой. Один из её элементов — учебный план, который должен быть выполнен за определенное количество учебных часов. Что получится, если неделю сократить? В начальной школе дело обстоит проще: 24 учебных часа будут разделены на пять дней. Учитывая уроки музыки, изо, физкультуры, на которых младшеклассники откровенно отдыхают, нагрузка не кажется слишком серьезной. И совсем другая картина в старших классах: если 37 учебных часов разделить на пять дней, подросткам придется высиживать за партой по 7-8 уроков ежедневно. Во сколько же они будут приходить домой? И во сколько ложиться спать, если на следующий день им нужно будет подготовить те же 7-8 домашних заданий? И смогут ли они отдохнуть и восстановить силы за выходные, учитывая, что один день все-таки придется посвятить урокам? А еще репетиторы, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, консультации. А еще родители, мечтающие больше времени проводить со своими чадами…

- Принимать решение о режиме работы общеобразовательного учреждения следует взвешенно, - считает министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. – И обязательно учесть существующие психологические исследования, которые говорят, что при шестидневной учебной работе максимальной эффективностью обладают четыре дня, за исключением понедельника и субботы. При пятидневной – один день, среда. Это к вопросу о качестве образования наших детей.

Так стоит ли ратовать за пятидневку? И чем, собственно, она существенно отличается от шестидневки? Так же загружены дети, так же устают, качество знаний одинаково оставляет желать лучшего, так же редко они полноценно общаются с родителями. Может быть, дело не в том, сколько дней в неделю учиться? Ведь как не перетасовывай учебную программу, результат один. Может, родителям не ратовать в соцсетях за эту петицию, а подумать о том, так ли нужны ребенку три урока физкультуры в неделю или в свободное от этой дисциплины время ему лучше походить в спортивную секцию? Точно ли в седьмом классе нужен урок музыки? Действительно ли необходим в восьмом классе урок изобразительного искусства? А может, лучше в выходной научиться у папы брать три аккорда на гитаре, а с мамой сходить в Художественный музей? Об этом, кстати, и учителя говорят. Только не для печати. А что скажет министерство образования края, когда изучит мнения родителей о продолжительности учебной недели, поживем – увидим.

Евгения Георгиева



