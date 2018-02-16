Экология в Хабаровске: Горький - это нюхать!

Городской поселок рискует стать очередной ароматной точкой на карте Хабаровска. Патология не уникальна. Знаем, встречали. Сколько бились над тайной облака химического смрада, накрывающего кусок Кировского района, автовокзал и микрорайон Большая – Вяземская! А вонь и ныне там.

Обращения, петиции, жалобы, выезды, расследования, проверки, пресс-конференции. В результате ни прокуратуре, ни Роспотребнадзору, ни ОНФ так и не удалось расколоть этот орешек. Не «кололись» ни нефтеперерабатывающий завод, ни Крайгаз, ни РЖД. Только друг на друга кивали – вон те загрязняют воздух. А мы все в белом.

И вот еще одна проблема. Более ста человек - жители домов, расположенных на улицах Гагарина, Семашко, Воровского, Осетинской, подписались под обращением в различные инстанции с требованием разобраться, кто их травит.

Очищаем воду, отравляем воздух

По улице Гагарина расположен завод, принадлежащий ООО «Даль-ОХА». Предприятие выпускает коагулянт оксихлорида алюминия. Это вещество используется для очищения водопроводной воды. Механические фильтры не в состоянии удалить абсолютно всю дрянь, поступающую из водозабора, поэтому на помощь приходит химия.

Анастасия Соколова приобрела дачный участок в июле 2017 года недалеко от этого завода. Спустя некоторое время она регулярно стала чувствовать едкий запах.

«Зловоние было настолько сильное, что у меня болела и кружилась голова, тошнило. Доходило даже до рвоты. У ребенка текла кровь из носа, хотя на даче он был только два раза. Я стала опрашивать соседей, и они подтвердили, что мой случай не уникальный. Соседи тоже испытывали недомогание», - рассказала Соколова.

Женщина вместе с ребенком обратилась к врачу. По ее словам, после сдачи анализов здоровому ребенку вдруг поставили диагноз «нехватка кислорода». Анастасия Соколова обратилась в прокуратуру. В ноябре прошлого года надзорное ведомство выяснило, что «Даль-ОХА» превысила предельно допустимую концентрацию выбросов гидрохлорида в три раза. Было возбуждено административное дело. Предприятие оштрафовано на 80 тысяч рублей (минимальное наказание по этой части статьи, между прочим), ее директор – на 10 тысяч рублей. Заводу предписали устранить все нарушения.

Спустя какое-то время наступило смрадное дежа вю. На сей раз за дело взялось управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В ходе внеплановой проверки сотрудники инстанции обнаружили, что ежегодный контроль диоксида азота за границей предприятия в санитарно-защитной зоне не ведется. Что отсутствует автоматический контроль содержания в воздухе рабочей зоны гидрохлорида. И прочие скучные для читателя, но важные для повествования нарушения. Снова возбуждено административное дело, снова предписано устранить, как говорят обитатели казенного дома, «косяки».

«Я также оповестила ГИБДД, что летом из ворот завода много раз выезжала машина, развозящая химические вещества, - говорит Анастасия Соколова. - Я прочитала закон и могу сказать, что у таких машин, маркированных специальным знаком, должно быть сопровождение. Но никакого сопровождения у них не было!»

«Черт знает, откуда вонь»

Почему же я в начале материала сказал, что экологическая проблема поселка имени Горького обречена на мытарства с душком? Казалось бы – во всем виновата «Даль-ОХА». В том то и дело, что не все так просто. Не все граждане, поставившие свой автограф под обращением в надзорные ведомства, разделяют данное мнение.

«Черт его знает, откуда эта вонь. Обычно запах приходит, когда дует юго-западный ветер. Не исключено, что тянет со стороны птичника. Насколько я знаю, они удобряют навозом грядки, и когда начинает таять снег, чувствуется сильных запах нашатыря», - сообщил один из жителей дома на улице Гагарина.

Более того, подписант рассказал, что истинным предметом внимания должна стать река Черная. Когда-то в ней можно было ловить рыбу. Сейчас артерия загажена по самые берега. Версию о реке разделяет и жительница дома по улице Осетинской Наталья Иваненко.

«Я разговаривала с представителями компании «Даль-ОХА». Они сказали, что неприятный запах появляется вследствие слива в Чернушку канализационных стоков. Мне кажется, это правда. Сначала все грешили на птичник, т.к. летом с той стороны пахнет навозом. Но потом появились слухи, что утром и вечером к реке подъезжают шамбовозки и вываливают в воду содержимое. В результате в воздухе стоит запах как от общественного туалета. Не химический, а именно такой».

Причем «биологическое» амбре чувствуется не первый год, добавила Иваненко. Есть и такие граждане, кто подписал обращение из чувства солидарности и гражданской ответственности.

«Лично я не чувствую химического зловония. Возможно, потому, что мой дом стоит далеко от завода «Даль-ОХА». Что касается птичника, то он тоже находится довольно далеко, и я не думаю, что постоянно тянет именно оттуда. Хотя летом действительно оттуда иногда исходит неприятный запах. Если честно, я даже не знаю, кто виноват», - считает жительница дома по улице Воровского Анастасия Медянникова.

Получается, на «лавры» источника антиаромата претендуют сразу три кандидата: «Даль-ОХА», птичник и река Черная (точнее, те, кто туда, возможно, сбрасывают фекальные воды). Будем продолжать следить за ситуацией, чтобы, наконец, узнать, кто терроризирует носы и провоцирует головокружение у жителей поселка имени Горького.

Андрей Канев

Промышленным предприятиям, подобным «Даль-ОХА», вполне официально разрешен выброс вредных веществ в атмосферу. В пределах допустимой нормы, разумеется. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для завода «Даль-ОХА» составляет триста метров. Ближайшая одноэтажная жилая застройка расположена на расстоянии 330 метров от границы территории предприятия, многоэтажная – в пределах 500 метров.