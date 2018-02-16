Из жизни хабаровской еды: Блин! Масленица

Время настало для этих примет прощания с зимой – масляных, круглых и румяных, как солнце, тонких и узорчатых, как кружево. «Он брюху не порча», - говорили на Руси и со всей неистовостью, со всей страстью, свойственной русской душе, жарили и поедали эльбрусы этих масляных символов Ярилы, надвигающейся весны-красны.

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Кто первым приготовил блин, сегодня неизвестно. Пролилась случайно жидкая забродившая пшеничная каша на раскаленный камень в очаге, и на тебе – кулинарное открытие. Что касается славян, то вместо каши указывают овсяный кисель. Его забыли в печи, а он поджарился и подрумянился. После снятия пробы решили славяне, что это вкусно. Произошло это в 1005-1006 годах нашей эры.

Блинные традиции существуют в разных странах мира. В Англии готовят тесто для блинов на основе солодковой муки, добавляя эль. Традиционные американские панкейки внешне больше похожи на бледные оладьи, начинкой для которых может служить сыр, бекон, ягоды, овощи или изюм. Во Франции и Германии готовят блины, добавляя в готовую выпечку коньяк и большое количество сахарной пудры, а немцы предпочитают к блинам еще и лимонный сок. В странах Латинской Америки выпекают традиционные тортильяс – маленькие тонкие лепешки из кукурузной муки, которые наполняют всевозможными начинками. В Индии популярны блины доса. В Норвегии любят полакомиться картофельными блинчиками - лефсе, которые сворачивают трубочкой и подают с сахаром, маслом или корицей. В Китае для блинов заводят крутое тесто из рисовой или соевой муки, в которое добавляют много зеленого и репчатого лука. Блины жарят на сухой сковородке. Шведские раггмунки - это те же стандартные блины из муки, яиц и молока, но с добавлением тертого картофеля. Они могут быть толстыми и тонкими.

Где блины, там и мы, где с маслом каша, там и место наше

Раньше-то блинов было разнообразие: каждой хозяйке секретный рецепт передавался по наследству. Готовили из муки пшеничной, гречневой, овсяной, гороховой. Пекли с припеком, ну а уж этого кулинарного распутства было превеликое множество, кто во что горазд, тот то и припекал - луком, мясом, рыбой, грибами, яйцами, в качестве начинки использовали творог или лесные ягоды. Опару для блинов ставили в вечернее время, чтобы чужой глаз не видел. Блины - сакральное блюдо, ну а тесто тайно готовить и Бог велел, чтобы ненароком никто не сглазил.

Пекли блины в русской печи, а иные и на лопате. Кстати, этот способ практикуют на Фестивале варенья в Дормидонтовке Вяземского района. Стоит напомнить, что именно в Хабаровском крае первыми в России стали проводить праздник сладкого варева.

Исстари говорили: “Сухие блины горло дерут”, поэтому их подавали со сметаной, с растопленным сливочным маслом, с разными вареньями, с икрой - черной и красной. До сих пор можно встретить в кулинарной литературе, что такие блины – национальное русское кушанье.

Некоторые готовили блинницы: на глиняную плошку или сковороду клали выпеченный блин, смазывали его, например, творогом с сахаром и яйцами, перекладывали другим блином, который опять смазывали, например, медом, и т.д. Получалась стопка из 6-10 блинов. Ее запекали в русской печи или духовке. При подаче нарезали, подавали с топленым молоком.

Кто беднее, тот приправлял блины рассолом от соленых грибов или конопляным маслом с хреном.

Как пришла советская власть, продукты стали дефицитными, да и не в моде оказались национальные кулинарные традиции. Придумали свои традиции, проще, для лодырей. Блины на дрожжевом тесте вытеснили их собратья, приготовленные с пекарским порошком или содой. Про припеки практически совсем забыли. Муку чаще используют пшеничную, ну а красная и черная икра для большинства, мягко говоря, не по карману.

Не чванься, блин: не быть пирогом

Пожалуй, не повредит напомнить несколько полезностей для тех, кто собрался печь блины.

Муку не повредит просеять, чтобы насытить ее кислородом, ну и для того, чтобы от всяких жучков избавиться. От этого тесто делается мягким и пышным. Просеивать муку нужно перед самым приготовлением.

Самые вкусные дрожжевые блины получаются, если тесто замешано на молоке, а самые пышные - если дрожжевое тесто замешано на воде. Дрожжевое тесто для блинов нельзя перемешивать как обычное пресное тесто для блинов. Чтобы дрожжевые блины хорошо получились, желательно, чтобы тесто подошло 2-3 раза. Если тесто не добродило, блины будут плотные и невкусные, а если дрожжевое тесто перебродило, то - невыразительные, бледноватые и с неприятной кислинкой.

При приготовлении блинов на кислом молоке или кефире соду необходимо гасить кислотой в отдельной посуде и добавлять в тесто для блинов уже непосредственно перед добавлением муки. Что касается кефира, то его желательно подогреть, чтобы напиток свернулся. Это придаст блинам привкус топленого молока.

Хороший блинный рецепт подразумевает добавление в тесто сливочного или качественного растительного масла. Только добавлять его нужно в самом конце, уже после добавления муки и окончательного замеса. Иначе оно получится плотным, слишком упругим и невкусным.

Желательно перед выпеканием блинов сковороду хорошенечко прокалить на мощном огне, а еще лучше - с крупной столовой солью, регулярно ее встряхивая на сковородке. После прокаливания сковороды с солью ее не надо мыть, просто протереть чистой сухой салфеткой.

По старинной русской традиции блины следует есть руками, обмакивая в начинку или заворачивая начинку внутрь. Резать ножом на кусочки символ благополучия или протыкать его вилкой - никому в старину и в голову такое не приходило. А кто пытался есть по-иноземному, того иногда и палками били.

И еще. Была такая традиция - первый блин отдавали нищему. В Хабаровске 18 февраля пройдет благотворительная акция «Подари блин ближнему» в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери после окончания Божественной литургии. Собранные блины будут доставлены людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, бездомным и подопечным богадельни.

С Масленицей! Весны-красны всем, хорошего урожая этой осенью и приятного аппетита.

Юрий Вязанкин