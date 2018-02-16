Год добровольца в Хабаровском крае: Волонтеристскими методами

Каково быть инициативным помощником на общественных началах? Всех жителей Хабаровского края, желающих стать добровольцами ждет тест о пересадке донорского сердца семерым пациентам. Но пугаться экзамена не стоит.

Нынешний год объявлен в России Годом добровольца. Каков типаж этого человека? Он молод, ответственен, искренне хочет помочь людям. И, как правило, с женским лицом. В Хабаровске около семидесяти процентов добровольцев составляют представители прекрасного пола.

Заряженные позитивом

Волонтерство затягивает. Наверное, дело в эмоциях. Даря радость людям, ты в ответ получаешь заряд позитивной энергии. За то, что сделал хорошее дело, что не остался равнодушным, что нужен стране и обществу. Большинство добровольцев после первого мероприятия, в котором они участвовали, приходят и на второе. А меньшинство?

Сергей Морозов, начальник Краевого волонтерского центра при региональном центре молодежных инициатив, считает, что меньшая часть прикоснувшихся к волонтерскому движению могла разочароваться. И дело здесь не в цинизме мира, повлиявшего на юное сознание и заставившего его разувериться в деле. Просто плохая организация какого-либо мероприятия могла начисто зарубить весь энтузиазм.

А бывает, что молодые люди сначала помогают, потом исчезают, затем возвращаются и снова начинают помогать. Свои проблемы тоже нужно решать, и все это прекрасно понимают.

«Нет понятия «покинул волонтерство», есть понятие «приостановил свою деятельность», - говорит Морозов.

Добровольно оказывать помощь могут люди и преклонного возраста. На последнем чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходил в нашем городе, совершенно бесплатно трудился переводчиком 79-летний москвич. В 2015 году к нам из Казани прилетели две женщины. Обеим – далеко за шестьдесят. Тоже волонтерили.

Донорское сердце

Добровольцы проходят отбор. И чем важнее событие, тем строже «кастинг». Более 230 человек подали заявку на участие в грядущем чемпионате России по самбо. Попадут туда в качестве помощников только восемьдесят.

Как вообще становятся волонтерами? Одного желания мало. Сначала кандидатов учат. В состав образовательных блоков входят представители всех структур, участвующих в организации мероприятия. Например, медики.

Оглашается этический кодекс, основные правила поведения волонтеров: не ругаться матом, не мусорить, соблюдать меры безопасности, быть дисциплинированным и пунктуальным.

Потенциальные добровольцы проходят тесты. Один из них называется «Донорское сердце». Его суть: семерым пациентам требуется пересадка сердца. Но спасти можно только одного человека. Среди них маленькая девочка, единственный кормилец в семье из четырех человек, меценат-благотворитель, беременная девушка, священник и т.д.

Несколько шокирующее содержание объясняется просто – испытание должно продемонстрировать умение кандидата работать в команде, доносить свою точку зрения и находить общий язык с соратниками в стрессовой ситуации. Думаю, при составлении теста ни один священник и ни одна девочка не пострадали.

После прохождения образовательных блоков оценивается вовлеченность претендента в мероприятие. Он не обязательно должен «болеть» карате, хоккеем или разбираться в тонкостях рабочих профессий, если речь идет о WorldSkills. Но понимать нюансы события кандидат обязан. В конце испытания наступает финальная стадия – сдача экзаменов.

На языке молодежи

Наводнение 2013 года дало начало массовому волонтерству в Хабаровском крае. Более семи тысяч добровольцев (или их удобнее назвать «борьбаводцами»?) боролись с водной стихией и ее последствиями.

В 2014 году в дальневосточной столице впервые началась подготовка молодых людей к грядущему чемпионату мира по хоккею с мячом. В результате на следующий год 250 энтузиастов помогали провести это важное спортивное событие.

Но, разумеется, движение не ограничивалось только спортом. Параллельно развивались проекты социального добровольчества. Такого, как, например, «Волонтеры Победы». Неравнодушные юноши и девушки заботились о ветеранах, просвещали молодежь на тему войны. Причем делали это на языке сверстников – используя мессенджеры, социальные сети, организовывая квесты.

Чемпионат мира по киокусинкай карате, чемпионат России по дзюдо, «Гонка Героев», форум «Амур» – все, что проходило на территории Хабаровского края, неизбежно привлекало сотни волонтеров.

В 2016 году запущен проект «Мы вместе». В его рамках неравнодушные люди встречались с сообществами инвалидов и презентовали им деятельность добровольческого движения. Были организованы образовательные блоки для молодых инвалидов, стала возможна работа инвалидов на мероприятиях в качестве волонтеров.

Следующим шагом стал «экспорт» энтузиастов на событиях за пределами нашего региона. В 2017 году в Сочи состоялся девятнадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Пятьдесят хабаровчан поехали туда в качестве волонтеров. Разумеется, не за свой счет.

Планов громадьё

«Желательно, чтобы организации, например, Тихоокеанский университет, могли сами запустить свои волонтерские проекты. А мы, в свою очередь, будем помогать им это осуществить», - рассказал Сергей Морозов.

Кураторы добровольчества в регионе запустили «обмен опытом» - на чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровск прилетело пять петербургских волонтеров. А наша пятерка, в свою очередь, поедет в Северную столицу летом на чемпионат мира по футболу.

Чтобы донести до молодежи сведения о грядущих мероприятиях, сотрудники центра рассылают пресс-релизы, выкладывают информацию в социальные сети, размещают рекламу в учебных заведениях, организовывают рекламные площадки.

Закон о доброй воле

Буквально на днях президент России подписал закон о статусе волонтерских организаций. Он появился в нашей стране впервые и затрагивает несколько важных моментов, которые не были урегулированы в правовом пространстве.

Во-первых, понятие «волонтерство» уравнено с понятием «добровольчество». Во-вторых, документ прописывает механизм взаимодействия добровольческих НКО с органами власти.

«Благодаря принятию этого законопроекта добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности", - отметил Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Андрей Канев

Подавляющее большинство хабаровских волонтеров – старшеклассники либо студенты первого-второго курсов института. Их возраст в среднем от 16 до 19 лет. Добровольцев прельщают в их деятельности новые впечатления, интересные знакомства, желание сделать мир лучше и ощущение принадлежности к большой команде.