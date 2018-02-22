СМИ, моя радость, проснись: Дальневосточный медиафорум станет «символическим актом»

Значение Дальнего Востока в жизни России обсудят более тысячи журналистов и экспертов в области СМИ 26 – 27 февраля на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске.

Организатор форума – правительство Хабаровского края при поддержке администрации президента России и аппарата полномочного представителя президента в ДФО. Предполагается, что на его площадке удастся объединить представителей региональных СМИ Дальнего Востока, журналистов и экспертов «смишной» отрасли России, делегатов от власти, институтов развития регионов, НКО и студенческой общественности.

Среди спикеров форума – заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, блогер Илья Варламов и другие.

Форум призван выявить векторы развития информационного пространства Дальнего Востока как части стратегии опережающего развития региона. Формирование ТОРов, проекты свободного порта Владивосток, освоение «дальневосточных гектаров» - вот те темы, которые нуждаются в дополнительной «подсветке» как со стороны федеральных, так и региональных средств массовой информации.

В Городском дворце культуры также пройдет презентация проекта «Медиашкола: дальневосточный репортер». Обучающая программа состоит из теоретического курса преподавателей Московского госуниверситета и Высшей школы экономики и авторских семинаров и мастер-классов известных практикующих журналистов и блогеров. Проект рассчитан на молодых журналистов-дальневосточников, участие в нем для них бесплатно.

В дальневосточном полпредстве президента считают запуск такой журналистской школы и сам факт проведения форума (ни много ни мало!) «символическим актом после провозглашения развития Дальнего Востока приоритетом на весь ХХI век».

С. Миныч