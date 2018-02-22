В Хабаровске на общественном транспорте оцифровали езду

За проезд в автобусах и трамваях хабаровчане уже рассчитываются телефонами, часами или брелоками со встроенным чипом, обеспечивающим бесконтактный метод оплаты. Торжественный запуск проекта «Автоматизированная электронная система учета и оплаты проезда «Электронный проездной – Хабаровск» работники мэрии организовали 20 февраля на Привокзальной площади.

Вопросы вице-мэру Сергею Кравчуку и начальнику управления транспорта Сергею Суковатому при желании могли задать не только журналисты, но и пассажиры. Пресс-тур организовали в трамвае, который поехал от железнодорожного вокзала по первому маршруту и открывал двери на каждой остановке. Тонкости внедрения терминалов для безналичной оплаты проезда действительно интересовали не только пишущую братию. Кондуктор пожаловалась, что самый часто задаваемый пассажирами вопрос: «Почему в трамвае не продают транспортные карточки и брелоки?».

Оказалось, что хабаровчане и без этого расхватали безналичные средства оплаты. Последнюю тысячу штук раскупили непредсказуемо быстро, за две недели. В городском управлении транспорта обещали исправиться.

- На подходе партия брелоков и браслетов, буквально сегодня-завтра они у нас появятся, - пообещал Сергей Суковатый, - а к концу недели появятся и транспортные карты. Сто процентов они будут в стационарных пунктах продаж, которые мы уже указывали. Ну и потом уже можно будет их купить у водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, на которых введена эта система.

Представители банковских структур и платежных систем, которые вместе с чиновниками ехали в том же трамвае, отдельно отметили, что необязательно приобретать специальный электронный проездной. Если банковская карта или гаджет пассажира поддерживает бесконтактный метод оплаты, то можно рассчитаться и ими. Один из финансистов оплатил проезд в трамвае, приложив к валидатору палец с пластиковым чипованным колечком.

- Мы планируем до конца года перевести весь общественный транспорт на безналичный расчет, даже частных перевозчиков. Они нас активно поддерживают и охотно переходят на эту систему, они уже убедились в ее эффективности, - рассказал Сергей Кравчук.

К середине февраля терминалы оплаты уже висели на шеях кондукторов половины городских автобусов. Сам валидатор банкиры предоставляют перевозчикам бесплатно. А при участии в муниципальном конкурсе на право обслуживать конкретный маршрут за взимание оплаты безналом коммерсант получает дополнительные пять конкурсных баллов.

- Никого никто силой не затаскивает, на аркане не тянет, - заявил Сергей Суковатый, - поначалу – да, они сомневались. А сегодня приходят и говорят: действительно, там, где эта система на полную мощность заработала, они видят полностью все свои финансовые потоки. И их это устраивает.

В управлении транспорта подчеркивают, что в автобусе по-прежнему можно рассчитаться наличными. Таким образом, сам пассажир выбирает удобную для него систему оплаты. О наличии в автобусе считывающего устройства пассажиров проинформирует специальная наклейка на двери автобуса.

Стоимость единой транспортной карты и брелока AIRTAG - 100 р, "проездной" браслет - 350 рублей. Заметим особо: при покупке электронных единых проездных денежных средств на них не будет – пополнить карту можно только через сервисы Сбербанка. Но самих названных выше устройств для цифровой оплаты в городе сейчас уже нет, их прибытие ожидают со дня на день.

Михаил Сергеев