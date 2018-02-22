России нужна «информационная гигиена»

Мы постоянно ощущаем на себе бремя негативных новостей, даже если не всегда осознаём это. Ежедневно наш мозг анализирует тысячи сообщений. Их основной источник – средства массовой информации.

Что же мы видим в ленте новостей, ненадолго заглянув в Интернет? Кто-то кого-то убил, зарезал, что-то украл, попал в смертельное ДТП… А теперь посмотрим программу телепередач какого-нибудь канала. Да после такого шквала криминальной хроники страшно выходить на улицы российских городов!

Мы постоянно ощущаем на себе бремя негативных новостей, даже если не всегда осознаём это. Думаете, они случайно попадаются нам на глаза в таком количестве? Как бы не так! Негатив привлекает больше внимания, а значит, служит «золотой жилой» для рейтингов СМИ. Этим активно пользуются телеканалы, радио, сайты, газеты и социальные сети. И всё ради одной цели – завлечь рекламодателей количеством просмотров и увеличить доход.

Между тем испорченные нервы – это верный путь к любым болезням. В том числе социальным.

Разговор об этом наконец-то зашёл в Государственной думе. Депутаты фракции ЛДПР убеждены, что государство не может оставаться в стороне и должно помочь ограничить поток негативных новостей. В партии уточняют: речь не о цензуре, а об ответственности. Хороших событий в нашей стране хватает, вот только для того, чтобы привлечь к ним внимание, требуется изрядное журналистское мастерство. А многие не привыкли «напрягаться»…

- Нужно мобилизовать средства массовой информации, особенно телевидение, на борьбу за то, чтобы у граждан было хорошее настроение. Чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы они влюблялись и создавали многодетные семьи, чтобы не боялись старости и болезней, чтобы смело сражались за свои права с бюрократами, - заявил председатель фракции Владимир Жириновский, поясняя суть готовящейся законодательной инициативы партии.

По мнению политика, в эфире должно присутствовать не более 10% новостей негативного содержания. Сейчас либерал-демократы разрабатывают конкретные инструменты, которые помогут вернуть в СМИ позитив.

В пример Владимир Жириновский приводит советский период. Тогда у граждан великой страны были светлые идеалы и неподдельная гордость за свои достижения. В Союзе существовало социалистическое соревнование, здоровое соперничество, тем не менее людей объединяло общее видение лучшего будущего.

- Возьмите лексику советского периода – изобрели, добились, перевыполнили, обеспечили, победили! Сегодня у нас – украли, проиграли, убили, изнасиловали, обокрали, взорвали, ЧП, сгорели, подрались! Ну что это? Две страны, что ли, получается? Так нельзя! - говорит Жириновский.

Россиянам действительно не хватает хороших новостей – соглашаются учёные. С 2013 по 2017 год аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» изучили, насколько счастливы жители 155 стран. В так называемом Рейтинге счастья Россия заняла всего лишь 49 место. Примечательно, что нас обогнали такие страны, как Узбекистан (47 место), Никарагуа (43 место) и Уругвай (28 место). Что ж, пришло время задуматься не только о темпах роста ВВП, но и о душевном здоровье нации.

Аркадий Михеев